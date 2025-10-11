Dùng chung một bộ sách giáo khoa, không để lãng phí các bộ sách đã 'dày công làm ra'

TPO - Lưu ý hạn chế lãng phí các bộ sách giáo khoa hiện có, đại biểu Quốc hội cho rằng, đây là các bộ sách đã được biên soạn khá công phu. Khi có bộ sách mới dùng chung, cần có giải pháp với các bộ sách hiện có, để tránh lãng phí", bà Nga nói.

Chính phủ quy định việc miễn phí sách giáo khoa

Ngày 11/10, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 3, cho ý kiến vào các dự thảo luật liên quan đến giáo dục.

Về sách giáo khoa, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục quy định, Nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc. Chính phủ quy định việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh; đồng thời thực hiện các giải pháp xã hội hóa phù hợp về sách giáo khoa, bảo đảm tính bền vững, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.

Cùng với đó, Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa sẽ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và thành lập theo từng môn học. Hội đồng và thành viên hội đồng chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng thẩm định.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga.

Nêu ý kiến, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) cho rằng, khi thực hiện chủ trương một bộ sách giáo khoa dùng chung, cần tuyên truyền để người dân thấy rõ việc điều chỉnh trong từng giai đoạn để phù hợp với thực tế.

Theo bà Nga hiện tiến độ thực hiện một bộ sách giáo khoa dùng chung rất gấp gáp, cùng với đó cần có sự cẩn trọng, trách nhiệm, đảm bảo chất lượng của bộ sách giáo khoa. Bà Nga lưu ý, trong quá trình biên soạn bộ sách giáo khoa dùng chung cần chú ý đến nội dung giảm tải chương trình.

Đề xuất này được đại biểu đưa ra, khi vẫn có phản ánh từ người dân cùng nhiều giáo viên, chuyên gia về chương trình không giảm tải, thậm chí ở một số bộ sách giáo khoa mới càng nặng hơn.

Thực tế, giữa yêu cầu đạt được của chương trình với thời gian giảng dạy trên lớp vênh nhau. Nếu chỉ dạy theo chương trình, thời gian phân phối trên lớp không thể dạy kỹ và hết được nội dung, từ đó nảy sinh nhu cầu dạy thêm, học thêm.

Đại biểu đoàn Hải Phòng cũng lưu ý cần hạn chế lãng phí với các bộ sách giáo khoa hiện có đã được thẩm định, đưa vào giảng dạy khi thực hiện một bộ sách giáo khoa chung.

"Đây là các bộ sách đã được biên soạn khá công phu, nên khi có bộ sách mới dùng chung, bộ cũng cần có giải pháp với các bộ sách hiện có của các tổ chức, cá nhân để tránh lãng phí", bà Nga nói.

Giao cho cấp tỉnh, việc chọn sách giáo khoa thế nào?

Cũng tại phiên họp, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) nhìn nhận, chủ trương một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa bên cạnh mặt được, có thể nói gần như "đổ vỡ, không thành công".

Ông Trí đề nghị sửa đổi quy định theo hướng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội đồng soạn thảo quốc gia và hội đồng thẩm định quốc gia. Bởi theo ông, hiện chưa đề cập đến hội đồng soạn thảo quốc gia, điều này đã gây rối loạn trong một số thời kỳ, soạn thảo ra bộ sách không chuẩn mực, nhiều lỗi.

Có phương án với các bộ sách giáo khoa hiện đang sử dụng vì đã dày công làm ra.

Về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa có nhiều tiến bộ nhưng thực tiễn có nhiều khó khăn. Chủ trương có một bộ sách giáo khoa dùng chung được thể hiện trong dự luật, song cơ quan chủ trì soạn thảo lại chưa sửa triệt để khi vẫn còn điều khoản giao cho UBND cấp tỉnh chọn sách giáo khoa.

Từ đó đặt ra vấn đề, chọn thế nào? Nếu đã dùng chung, trách nhiệm này phải đưa về bộ - không chỉ thẩm định mà đưa ra quy định thế nào là sách giáo khoa dùng chung? Ông Vinh đề nghị phải có phương án với các bộ sách giáo khoa hiện đang sử dụng vì đã dày công làm ra.

Bên cạnh các nội dung đưa vào dùng chung, với các tài liệu còn lại cũng là sản phẩm trí tuệ, có giá trị tham khảo rất lớn với giáo viên, học sinh. Do đó, không nên cấm, mà để thành tài liệu tham khảo giúp phụ huynh, giáo viên, học sinh có quyền tiếp cận và khuyến khích cho tài liệu giáo dục phát triển.

Tiếp thu, giải trình, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc khẳng định, dự án luật sẽ thể chế hóa nội dung việc sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất. Đồng thời, cơ quan soạn thảo sẽ rà soát lại các nội dung liên quan việc biên soạn bộ sách ở các văn bản dưới luật.