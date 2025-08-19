Thiết kế căn hộ 160m2 cho gia đình nhiều thế hệ tại TP.HCM

TPO - Căn hộ sẽ là nơi để đại gia đình cùng nhau sinh sống và giữ gìn những kỷ niệm đẹp truyền qua nhiều thế hệ.

Căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, tiện nghi tích hợp cho gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống. Trên diện tích 160m2, căn hộ được phân chia công năng rõ ràng với phòng khách + bếp liên thông, phòng giặt, các phòng vệ sinh và 4 phòng ngủ.

Phòng khách kết hợp phòng thờ mang pha trộn hiện đại và truyền thống. Không gian được thiết kế rộng rãi cho hoạt động sinh hoạt chung của nhiều người.

Phía sau khu vực khách là bàn ăn đại gia đình, liền kề là khu bếp có bàn chế biến dài vừa đóng vai trò như bàn ăn phụ.

Bếp chữ U đơn giản với các hệ tủ cao kịch trần tăng tối đa diện tích lưu trữ. Đối diện là tủ đựng đồ và tủ lạnh lớn. Bên cạnh là lối vào phòng giặt.

Phòng giặt tiện nghi với các hệ tủ lưu trữ, bồn giặt, máy giặt và máy sấy, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều người.

Phòng ngủ trẻ em đều được thiết kế giường tầng để tiết kiệm diện tích. Khu bàn học đẩy ra cửa sổ để lấy tối đa ánh sáng tự nhiên.

Phòng ngủ cho người lớn rộng rãi, được thiết kế đơn giản với nội thất gỗ và bàn làm việc đầu giường. Mọi thiết kế tập trung cho việc nghỉ ngơi.

