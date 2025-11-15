Dự đoán Top 18 Anh Trai "Say Hi" 2025: Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường chắc suất

HHTO - Sau dự đoán 4 anh trai đầu tiên sẽ vào Top 18 của Anh Trai “Say Hi” 2025: Jaysonlei, CONGB, JeyB và Sơn.K, Hoa Học Trò tiếp tục gọi tên 4 “đàn anh”, hứa hẹn mang đến cuộc đua Solo Stage căng thẳng và đầy bất ngờ.

Ngô Kiến Huy

Là một trong những nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm nhất của chương trình, Ngô Kiến Huy bước vào Anh Trai “Say Hi” 2025 với tinh thần muốn tái kết nối âm nhạc và tìm lại cảm hứng biểu diễn sau quãng thời gian dài tập trung cho các gameshow. Suốt hành trình, anh luôn giữ phong độ ổn định với kỹ thuật thanh nhạc vững vàng và phong thái sân khấu cuốn hút. Nhờ sở hữu lượng người hâm mộ vững chắc, Ngô Kiến Huy liên tục đứng trong nhóm thí sinh có điểm cá nhân cao.

Ở Live stage 3, Ngô Kiến Huy được chọn làm đội trưởng, dẫn dắt đội biểu diễn ca khúc Hơn Là Bạn mang âm hưởng Pop Rock đầy năng lượng. Tiết mục này ghi điểm với công chúng nhờ concept tốt nghiệp học trò trẻ trung và giai điệu bắt tai. Bài hát đã nhanh chóng viral trên các nền tảng mạng xã hội và nghe nhạc trực tuyến, chứng minh sức hút vượt khỏi khuôn khổ chương trình.

Bên cạnh chuyên môn, Ngô Kiến Huy còn là “nam châm truyền thông” khi xuất hiện trong các TV show ăn khách cùng thời điểm phát sóng với Anh Trai “Say Hi” 2025 như 2 Ngày 1 Đêm giúp độ bàn luận của anh luôn duy trì ở mức cao. Với uy tín lâu năm, phong độ biểu diễn ổn định và hiệu ứng tích cực từ khán giả, Ngô Kiến Huy được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho Top 18.

Karik

Ngay từ những tập đầu tại Anh Trai “Say Hi” 2025, Karik gây ấn tượng bởi tác phong chuyên nghiệp, luôn bước lên sân khấu với sự tập trung cao độ và tinh thần thi đấu mạnh mẽ. Không chỉ phát huy thế mạnh rap, anh còn khiến khán giả bất ngờ khi chuyển hướng sang ballad trong nhiều tiết mục như Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn hay Đã Từng, cho thấy khả năng kỹ thuật thanh nhạc tiến bộ rõ rệt. Những màn trình diễn này giúp Karik kết nối sâu hơn với người yêu nhạc ballad, đồng thời mở rộng tệp người hâm mộ so với nhóm khán giả Hip-Hop vốn đã theo anh từ những ngày đầu.

Một điểm thú vị là ít ai biết Karik xuất thân là dancer freestyle và kinh nghiệm đó được anh vận dụng khi thực hiện nhiều động tác khó xuyên suốt các vòng thi. Điển hình tại phần Dance Battle ở tập 8, dù đang gặp chấn thương dây chằng và sụn, anh vẫn thực hiện cú bật ngửa tiếp đất bằng lưng đầy mạo hiểm khiến khán giả trầm trồ. Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành một trong những phân cảnh viral nhất chương trình.

Cũng là một anh trai dày dạn kinh nghiệm, Karik sở hữu lượng fan trung thành, tạo sức mạnh hậu thuẫn vững chắc trong hành trình tại Anh Trai “Say Hi” 2025. Cùng với “người bạn già” Ngô Kiến Huy, Karik gần như chắc chắn sẽ cùng nhau ghi tên vào Top 18, tiếp tục khẳng định vị thế của những nghệ sĩ kỳ cựu trên sân chơi này.

BigDaddy

Tham gia “Anh Trai Say Hi” 2025, BigDaddy nổi bật với phong cách trình diễn năng lượng cao với những đoạn rap cực chất. Đáng chú ý, trong Live stage 2, anh đã góp phần tạo điểm nhấn cho ca khúc Người Yêu Chưa Sinh Ra bằng đoạn rap bắt tai, khiến bài hát lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội. Ca khúc và phần rap của BigDaddy được đánh giá đã “thoát vòng fan”, đạt hiệu ứng viral tốt.

Ngoài ra, BigDaddy còn được chọn làm đội trưởng Live Stage 3 nhờ điểm cá nhân cao ở vòng trước. Là thầy của hàng loạt rapper đình đám như Pháp Kiều và Double2T, đồng thời từng ngồi ghế huấn luyện viên cho các chương trình lớn như Rap Việt và King Of Rap, khả năng dẫn dắt đội nhóm của anh là không thể bàn cãi. Kinh nghiệm lâu năm giúp BigDaddy biết cách tạo điểm nhấn trong từng tiết mục, từ rap flow mạnh mẽ đến cách phối nhạc và dựng sân khấu hấp dẫn.

Tinh thần làm việc nghiêm túc, sự chuyên nghiệp và thái độ tận tâm với đồng đội cũng là điểm cộng lớn khiến BigDaddy vừa được đồng nghiệp tôn trọng vừa được khán giả yêu mến. Từ kỹ năng biểu diễn, khả năng dẫn dắt đội nhóm, sức ảnh hưởng trên mạng xã hội cho đến kinh nghiệm dày dặn, BigDaddy hội tụ đầy đủ yếu tố để tiến vào Top 18 và tiếp tục khẳng định vị thế rapper kỳ cựu trên sân chơi Anh Trai “Say Hi” 2025.

Vũ Cát Tường

Trước khi Anh Trai “Say Hi” 2025 phát sóng, công chúng đã rất háo hức chờ đón màn xuất hiện của Vũ Cát Tường, một trong những nhân tố gây bất ngờ nhất mùa giải. Ngay từ những tập đầu, Tường đã ghi điểm bởi khả năng biến hóa những concept âm nhạc đơn giản thành những tiết mục hoành tráng và đầy ấn tượng.

Tại Live stage 2, ban đầu chỉ có demo nhẹ nhàng Em Như Là, nhưng trong chưa đầy 24 giờ, Tường đã chuyển hướng toàn bộ concept thành ca khúc Ảo Ảnh, kể câu chuyện về người đàn ông lạc lối giữa thành phố hoang tàn.

Khả năng sáng tác và giọng hát của Vũ Cát Tường là điểm mạnh nổi bật, góp phần làm nên thành công của nhiều tiết mục mà Tường tham gia. Những ca khúc như Ảo Ảnh, Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn hay Hơn Là Bạn không chỉ có được chất lượng tốt mà còn đạt hiệu ứng trên mạng xã hội.

Dù không sở hữu nhiều kinh nghiệm với các ca khúc sôi động và vũ đạo mạnh để thu hút nhóm khán giả trẻ, Vũ Cát Tường vẫn giữ được chất riêng và tạo sức hút nhờ cá tính âm nhạc độc đáo và sự tinh tế trong trình diễn. Trong nhiều cuộc bàn luận trên mạng xã hội, Vũ Cát Tường liên tục là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất cho vị trí quán quân nên việc lọt vào Top 18 gần như là điều hiển nhiên.

Cuộc đua Top 18 Anh Trai "Say Hi" 2025 vẫn đang nóng hừng hực! Sau những gương mặt kỳ cựu đã tỏa sáng, phần tiếp theo sẽ hé lộ 6 rapper tiềm năng, hứa hẹn khuấy đảo sân khấu Solo stage với những màn trình diễn bùng nổ và đầy cá tính.

(còn tiếp)