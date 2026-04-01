Đặc quyền của đạo diễn Bảo Nguyễn khi làm phim về BTS

TPO - Bộ phim tài liệu "BTS: The Return" đánh dấu lần hiếm hoi BTS cho phép một ê-kíp bên ngoài theo sát quá trình sáng tạo. Đạo diễn Bảo Nguyễn có cách tiếp cận mới mẻ, ghi lại hành trình màn tái xuất của nhóm sau bốn năm gián đoạn.

Theo Vogue, Bảo Nguyễn cho biết lần đầu anh xem BTS biểu diễn là tại sân vận động SoFi năm 2022, sau khi bỏ lỡ concert ở Rose Bowl vì đại dịch. Trải nghiệm này để lại ấn tượng mạnh.

“Tôi đã đi rất nhiều concert, nhưng đây là buổi diễn sống động và ‘ồn’ nhất theo cách tuyệt vời nhất” anh nói. Điều khiến anh chú ý không chỉ là quy mô, mà là mối liên kết giữa BTS và cộng đồng fan ARMY.

Đạo diễn gốc Việt ví mối quan hệ này như câu chuyện sử thi. Các thành viên BTS giống nhân vật Odysseus chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, còn người hâm mộ là Penelope chờ đợi ngày họ trở lại.

Ý tưởng này ban đầu chưa thể triển khai do tính nhạy cảm của nghĩa vụ quân sự tại Hàn Quốc. Vài năm sau, công ty Hybe đã liên hệ và mời anh ghi lại hành trình tái xuất của nhóm. Anh nói đó là một đặc ân.

Đạo diễn Bảo Nguyễn (thứ 4 từ phải sang) cùng nhóm BTS.

Góc nhìn của “người ngoài”

BTS là một trong những nhóm nhạc được ghi hình nhiều nhất trong Kpop, với hàng loạt phim tài liệu, show thực tế và nội dung hậu trường. Vì vậy, thách thức lớn nhất là tìm ra điều khác biệt.

Bảo Nguyễn cho rằng chính vị trí người ngoài lại là lợi thế. “Đôi khi cần một người không thuộc về thế giới đó để nhìn thấy vẻ đẹp mà người trong cuộc có thể xem là hiển nhiên”, anh chia sẻ.

Để đạt được điều đó, anh phải xây dựng niềm tin với các thành viên. Theo đạo diễn, BTS chủ động kết nối nhiều hơn trong dự án này, từ việc làm nhạc tại Los Angeles đến hợp tác với những cộng sự chưa từng làm việc cùng trước đây.

Không giống các dự án trước đây thường mang tính hồi tưởng, The Return được xây dựng theo dòng thời gian hiện tại. Bộ phim mở đầu khi Jin đặt chân tới Los Angeles - thời điểm đội hình BTS chính thức đầy đủ trở lại.

﻿

Để ghi lại những khoảnh khắc trước đó, Bảo Nguyễn đưa cho mỗi thành viên một máy quay cầm tay. Anh muốn tạo cảm giác gần gũi, như những thước phim gia đình, thay vì hình ảnh trau chuốt từ điện thoại.

“Có người quay nhiều hơn người khác, nhưng dần dần họ cũng quen với cách ghi hình này. Đó là một trong những chất liệu tôi thích nhất trong phim”, anh chia sẻ.

Vấn đề thời gian cũng đặt ra cho Bảo Nguyễn nhiều thách thức. Anh nói không biết trước điều gì sẽ xảy ra. Nhưng chính sự tập trung vào quá trình BTS thực hiện album Arirang lại giúp anh sáng tạo hơn.

Trước câu hỏi liệu bộ phim có mang tính lưu giữ lịch sử, Bảo Nguyễn cho rằng khi sáng tạo, mục tiêu trước tiên vẫn là làm ra tác phẩm tốt.

Anh dẫn lại hình ảnh của nhà thơ Ocean Vuong: nghệ sĩ như đang đóng một chiếc bè. Và khi hoàn thành, họ thả nó trôi theo dòng sông, không còn kiểm soát nó sẽ đi đâu.

Dù thế anh hy vọng BTS sẽ xem lại tác phẩm này trong tương lai với sự chiêm nghiệm

Một trong những xung đột trung tâm của bộ phim là câu hỏi: BTS làm nhạc cho fan hiện tại, khán giả Hàn Quốc hay thị trường toàn cầu?

Theo Bảo Nguyễn, anh cũng đối diện câu hỏi tương tự: làm phim cho ARMY hay công chúng. Cuối cùng, anh chọn cách tiếp cận cá nhân: “Tôi tự hỏi liệu đây có phải bộ phim mình muốn xem hay không”.

Anh đặt sự tôn trọng với người hâm mộ lên hàng đầu và nhìn nhận kỳ vọng của fan không chỉ là áp lực mà còn là đặc ân.

Los Angeles và Seoul: hai thế giới khác biệt

Phim được chia làm hai nửa: Los Angeles và Seoul. Theo đạo diễn, sự khác biệt này thể hiện rõ trong quá trình ghi hình.

Tại Los Angeles, BTS có không gian tự do hơn, với những cảnh ngoài trời, bãi biển và bầu trời rộng mở. Trong khi đó ở Seoul, họ trở lại với hình ảnh quen thuộc trong phòng thu, trụ sở công ty, không gian riêng tư.

“Ở Hàn Quốc, chúng tôi không thể đưa họ ra bãi biển mà không gây chú ý lớn”, anh kể, cho thấy sự khác biệt giữa đời sống nghệ sĩ toàn cầu và đời tư.

Một điểm thú vị trong phim là sự đối lập giữa đời sống sân khấu và đời thường của các thành viên. Khi được hỏi sẽ làm gì trong ngày nghỉ, V chọn đi ăn tối với bạn bè là những diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, trong khi Jimin lại muốn ở nhà chơi game.

Bảo Nguyễn nói những chi tiết nhỏ này giúp khắc họa rõ hơn con người thật phía sau ánh đèn sân khấu.

Với BTS: The Return, tờ Vogue nhận định Bảo Nguyễn vừa ghi lại màn comeback lịch sử, vừa mở ra góc nhìn hiếm hoi về hành trình sáng tạo của một trong những nhóm nhạc lớn nhất thế giới, ở thời điểm họ vẫn đang tìm kiếm chính mình.