Em chồng Tăng Thanh Hà bất ngờ xả ảnh cưới, có một đặc quyền chưa sao Việt nào làm được

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Không chỉ bất ngờ thông báo kết hôn, rich kid Tiên Nguyễn, em chồng Tăng Thanh Hà còn khoe bộ ảnh cưới có điểm vô cùng đặc biệt.

tien-nguyen-9.jpg

Bấy lâu nay, rich kid Tiên Nguyễn khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, chưa từng công khai bạn trai. Vì thế, khi cô đăng tải video chụp ảnh cưới tại châu Âu, netizen không khỏi bất ngờ, thậm chí bán tín bán nghi liệu em chồng Tăng Thanh Hà sắp kết hôn hay chỉ đang thực hiện một bộ ảnh thời trang.

tien-nguyen-4.jpg
tien-nguyen-5.jpg
tien-nguyen-8.jpg
tien-nguyen-10.jpg

Đặc biệt hơn nữa, bộ ảnh cưới của Tiên Nguyễn và chồng tương lai còn được đăng tải trên tạp chí thời trang Elle ấn bản của Ý, một đặc quyền mà chưa có sao Việt hay rich kid Việt nào làm được. Bộ ảnh được vợ chồng Tiên Nguyễn thực hiện tại Luân Đôn, với ê kíp toàn những tên tuổi lừng danh trong làng thời trang.

tien-nguyen-3.jpg
tien-nguyen-6.jpg
tien-nguyen-12.jpg
tien-nguyen-1.jpg

Tiên Nguyễn diện váy cưới từ những nhà mốt xa xỉ chuyên thiết kế cho giới thượng lưu, tạo dáng giữa khung cảnh mang đậm sắc thái Hoàng gia với lâu đài cổ điển, bàn tiệc quý tộc và xe hơi sang trọng. Cặp nhẫn cưới tuy chưa tiết lộ thương hiệu nhưng được cho là có giá trị lớn, nổi bật với viên kim cương kích thước “khủng”.

tien-nguyen-2.jpg

Tuy không hoạt động trong showbiz, Tiên Nguyễn vẫn là cái tên nổi bật khi là ái nữ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, đồng thời là em chồng của Tăng Thanh Hà và Linh Rin. Cô được xem là một fashionista đẳng cấp, thường xuyên xuất hiện trên hàng ghế đầu tại nhiều show thời trang danh tiếng quốc tế.

Theo tiết lộ từ tạp chí ELLE, Tiên Nguyễn sẽ tổ chức đám cưới trong năm 2026. Chồng tương lai của cô được biết là một chuyên gia trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam. Với gia thế “sang - xịn - mịn” cùng dàn khách mời toàn những gương mặt nổi tiếng, hôn lễ của Tiên Nguyễn được dự đoán sẽ là một trong những sự kiện được mong chờ nhất năm.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Tiên Nguyễn #em chồng Tăng Thanh Hà #rich kid Tiên Nguyễn #Tiên Nguyễn ảnh cưới

