Đòn hiểm vào Cúc Tịnh Y

TPO - Cúc Tịnh Y lao đao khi bị công ty quản lý cũ tố trốn thuế. Không những vậy, họ còn tiết lộ thu nhập của nữ diễn viên tạo ra những tranh cãi cho Cúc Tịnh Y.

Trang 163 đưa tin ngày 31/3, nữ diễn viên Cúc Tịnh Y bị công ty quản lý cũ là Tập đoàn Truyền thông Văn hóa Thượng Hải Siba (Siba Media) tố có hành vi gian lận trốn thuế. Cục Thanh tra thuộc Cơ quan Thuế Thượng Hải, Trung Quốc đã thụ lý vụ án khiến hàng triệu người hâm mộ người đẹp sinh năm 1994 lo lắng.

Theo lời tố cáo, từ tháng 6/2024, Cúc Tịnh Y đã tham gia khoảng 20 hoạt động nghệ thuật và thương mại, ước tính thu nhập không dưới 50 triệu NDT. Tuy nhiên, phía Cúc Tịnh Y chỉ kê khai thu nhập là hơn 11 triệu NDT. Phía tố cáo còn đính kèm bảng liệt kê các khoản thu nhập làm bằng chứng.

Tuy nhiên, đến khoảng 19h, tờ Tân Hoa Xã đưa tin Cúc Tịnh Y không trốn thuế. Cơ quan thuế của Thượng Hải khẳng định trong thời gian gần đây họ nhiều lần nhận được các văn bản tố cáo tương tự. Sau khi kiểm tra xác minh Cúc Tịnh Y không vi phạm quy định về nộp thuế.

Theo 163, việc đẩy Cúc Tịnh Y vào tình huống có nguy cơ vi phạm pháp luật là đòn hiểm đánh mạnh vào danh tiếng nữ diễn viên. Tại Trung Quốc, các nghệ sĩ trốn thuế sẽ bị cấm hoạt động nghệ thuật dù số tiền ít hay nhiều. Trong một số trường hợp như Đặng Luân, nam nghệ sĩ và người quản lý không thống nhất với nhau dẫn đến việc nộp thuế muộn và anh đánh mất sự nghiệp một cách đáng tiếc. Tống Tổ Nhi vì bị trợ lý cũ tố cáo trốn thuế, dù đã xử lý nhanh vẫn bị tạm dừng hoạt động nghệ thuật trong khoảng hai năm, làm ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của cô.

Vì vậy, việc Siba Media tố cáo Cúc Tịnh Y trốn thuế rất dễ khiến nữ diễn viên lao đao. Trong trường hợp Cúc Tịnh Y không vi phạm pháp luật, nhiều người cũng có ấn tượng xấu về nữ nghệ sĩ.

Mặt khác, Siba Media còn tiết lộ thu nhập khủng của Cúc Tịnh Y trong đó chỉ chụp một bộ ảnh cho tạp chí, nữ diễn viên đã thu về 9-11 triệu NDT (khoảng 34-41 tỷ đồng). Nguồn thu bất thường này khiến công chúng đặt nhiều câu hỏi, thậm chí nhiều người cho rằng đây là hành vi rửa tiền vì việc nghệ sĩ được trả thù lao khổng lồ để trở thành gương mặt trang bìa là điều cực kỳ hiếm gặp.

Bên cạnh đó, việc công khai thu nhập cũng cho thấy công việc nghệ sĩ kiếm được rất nhiều tiền. Cúc Tịnh Y tham gia đóng một bộ phim trong vòng 3-4 tháng thu về 16 triệu NDT bằng người khác làm việc cật lực cả đời.

Mỗi bài đăng trên trang cá nhân của cô nhận thù lao từ 300.000-350.000 NDT (hơn một tỷ đồng). Mỗi lần lên sân khấu biểu diễn vài phút cũng nhận mức cát-xê tương tự. Khi Cúc Tịnh Y tham dự sự kiện của Douyin, cô kiếm được 1,5 triệu NDT trong một ngày. Phí quảng cáo cho thương hiệu nội địa lên tới 8 triệu NDT/năm.

Chính vì vậy, nhiều khán giả cho rằng các ngôi sao kiếm tiền quá dễ dàng, từ đó nảy sinh tâm lý phản cảm thù ghét với nghệ sĩ nói chung, Cúc Tịnh Y nói riêng. Việc Siba Media tung bằng chứng thu nhập là đòn đánh tâm lý, chiêu trò kích động sự phản cảm của đám đông với nữ diễn viên.

Khi có tin bộ phim cổ trang Nguyệt lân ỷ kỷ sẽ lên sóng từ ngày 1/4, Siba Media đã ra thông báo cho biết tranh chấp hợp đồng giữa họ và "mỹ nhân 4.000 năm có một" vẫn chưa kết thúc. Công ty cho biết thời gian gần đây trên các nền tảng MXH xuất hiện các bài viết khẳng định "Siba Media và Cúc Tịnh Y đã hòa giải", "Phim của Cúc Tịnh Y đã được gỡ hạn chế", "Hợp đồng quảng cáo của Cúc Tịnh Y bùng nổ"... tuy nhiên đây đều là thông tin sai sự thật.

Siba Media cho rằng những tin tức này khiến các cơ quan cấp phép hiểu lầm rằng Cúc Tịnh Y đã đạt được hòa giải với công ty cũ, từ đó giúp các dự án của cô được phát sóng. Nhưng Siba Media khẳng định họ không nhượng bộ trong tranh chấp lần này và không giúp thúc đẩy các dự án phim ảnh, hoạt động quảng cáo nào của Cúc Tịnh Y.

Hành động quấy rối trước đó của Siba Media và lời tố cáo trốn thuế vừa qua cho thấy công ty không muốn Cúc Tịnh Y thoát khỏi tay họ, buộc nữ diễn viên phải cúi đầu chấp nhận việc kéo dài hợp đồng quản lý đến năm 2030.