Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

Đường lên đỉnh Olympia: Lộ diện thí sinh cuối cùng của vòng thi tháng 2, quý IV

Bình An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nam sinh đến từ THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa giành chiến thắng thuyết phục với số điểm 235, bỏ xa các đối thủ trong trận đấu tuần 3 - tháng 2 - quý 4 chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Với sự bình tĩnh và quyết đoán, Mai Hoàng Quang (THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã tạo nên màn lội ngược dòng ấn tượng tại tuần 3, tháng 2, quý IV Đường lên đỉnh Olympia. Từ khoảnh khắc bấm chuông nhanh chóng ở phần Vượt chướng ngại vật, nam sinh xứ Thanh duy trì phong độ ổn định và khép lại trận đấu với 235 điểm, giành vòng nguyệt quế một cách đầy thuyết phục.

Cuộc thi tuần 3 - tháng 2 - quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 chào đón bốn thí sinh: La Thanh Phúc (THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, An Giang), Mai Hoàng Quang (THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa), Phí Ngọc Huy Hoàng (THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng) và Đoàn Thế Nghĩa (THPT Chu Văn An, Thái Nguyên).

543135187-1200398875445145-7249709580599258468-n.jpg
Bốn thí sinh góp mặt vòng thi tuần này (Ảnh: FB Đường lên đỉnh Olympia)

Không khí sôi nổi ngay từ vòng Khởi động khi các thí sinh liên tục nhấn chuông ghi điểm. Thanh Phúc thể hiện sự dứt khoát, trả lời đúng 5 trong 6 câu ở phần riêng, kết thúc vòng đầu tiên với 60 điểm. Hoàng Quang giữ phong độ ổn định, giành 40 điểm. Huy Hoàng đảo ngược tình thế bằng những câu hỏi chung, tạm dẫn đầu đoàn leo núi với 80 điểm. Trong khi đó, Thế Nghĩa mới có được 30 điểm.

z6986013284436-9dba36df17983375d1ae01973ddeaae7.jpg
Vòng Khởi động diễn ra vô cùng "nhiệt"

Bước sang vòng Vượt chướng ngại vật, kịch tính được đẩy lên cao khi góc hình ảnh đầu tiên được mở ra, ba thí sinh cùng bấm chuông. Tuy nhiên, Hoàng Quang là người nhanh tay đưa ra đáp án chính xác - “Điện gió”, vươn lên dẫn đầu với 115 điểm. Thanh Phúc có 70 điểm, Huy Hoàng 90 điểm, Thế Nghĩa vẫn giữ 30 điểm.

z6986013270192-d46fc6d79ac15a47caa7d4525f6531db.jpg
Hiếm khi cả ba thí sinh đưa ra ba đáp án khác nhau trong cùng một lượt tại vòng Vượt chướng ngại vật.

Ở vòng Tăng tốc, các thí sinh bứt phá mạnh mẽ. Thanh Phúc và Huy Hoàng cùng đạt 140 điểm, Thế Nghĩa nâng số điểm lên 90, trong khi Hoàng Quang tiếp tục giữ vững vị trí số một với 175 điểm.

z6986013281719-8783171d4cbc9710ecc6fcc288d7f10f.jpg
Vòng Tăng tốc chứng kiến sự thay đổi điểm số chóng mặt của các thí sinh

Đến vòng Về đích, thế trận xoay chuyển bất ngờ. Thanh Phúc khởi đầu với 140 điểm nhưng không thành công với gói câu hỏi 20 - 20 - 30 và ngôi sao hy vọng, tụt xuống còn 90 điểm. Huy Hoàng chọn gói 20 - 30 - 20, nhưng cũng không tận dụng được cơ hội, kết thúc với 90 điểm, chỉ gỡ gạc đôi chút nhờ giành điểm từ phần thi khác. Thế Nghĩa giữ lối chơi an toàn nhưng không hiệu quả, dừng lại ở 70 điểm.

Trong khi đó, Hoàng Quang chứng minh bản lĩnh thi đấu vững vàng. Khởi đầu với 175 điểm, nam sinh Thanh Hóa trả lời đúng 2/3 câu hỏi trong gói 20 - 20 - 20, nâng tổng điểm lên 215. Cậu tiếp tục ghi thêm điểm ở các phần thi của đối thủ, dù cũng có những lần mất điểm khi bấm chuông ở câu hỏi cơ hội. Chung cuộc, Hoàng Quang kết thúc với 235 điểm, chính thức giành tấm vé cuối cùng vào vòng thi tháng.

z6986013278459-e010aa7130f606a2ab7769e1bf5f95fa.jpg
Phong thái điềm tĩnh, chắc chắn giúp Hoàng Quang đoạt ngôi Quán quân

Kết quả chung cuộc: Mai Hoàng Quang (THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa) giành chiến thắng với 235 điểm. Huy Hoàng (THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng) về nhì với 110 điểm. Thanh Phúc (THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, An Giang) đứng thứ ba với 75 điểm và Thế Nghĩa (THPT Chu Văn An, Thái Nguyên) xếp cuối với 70 điểm.

1.jpg
Bình An
#Đường lên đỉnh Olympia #THPT Bỉm Sơn #Vòng nguyệt quế Olympia #Olympia 25

Cùng chuyên mục