Người đứng sau hàng trăm người đẹp

Trạch Dương
TPO - Biên đạo Khoa Nguyễn là gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực sắc đẹp, đứng sau những màn đồng diễn của hàng trăm hoa hậu, người đẹp. Từ nền tảng biên đạo múa, anh lấn sân và có hơn 10 năm gắn bó với các sân chơi sắc đẹp lớn, trong đó có Hoa hậu Việt Nam.

Sau đêm chung kết Miss World Vietnam 2025, các tiết mục dàn dựng của chương trình từ mở màn, Dance Of Vietnam đến trình diễn bikini... nhận nhiều lời khen về cách dàn dựng, âm nhạc và vũ đạo thu hút.

Người hâm mộ sắc đẹp nhanh chóng tìm ra danh tính người đứng sau màn trình diễn viral khắp các mạng xã hội. Người dàn dựng toàn bộ tiết mục đồng diễn, bikini, đường dây biểu diễn của thí sinh... là biên đạo Khoa Nguyễn. Anh là nhân vật quen mặt trong giới hoa hậu, có hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực dàn dựng sân khấu, đặc biệt ở mảng các cuộc thi nhan sắc.

Khoa Nguyễn xuất thân là biên đạo múa, từng làm việc với nhiều chương trình nghệ thuật và là người sáng lập Vũ đoàn Sắc màu. Đây là lực lượng biểu diễn tham gia nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội và chương trình tổng hợp, giúp anh tích lũy kinh nghiệm tổ chức đội hình, xử lý không gian sân khấu và làm việc với số lượng lớn diễn viên.

Hoa hậu Việt Nam là một trong những sân khấu lớn đầu tiên Khoa Nguyễn "đá chéo sân". Từ dấu mốc tham gia dàn dựng cho Hoa hậu Việt Nam 2016, anh ngày càng khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực biên đạo, dàn dựng sân khấu hoa hậu.

Biên đạo Khoa Nguyễn dàn dựng nhiều phần trình diễn ấn tượng ở Hoa hậu Việt Nam và các cuộc thi sắc đẹp lớn.

Khoa Nguyễn cho biết giai đoạn làm nghề thuần túy về múa là nền tảng quan trọng, giúp anh thỏa sức sáng tạo trên sân khấu hoa hậu. “Múa giúp tôi hiểu rõ chuyển động cơ thể và nhịp điệu. Nhưng khi bước sang sân khấu hoa hậu, tôi phải điều chỉnh rất nhiều để phù hợp với những bạn không phải vũ công chuyên nghiệp”, Khoa Nguyễn nói.

Trả lời Tiền Phong, Khoa Nguyễn nói ở các cuộc thi như Hoa hậu Việt Nam, phần đồng diễn luôn là thử thách lớn khi lượng thí sinh đông, phần lớn là nhan sắc nguyên bản, chưa có nhiều kinh nghiệm.

Tiêu chí quan trọng nhất tạo ra màn trình diễn ấn tượng không phải là động tác phức tạp. Đồng diễn không cần quá khó, quan trọng là đồng đều. Khi tất cả cùng một nhịp, năng lượng, hiệu ứng sân khấu sẽ tốt hơn nhiều so với việc mỗi người làm một kiểu.

Anh cho biết thường xây dựng bài theo hướng rõ nhịp, dễ nhớ, sau đó chỉnh sửa chi tiết về thần thái và cách xử lý động tác. Việc phân bổ vị trí cũng dựa trên năng lực. Thí sinh có kinh nghiệm sân khấu hoặc khả năng nhảy tốt sẽ được ưu tiên ở vị trí trung tâm để giữ nhịp cho đội hình.

Để tạo dựng tên tuổi như hiện tại, Khoa Nguyễn đặt nguyên tắc buộc thí sinh phải tập luyện liên tục, trình diễn trên giày cao gót trong đội hình đông. Ở phần đồng diễn, việc giữ được thăng bằng, đúng nhịp quan trọng hơn cả biểu cảm.

Từ bước đệm Hoa hậu Việt Nam 2012, Khoa Nguyễn hiện tham gia dàn dựng, nằm trong đội ngũ chuyên môn nhiều chương trình, thậm chí đứng sau dàn dựng hai cuộc thi quốc tế lớn đăng cai ở Việt Nam là Miss Earth, Mr World Vietnam...

Ngoài vai trò biên đạo, anh tham gia giảng dạy, làm giám khảo ở một số sân chơi nghệ thuật. Gần đây, Khoa Nguyễn đảm nhận vị trí giám khảo và biên đạo nghệ thuật cho cuộc thi Giọng ca vàng Bình Định.

