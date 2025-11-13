Dự đoán Top 18 Anh Trai Say Hi mùa 2: Sơn.K đủ tố chất, CONGB có tiềm năng lọt Top 5

HHTO - Anh Trai “Say Hi” 2025 đã đi được quá nửa chặng đường và Solo stage đang gần hơn bao giờ hết. Cùng Hoa Học Trò dự đoán Top 18 các “anh trai” sẽ có được màn Solo stage (Phần 1).

Jaysonlei

Jaysonlei đang khẳng định mình là một trong những gương mặt trẻ bứt phá nhất của Anh Trai "Say Hi" 2025, với sức ảnh hưởng ngày càng lan rộng. Từ tân binh chưa được nhiều người biết đến, anh nhanh chóng “phủ sóng” mạng xã hội nhờ khả năng trình diễn và phong cách cá nhân độc đáo, đúng nghĩa “zero to hero”. Trên sân khấu, Jaysonlei cho thấy sự tự tin với vũ đạo sắc nét, thần thái nổi bật và giọng hát cuốn hút, giàu cảm xúc. Dù trình diễn chung với những tên tuổi lớn như BigDaddy hay B Ray, anh vẫn giữ được dấu ấn riêng, không hề bị lu mờ.

Đáng chú ý, Jaysonlei không chỉ trình diễn mà còn góp công sáng tác trong hầu hết các tiết mục có mặt, thậm chí nam ca sĩ được khán giả gọi vui là “kỹ sư xây cầu” sau đoạn bridge bắt tai trong ca khúc Sớm Muộn Thì ở Live Stage 3.

Thế nhưng điều khiến Jaysonlei “tạo trend” mạnh mẽ lại đến từ nét tính cách pha trộn giữa sự láu lỉnh, duyên dáng và tính giải trí tự nhiên, hình ảnh “xính lao” vừa ngổ ngáo vừa dễ mến đã trở thành đặc sản không thể thay thế. Với sự hội tụ giữa tài năng biểu diễn, khả năng sáng tác và sức hút cá nhân, Jaysonlei gần như nắm chắc một suất vào Top 18. Câu hỏi duy nhất còn lại: Liệu anh có “bung lụa” với một sân khấu solo tự sáng tác, mang đậm chất riêng để ghi dấu trong lòng công chúng?

CONGB

CONGB đang mang đến một luồng gió mới cho Anh Trai "Say Hi" 2025, nhờ lợi thế được đào tạo với hệ thống thần tượng của Hàn qua 2 chương trình sống còn lớn (Boys Planet 999 và Starlight Boys), cùng bộ kỹ năng toàn diện hiếm có. Điều đó giúp CONGB sớm được giới chuyên môn lẫn khán giả nhận định là một trong những nghệ sĩ trẻ toàn năng và “chuẩn idol” nhất chương trình.

Ở Live stage 3, CONGB chứng minh năng lực dẫn dắt khi đội của anh có màn “lội ngược dòng” ngoạn mục, giành hạng nhất trong phần thi dance battle để bảo toàn toàn bộ thành viên bước vào vòng tiếp theo. Màn trình diễn ấy giúp anh nhận về cơn mưa lời khen cho “bộ kỹ năng hoàn hảo”, từ vũ đạo, ca hát đến dẫn dắt đội hình, khiến CONGB liên tục nằm trong nhóm thí sinh được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội.

Dù vậy, không ít ý kiến cho rằng CONGB vẫn cần thể hiện rõ hơn dấu ấn cá nhân, khi phong cách của anh đôi lúc còn an toàn và thiên về sự “chuẩn chỉnh” thay vì bứt phá. Tuy nhiên, với nền tảng kỹ thuật vững vàng, tinh thần chuyên nghiệp cùng sức hút ổn định trên các nền tảng trực tuyến, CONGB hoàn toàn có đủ tiềm năng để góp mặt trong Top 18 và thậm chí là Top 5 của chương trình.

Jey B

Jey B luôn là cái tên khiến khán giả phải chú ý suốt hành trình Anh Trai "Say Hi" 2025. Là cựu thí sinh Giọng Hát Việt 2019, Jey B đã sớm tạo dấu ấn với chất giọng trầm ấm và khả năng truyền tải cảm xúc tinh tế. Ngay từ Live Stage 1, màn trình diễn Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn đã gây “bão mạng” nhờ giọng hát da diết và cảm xúc chân thành của anh. Phần trình diễn này khiến anh bật khóc vì xúc động và nhanh chóng đạt #1 trending trên YouTube Việt Nam.

Ở Live Stage 2, Jey B tiếp tục thể hiện Thoát Ra Khỏi Em theo phong cách Pop và R&B mang hơi hướng hoài niệm. Đáng chú ý, hai câu hát mở đầu do Jey B sáng tác từ câu chuyện thật của mình, mang đến chiều sâu cảm xúc hiếm thấy trên sân khấu. Sang Live Stage 3, Jey B tiếp tục để lại dấu ấn khi góp mặt trong đội BigDaddy với tiết mục To Your Ex. Bài hát có giai điệu bắt tai và ca từ hài hước có thể chinh phục khán giả trẻ tuổi, chứng minh anh có thể linh hoạt chuyển đổi giữa nhiều màu sắc âm nhạc.

Ưu thế của Jey B nằm ở khả năng điều khiển âm sắc mượt mà, xử lý cao trào tinh tế và cách “kể chuyện” bằng giọng hát dù thử sức ở Pop, R&B hay Ballad. Với phong độ ổn định và khí chất được ví như "bạch nguyệt quang" của chương trình, Jey B gần như nắm chắc tấm vé tiến vào Top 18.

Sơn.K

Sơn.K là một trong những trường hợp đặc biệt nhất của Anh Trai “Say Hi” 2025: Một vocalist lại gây chú ý mạnh mẽ nhờ khả năng vũ đạo. Ngay từ Live Stage 1, anh đã tạo dấu ấn với màn trình diễn Độc Nhất Vô Nhị qua phần dance break và pha nhào lộn ngoạn mục khiến khán giả bùng nổ. Màn biểu diễn này nhanh chóng trở thành hiện tượng viral trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng âm nhạc.

Từ đó đến nay, Sơn.K luôn duy trì phong độ ổn định, thể hiện tinh thần biểu diễn tràn đầy năng lượng và làm chủ sân khấu ấn tượng. Không chỉ là người trình diễn tốt, anh còn có nền tảng chuyên môn vững vàng khi từng tham gia sáng tác cho Hoàng Duyên, JSOL và góp phần sản xuất trong một số ca khúc của Đức Phúc và Khắc Hưng.

Sinh năm 2001, Sơn.K còn gây chú ý nhờ tính cách “ông cụ non” đối lập với ngoại hình trẻ trung và thường xuyên viral với lối sống “ngủ trước 9 giờ” hay “không lướt mạng xã hội”. Chính nét duyên dáng tự nhiên ấy giúp anh trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất chương trình, lan tỏa mạnh mẽ trên TikTok và Threads. Vừa tài năng, vừa hài hước, vừa có truyền thông, Sơn.K gần như không thiếu yếu tố nào để tiến vào Top 18 Solo Stage.

Hành trình dự đoán Top 18 Anh Trai Say Hi 2025 vẫn chưa dừng lại! Sau loạt gương mặt trẻ bứt phá, phần hai sẽ gọi tên bốn “đàn anh” quyền lực, những cái tên hứa hẹn mang đến cuộc đua Solo Stage căng thẳng và đầy bất ngờ.