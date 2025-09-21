Du khách chen xem 'vũ điệu dâng trời' độc đáo của người Cơ Tu

TPO - Trong rộn ràng tiếng cồng chiêng giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ, những chàng trai cô gái Cơ Tu ở 11 thôn của xã vùng cao TP. Đà Nẵng say sưa thi múa điệu Tân’tung Da’dá. Cuộc thi múa độc đáo, say hồn du khách gần xa.
Xã Sông Kôn (TP Đà Nẵng) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Sông Kôn, ATing và Jơ Ngây (huyện Đông Giang, Quảng Nam cũ). Ngày hội có quy mô 11 thôn và hơn 550 diễn viên, nghệ nhân tề tựu thi tài. Trước giờ thi các đội múa của các thôn đều chuẩn bị rất kỹ càng, từ trang phục đến đạo cụ.
Ban giám khảo chấm thi múa là các lãnh đạo, cán bộ, già làng uy tín. Ban Giám khảo chấm điểm độc lập cho từng phần thi của các thôn với thang điểm 10, gồm các tiêu chí về âm nhạc, tiết tấu, kỹ thuật trống chiêng, động tác múa, đội hình và sự phối hợp. Cùng với đó là điểm trang phục, đạo cụ, cùng điểm sáng tạo và hiệu quả biểu diễn, cổ vũ khán giả.