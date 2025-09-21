Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Đà Nẵng:

Du khách chen xem 'vũ điệu dâng trời' độc đáo của người Cơ Tu

Nguyễn Thành

TPO - Trong rộn ràng tiếng cồng chiêng giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ, những chàng trai cô gái Cơ Tu ở 11 thôn của xã vùng cao TP. Đà Nẵng say sưa thi múa điệu Tân’tung Da’dá. Cuộc thi múa độc đáo, say hồn du khách gần xa.

Thi múa Tân’tung Da’dá ở Sông Kôn (TP Đà Nẵng). Video: Nguyễn Thành.
dscf5078.jpg
Trong hai ngày 20 và 21/9, Ngày hội văn hóa truyền thống Cơ Tu xã Sông Kôn (TP. Đà Nẵng) lần thứ I đã diễn ra. Trong đó phần thi múa Tân’tung Da’dá (còn được gọi vũ điệu dâng trời) được trông chờ và thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến xem.
dscf5029.jpg
dscf5037.jpg
dscf5039.jpg
Xã Sông Kôn (TP Đà Nẵng) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Sông Kôn, ATing và Jơ Ngây (huyện Đông Giang, Quảng Nam cũ). Ngày hội có quy mô 11 thôn và hơn 550 diễn viên, nghệ nhân tề tựu thi tài. Trước giờ thi các đội múa của các thôn đều chuẩn bị rất kỹ càng, từ trang phục đến đạo cụ.
dscf5092.jpg
Lãnh đạo xã Sông Kôn cho biết, ngày hội nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch, tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu, hướng đến hình thành sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo phục vụ nhu cầu trải nghiệm, khám phá du lịch của du khách trong và ngoài thành phố khi đặt chân tới địa phương.
dscf5109.jpg
Tân’tung Da’dá là điệu múa tập thể dành cho cả nam và nữ mang tính cộng đồng cao của người đồng bào dân tộc Cơ Tu. Đây là một điệu múa đẹp, vui nhộn, thu hút nhiều người tham gia. Điệu múa cho thấy sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nam và nữ, tượng trưng cho âm, dương trong vũ trụ. Tất cả cùng múa và nhịp bước vòng tròn, sôi động, rộn ràng trên nền tiếng trống, cồng chiêng vang vọng nơi đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ.
dscf5123.jpg
Tân’tung theo tiếng Cơ Tu có nghĩa là vươn lên cao, sôi động hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa và vững chãi hơn nữa, thể hiện của khát vọng chinh phục vũ trụ của con người. Còn Da’dá có nghĩa là thẳng hàng, nhịp đều, mang khát vọng của ý nghĩa tâm linh tạ ơn đất trời, kính trên nhường dưới, nâng đỡ kẻ yếu. Điệu múa được xem như cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.
dscf5108.jpg
Các già làng của người Cơ Tu ở Sông Kôn cho biết, với người dân điệu múa như một cách để kết nối giữa thế giới thực tại với vũ trụ, tổ tiên, ông bà.
dscf4995.jpg
dscf4996.jpg
Ban giám khảo chấm thi múa là các lãnh đạo, cán bộ, già làng uy tín. Ban Giám khảo chấm điểm độc lập cho từng phần thi của các thôn với thang điểm 10, gồm các tiêu chí về âm nhạc, tiết tấu, kỹ thuật trống chiêng, động tác múa, đội hình và sự phối hợp. Cùng với đó là điểm trang phục, đạo cụ, cùng điểm sáng tạo và hiệu quả biểu diễn, cổ vũ khán giả.
dscf5020.jpg
Hàng ngàn người dân và du khách vùng cao vây kín khoảng sân trụ sở xã Sông Kôn xem thi múa.
dscf5091.jpg
Du khách say sưa thích thú với điệu múa, tiếng cồng chiêng vọng vang núi rừng hùng vĩ.
dscf5002.jpg
Ngày hội văn hóa truyền thống Cơ Tu xã Sông Kôn trở thành hoạt động góp phần xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo của địa phương, tạo sức hút đối với du khách, gắn kết phát triển văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội.
Nguyễn Thành
#Đà Nẵng #Sông Kôn #người Cơ Tu #Cơ tú #vũ điệu #Ngày hội văn hóa #Cơ tu

Xem thêm

Cùng chuyên mục