Nhà hai tầng sở hữu khoảng sân lộ thiên rộng rãi

TPO - Ngôi nhà 2 tầng sở hữu không gian sân lộ thiên rộng thoáng là nơi kết nối tuyệt vời giữa các thành viên trong gia đình đông người.

Với thiết kế khéo léo, sân ngoài trời không chỉ mở rộng tầm nhìn mà còn góp phần tạo ra một khoảng đệm tự nhiên giữa bên trong và bên ngoài, giúp điều hòa không khí và mang lại cảm giác thư thái.

Bề ngoài ngôi nhà được thiết kế mặt tiền tối giản và kín đáo, bao bọc lấy không gian thoáng đãng ở bên trong.

Tầng một là không gian sinh hoạt chung như một studio thu nhỏ được bố trí hợp lý để các thành viên có thể thư giãn, sáng tạo hoặc quây quần bên nhau. Thiết kế ưu tiên sự linh hoạt và tiện nghi, phân chia các khu vực chức năng rõ ràng nhưng vẫn giữ được sự liên kết chặt chẽ qua cách sử dụng không gian mở.

Tầng 2 là các không gian riêng tư, đều được phân bổ quanh trục sân lộ thiên nên luôn đảm bảo thoáng đãng và tràn ngập ánh sáng.

Tổng thể ngôi nhà mang màu sắc trung tính, vật liệu tự nhiên cùng những chi tiết trang trí đơn giản nhưng tinh tế góp phần tạo nên sự hài hòa và gần gũi với cảnh trí thiên nhiên bên ngoài.