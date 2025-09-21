Đà Nẵng: Du khách chen xem 'vũ điệu dâng trời' độc đáo của người Cơ Tu

TPO - Trong rộn ràng tiếng cồng chiêng giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ, những chàng trai cô gái Cơ Tu ở 11 thôn của xã vùng cao TP. Đà Nẵng say sưa thi múa điệu Tân’tung Da’dá. Cuộc thi múa độc đáo, say hồn du khách gần xa.