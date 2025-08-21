Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

'Lột xác' cho ngôi nhà 90m2 với chi phí 600 triệu đồng

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngôi nhà được cải tạo đã có 15 năm tuổi, sau nhiều năm sử dụng, việc phân chia công năng chưa hợp lý và sự xuống cấp theo thời gian khiến không gian sinh hoạt ngày càng chật chội, bí bách.

Với một chi phí vừa phải, giải pháp chính đưa ra là tổ chức lại không gian bằng kiến trúc, giếng trời và thông gió tự nhiên.

a1.jpg

Tầng một là nơi sinh hoạt chung cho cả gia đình, KTS lựa chọn phá bỏ bức tường ngăn chia ở giữa và chuyển thang áp sang một bên. Điều này giúp ngôi nhà trở nên thông thoáng, liền mạch và rộng rãi hơn.

aa1.jpg
a2.jpg
nd1-29.jpg

Ở phía sau là một phòng ngủ nhỏ được kết nối với giếng trời, dành cho ông bà để thuận tiện trong việc đi lại và sinh hoạt hằng ngày.

a3.jpg
nd1-21.jpg
nd1-39.jpg

Phía trên tầng 2 là một phòng ngủ được đẩy ra mặt thoáng chính, không gian gian thờ gần gũi đặt cạnh giếng trời với một khoảng lùi đầy đủ ánh sáng. Giếng trời là diện tích hy sinh hiếm hoi trong ngôi nhà phố, nhằm nâng cao chất lượng không khí và môi trường sống cho các thành viên.

nd1-35.jpg
nd1-41.jpg
nd1-30.jpg
nd1-6-copy.jpg

Vật liệu và hình khối của công trình cũng mang những đường nét và màu sắc hết sức đơn giản, qua đó tạo cảm giác yên bình, nhẹ nhàng trong không gian sống hằng ngày. Tổng chi phí cải tạo là 600 triệu đồng.

Thúy Hiền
XII Design Studio
#cải tạo nhà #ngôi nhà 90m2 #chi phí 600 triệu #thiết kế nội thất #cải tạo nhà cũ #tối ưu không gian #cải thiện sinh hoạt

Cùng chuyên mục