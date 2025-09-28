Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Dựng lều dã chiến, sơ tán người dân vùng xung yếu trước giờ bão Bualoi đổ bộ

Phạm Trường
TPO - Trước giờ bão số 10 (bão Bualoi) chính thức đổ bộ, nhiều nơi tại Thanh Hóa đã dựng lều dã chiến, sơ tán hàng trăm người dân trước nguy cơ sạt lở, lũ quét có thể xảy ra.

Sáng 28/9, lãnh đạo UBND xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trước ảnh hưởng của cơn bão số 10 (bão Bualoi ), lực lượng chức năng địa phương đang vận động, tổ chức sơ tán các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Hiện 6 thôn ở xã Yên Nhân, gồm: Na Nghịu, Khong, Lửa, Mị, Mỏ và Chiềng đều nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở và lũ quét.

Thanh Hóa dựng lều dã chiến cho người dân vùng nguy cơ sạt lở sơ tán. (Ảnh: Q.Thuận)

Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương phối hợp cùng lực lượng công an, dân quân tự vệ dựng 21 lều dã chiến, đồng thời sử dụng các nhà văn hóa thôn làm nơi tránh trú tạm thời trong thời điểm bão đổ bộ.

“Hiện đã có 112 hộ được sơ tán đến nơi an toàn. Xã đang tiếp tục rà soát, nếu phát hiện hộ nào có nguy cơ không an toàn sẽ tiếp tục tổ chức sơ tán”, lãnh đạo xã Yên Nhân nói.

Trước đó, ngày 27/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện khẩn yêu cầu tập trung ứng phó với bão số 10. Trong đó, yêu cầu các đơn vị liên quan đình hoãn các cuộc họp chưa thực sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung chỉ đạo, đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó với bão; đặc biệt đảm bảo an toàn tính mạng người dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh và các đối tượng yếu thế khác.

Các địa phương trên toàn tỉnh cần chủ động sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm, nhất là nơi có nguy cơ bị ảnh hưởng do bão, nước dâng, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt... đến nơi an toàn; đảm bảo đầy đủ điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho người dân tại nơi sơ tán; tuyệt đối không để người dân bị đói, bị rét.

Việc sơ tán người dân nơi xung yếu được triển khai sớm trước khi bão Bualoi đổ bộ.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các xã, phường ven biển khẩn trương sơ tán dân trong phạm vi 200m tính từ mép nước biển vào đất liền, theo phương án sơ tán đã được xây dựng và phê duyệt; hoàn thành trước 15h ngày 28/9.

Các xã thuộc khu vực miền núi khẩn trương sơ tán người dân khỏi các điểm nguy hiểm, xung yếu, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt; hoàn thành trước 17h cùng ngày.

Sở GD&ĐT tỉnh này cũng có văn bản gửi các địa phương, thông báo cho toàn thể học sinh mầm non và phổ thông nghỉ học trong ngày 29/9 (thứ Hai) để đảm bảo an toàn.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 5, ngày 26/8, một trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Yên Nhân. Theo thống kê, thiên tai khiến 22 căn nhà của người dân tại địa phương này bị đổ sập hoàn toàn và 104 căn khác bị hư hại.

Phạm Trường
