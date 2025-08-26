'Đường cong mềm mại' trong thiết kế tổ ấm đa thế hệ ở Bảo Lộc

Nằm trên khu đất rộng 408m2, ngôi nhà nổi bật với quy mô 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, là nơi quây quần của gia đình ba thế hệ. Thông thường, nhà nhiều tầng thường gặp khó khăn trong việc duy trì sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình cũng như sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên. Nhận thấy rõ điều đó, các kiến trúc sư đã chọn giải pháp táo bạo: đưa ánh sáng, cây xanh và những đường cong mềm mại vào mọi chi tiết để tạo sự kết nối cả về không gian lẫn cảm xúc.
Tầng hầm là khu vực dễ bị coi là tối tăm và tù túng nay lại trở thành điểm độc đáo. Những hoạ tiết đường cong trên sàn kết hợp với khoảng thông tầng cho phép ánh sáng tràn xuống, tạo nên không gian thoáng đãng. Cầu thang cũng được mở rộng hơn bình thường và được biến một phần thành góc sinh hoạt chung, khơi gợi cảm giác ấm cúng và chào đón ngay từ lối trở về.
Tầng 1 gồm có phòng khách, bếp và bàn ăn rộng rãi được thiết kế liên thông, đủ chỗ cho mười người quây quần. Đây là trung tâm sinh hoạt gia đình, nhưng điều làm nên sự khác biệt chính là cách thiết kế xoá nhoà khoảng cách giữa các tầng. Hệ thống giếng trời lớn nhỏ bố trí khéo léo không chỉ đưa ánh sáng và gió mát tự nhiên vào từng không gian mà còn mở ra những khoảng nhìn xuyên suốt, kết nối các thành viên. Xen lẫn là những mảng xanh điểm xuyết, mang đến cảm giác gần gũi thiên nhiên.
Ngôi nhà được bố trí 5 phòng ngủ cùng nhiều không gian chức năng, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt đa dạng. Khu vực thờ đặt riêng biệt, giữ sự tĩnh lặng và trang nghiêm. Các hành lang, ban công tràn ngập cây xanh và ánh sáng, trở thành điểm kết nối lý tưởng cho những cuộc trò chuyện ngắn giữa các thành viên.
Đặc biệt, cầu thang đã được nâng tầm thành “cầu nối cảm xúc”. Những chiếu nghỉ trở thành khu vui chơi, giải trí với ánh sáng chan hoà và cây xanh khuyến khích mọi người sử dụng cầu thang bộ thay vì thang máy. Nhờ vậy, việc di chuyển trong nhà không còn đơn thuần là lên xuống mà trở thành cơ hội gặp gỡ, trò chuyện. Những đường cong mềm mại từ cầu thang, ban công, tường đến sàn nhà tạo nên nhịp điệu thị giác uyển chuyển, vừa mềm mại vừa khơi gợi sự tương tác.
Tầng thượng được tận dụng tối đa với khu spa và sân vườn. Từ đây, gia đình có thể phóng tầm mắt bao quát đồi núi và thành phố lung linh phía xa. Bàn ăn lớn dưới mái che ngoài trời là nơi lý tưởng cho những bữa tiệc sum vầy, trong khi bể nước trên cao trở thành điểm ngắm cảnh thơ mộng. Mỗi góc thư giãn đều được thiết kế tinh tế, giúp từng thành viên cảm nhận sự riêng tư, đồng thời vẫn gắn bó trong không gian chung.