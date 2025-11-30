Đồng chí Châu Văn Liêm - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu

Ngày 30/11, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học Đồng chí Châu Văn Liêm - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Hội thảo gắn với Đề án phát triển Trường Chính trị TP. Cần Thơ tới năm 2045, cơ sở để trường đề xuất đổi tên thành Trường Cán bộ Châu Văn Liêm.

Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, đồng chí Châu Văn Liêm là người con ưu tú của quê hương Cần Thơ, một trong những đại biểu tham dự Hội nghị thành lập Đảng; người chiến sĩ cộng sản kiên trung, hiến dâng trọn vẹn đời mình cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đối với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Cần Thơ, theo ông Huyến, đồng chí Châu Văn Liêm luôn là một niềm tự hào đặc biệt, biểu tượng tinh thần xuyên suốt nhiều thế hệ. Mỗi địa danh, mỗi cơ sở mang tên đồng chí đều trở thành một không gian giáo dục truyền thống sống động, một “bảo tàng mở” để thế hệ trẻ thành phố được hun đúc lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm với Tổ quốc và quê hương Cần Thơ.

PGS.TS Nguyễn Thắng Lợi - Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị thông tin, đồng chí Châu Văn Liêm (bí danh: Việt), sinh ngày 29/6/1902, ở xã Thới Thạnh, huyện Ô Môn (nay là phường Ô Môn, TP. Cần Thơ). Sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước chìm đắm trong nô lệ lầm than. Thấu hiểu nỗi khổ cực của người dân mất nước, đồng chí sớm có tư tưởng yêu nước, ý chí cách mạng, nhằm đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành độc lập tự do cho dân tộc.

Noi gương các bậc tiền nhân, đồng chí Châu Văn Liêm đã sớm tham gia phong trào đấu tranh yêu nước và giác ngộ cộng sản, quyết dấn thân vào con đường hoạt động cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, trở thành một trong những đảng viên sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam. Giữa lúc phong trào cách mạng đang phát triển, lớn mạnh, ngày 4/6/1930, đồng chí Châu Văn Liêm đã hy sinh anh dũng trong cuộc đấu tranh trực diện với kẻ thù.

Sự nghiệp hoạt động, cống hiến của đồng chí Châu Văn Liêm cho Đảng và cách mạng Việt Nam là vô cùng to lớn. Ghi nhận công lao và sự hy sinh anh dũng của đồng chí, ngày 6/5/2025, Bộ Chính trị đã công nhận và bổ sung đồng chí Châu Văn Liêm vào danh sách các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Quang cảnh hội thảo.

TS. Nguyễn Thị Tuyết Loan - Hiệu trưởng Trường Chính trị TP. Cần Thơ cho rằng, những giá trị truyền thống quê hương và tấm gương hoạt động cách mạng của đồng chí Châu Văn Liêm có ý nghĩa lịch sử. Tấm gương của đồng chí còn mang giá trị thiết thực trong việc đổi mới giảng dạy lý luận chính trị và giáo dục lý tưởng cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đang công tác, học tập tại trường.

"Việc vận dụng tấm gương Châu Văn Liêm trong giảng dạy lý luận chính trị góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường, tạo nên môi trường giáo dục mang tính “khơi dậy”, nuôi dưỡng bản lĩnh - đạo đức - lý tưởng - năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần đổi mới công tác cán bộ của Đảng hiện nay", bà Loan nói.

TS Nguyễn Thị Tuyết Loan - Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Cần Thơ.

Trước đó, đoàn công tác đến thăm, viếng Đền thờ Châu Văn Liêm và tặng quà gia đình đồng chí Châu Văn Liêm tại phường Ô Môn (Cần Thơ).