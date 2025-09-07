Đường lên đỉnh Olympia: Lộ diện thí sinh cuối cùng của vòng thi tháng 2, quý IV

HHTO - Nam sinh đến từ THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa giành chiến thắng thuyết phục với số điểm 235, bỏ xa các đối thủ trong trận đấu tuần 3 - tháng 2 - quý 4 chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Với sự bình tĩnh và quyết đoán, Mai Hoàng Quang (THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã tạo nên màn lội ngược dòng ấn tượng tại tuần 3, tháng 2, quý IV Đường lên đỉnh Olympia. Từ khoảnh khắc bấm chuông nhanh chóng ở phần Vượt chướng ngại vật, nam sinh xứ Thanh duy trì phong độ ổn định và khép lại trận đấu với 235 điểm, giành vòng nguyệt quế một cách đầy thuyết phục.

Cuộc thi tuần 3 - tháng 2 - quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 chào đón bốn thí sinh: La Thanh Phúc (THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, An Giang), Mai Hoàng Quang (THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa), Phí Ngọc Huy Hoàng (THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng) và Đoàn Thế Nghĩa (THPT Chu Văn An, Thái Nguyên).

Bốn thí sinh góp mặt vòng thi tuần này (Ảnh: FB Đường lên đỉnh Olympia)

Không khí sôi nổi ngay từ vòng Khởi động khi các thí sinh liên tục nhấn chuông ghi điểm. Thanh Phúc thể hiện sự dứt khoát, trả lời đúng 5 trong 6 câu ở phần riêng, kết thúc vòng đầu tiên với 60 điểm. Hoàng Quang giữ phong độ ổn định, giành 40 điểm. Huy Hoàng đảo ngược tình thế bằng những câu hỏi chung, tạm dẫn đầu đoàn leo núi với 80 điểm. Trong khi đó, Thế Nghĩa mới có được 30 điểm.

Vòng Khởi động diễn ra vô cùng "nhiệt"

Bước sang vòng Vượt chướng ngại vật, kịch tính được đẩy lên cao khi góc hình ảnh đầu tiên được mở ra, ba thí sinh cùng bấm chuông. Tuy nhiên, Hoàng Quang là người nhanh tay đưa ra đáp án chính xác - “Điện gió”, vươn lên dẫn đầu với 115 điểm. Thanh Phúc có 70 điểm, Huy Hoàng 90 điểm, Thế Nghĩa vẫn giữ 30 điểm.

Hiếm khi cả ba thí sinh đưa ra ba đáp án khác nhau trong cùng một lượt tại vòng Vượt chướng ngại vật.

Ở vòng Tăng tốc, các thí sinh bứt phá mạnh mẽ. Thanh Phúc và Huy Hoàng cùng đạt 140 điểm, Thế Nghĩa nâng số điểm lên 90, trong khi Hoàng Quang tiếp tục giữ vững vị trí số một với 175 điểm.

Vòng Tăng tốc chứng kiến sự thay đổi điểm số chóng mặt của các thí sinh

Đến vòng Về đích, thế trận xoay chuyển bất ngờ. Thanh Phúc khởi đầu với 140 điểm nhưng không thành công với gói câu hỏi 20 - 20 - 30 và ngôi sao hy vọng, tụt xuống còn 90 điểm. Huy Hoàng chọn gói 20 - 30 - 20, nhưng cũng không tận dụng được cơ hội, kết thúc với 90 điểm, chỉ gỡ gạc đôi chút nhờ giành điểm từ phần thi khác. Thế Nghĩa giữ lối chơi an toàn nhưng không hiệu quả, dừng lại ở 70 điểm.

Trong khi đó, Hoàng Quang chứng minh bản lĩnh thi đấu vững vàng. Khởi đầu với 175 điểm, nam sinh Thanh Hóa trả lời đúng 2/3 câu hỏi trong gói 20 - 20 - 20, nâng tổng điểm lên 215. Cậu tiếp tục ghi thêm điểm ở các phần thi của đối thủ, dù cũng có những lần mất điểm khi bấm chuông ở câu hỏi cơ hội. Chung cuộc, Hoàng Quang kết thúc với 235 điểm, chính thức giành tấm vé cuối cùng vào vòng thi tháng.

Phong thái điềm tĩnh, chắc chắn giúp Hoàng Quang đoạt ngôi Quán quân

Kết quả chung cuộc: Mai Hoàng Quang (THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa) giành chiến thắng với 235 điểm. Huy Hoàng (THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng) về nhì với 110 điểm. Thanh Phúc (THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, An Giang) đứng thứ ba với 75 điểm và Thế Nghĩa (THPT Chu Văn An, Thái Nguyên) xếp cuối với 70 điểm.