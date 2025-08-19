Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Thiết kế căn hộ 160m2 cho gia đình nhiều thế hệ tại TP.HCM

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Căn hộ sẽ là nơi để đại gia đình cùng nhau sinh sống và giữ gìn những kỷ niệm đẹp truyền qua nhiều thế hệ.

Căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, tiện nghi tích hợp cho gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống. Trên diện tích 160m2, căn hộ được phân chia công năng rõ ràng với phòng khách + bếp liên thông, phòng giặt, các phòng vệ sinh và 4 phòng ngủ.

fb-img-1755232879733.jpg
fb-img-1755232893263.jpg

Phòng khách kết hợp phòng thờ mang pha trộn hiện đại và truyền thống. Không gian được thiết kế rộng rãi cho hoạt động sinh hoạt chung của nhiều người.

fb-img-1755232891054.jpg

Phía sau khu vực khách là bàn ăn đại gia đình, liền kề là khu bếp có bàn chế biến dài vừa đóng vai trò như bàn ăn phụ.

fb-img-1755232882578.jpg
fb-img-1755232888437.jpg

Bếp chữ U đơn giản với các hệ tủ cao kịch trần tăng tối đa diện tích lưu trữ. Đối diện là tủ đựng đồ và tủ lạnh lớn. Bên cạnh là lối vào phòng giặt.

fb-img-1755232898411.jpg
fb-img-1755232901947.jpg
fb-img-1755232895323.jpg
fb-img-1755232907086.jpg

Phòng giặt tiện nghi với các hệ tủ lưu trữ, bồn giặt, máy giặt và máy sấy, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều người.

fb-img-1755232912726.jpg
fb-img-1755232909931.jpg

Phòng ngủ trẻ em đều được thiết kế giường tầng để tiết kiệm diện tích. Khu bàn học đẩy ra cửa sổ để lấy tối đa ánh sáng tự nhiên.

fb-img-1755232923295.jpg
fb-img-1755232915194.jpg
fb-img-1755232928437.jpg
fb-img-1755232936929.jpg
fb-img-1755232932620.jpg
fb-img-1755232925803.jpg
fb-img-1755232942244.jpg

Phòng ngủ cho người lớn rộng rãi, được thiết kế đơn giản với nội thất gỗ và bàn làm việc đầu giường. Mọi thiết kế tập trung cho việc nghỉ ngơi.

fb-img-1755232946628.jpg
fb-img-1755232948719.jpg
fb-img-1755232951685.jpg
fb-img-1755232954694.jpg
fb-img-1755232958368.jpg

Căn hộ sẽ là nơi để đại gia đình cùng nhau sinh sống và giữ gìn những kỷ niệm đẹp truyền qua nhiều thế hệ.

Thúy Hiền
MEI Home
#căn hộ 160m2 #Thiết kế căn hộ #gia đình đa thế hệ #The Estella Quận 2 #TP.HCM

Cùng chuyên mục