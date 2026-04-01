Ốc Thanh Vân suốt một năm chỉ ở nhà rửa chén, giặt đồ

TPO - "Heo năm móng" gia nhập cuộc đua phòng vé dịp 30/4-1/5 với đề tài linh dị dân gian. Tại buổi showcase ngày 31/3, NSƯT Ốc Thanh Vân chia sẻ cô trở lại điện ảnh vì nhớ nghề, sau một năm chỉ biết đến công việc nội trợ vì định cư Australia.

Chiều 31/3 tại TPHCM, ê-kíp phim Heo năm móng tổ chức buổi showcase giới thiệu dự án, đưa phim linh dị dân gian Việt Nam gia nhập cuộc đua điện ảnh dịp lễ 30/4-1/5. Chương trình quy tụ dàn diễn viên gồm NSƯT Ốc Thanh Vân, Võ Tấn Phát, Trần Ngọc Vàng, nghệ sĩ Thanh Thủy, đạo diễn Lưu Thành Luân và nhà sản xuất Võ Thanh Hòa.

Sự xuất hiện của Ốc Thanh Vân gây chú ý nhất buổi showcase. Khán giả không nhận ra nữ diễn viên với làn da nâu khác lạ. Sau thời gian định cư Australia, cô chơi lớn với màn nhuộm da, vào vai Việt kiều Jennifer Trúc Nguyễn trong dự án của Võ Thanh Hòa.

Ốc Thanh Vân nhuộm da nâu, đóng cặp cùng Trần Ngọc Vàng trong bộ phim kinh dị.

Ốc Thanh Vân cho biết cô nhớ nghề sau thời gian sống ở Australia, cuộc sống chỉ xoay quanh công việc nội trợ, giao hàng. “Vừa rời khỏi những công việc nội trợ như rửa chén, nấu cơm, giặt đồ, tôi chỉ muốn được làm nghề. Đó là lý do tôi nhận lời tham gia Heo năm móng. Tôi cũng trở về sân khấu kịch, trân trọng cơ hội được trở lại nghề nghiệp của mình", nữ diễn viên nói.

Ốc Thanh Vân nói cô không đắn đo khi nhận lời mời của đạo diễn Lưu Thành Luân, bị thuyết phục khi đọc kịch bản, nhất là vai Việt kiều mới lạ, nhiều đất diễn. Nữ nghệ sĩ nói thêm cô không còn làm nghề theo cảm tính, mỗi lựa chọn đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Cô nói bản thân đang ở “độ tuổi lưng chừng”, càng ý thức rõ vị trí và trách nhiệm khi tham gia dự án điện ảnh. Đóng cặp cùng diễn viên trẻ Trần Ngọc Vàng, cô nói hào hứng nhưng cũng áp lực sau thời gian ngừng diễn xuất. Ngoài nhuộm da, nữ nghệ sĩ không ngại quay xuyên đêm, có lúc mất sức, mất đến ba ngày để trở lại phim trường.

Điểm chung các dự án kinh dị là ê-kíp gần như chỉ làm việc vào ban đêm. Các diễn viên của Heo năm móng chia sẻ họ quá tải vì nhiều cảnh quay diễn ra xuyên đêm, kéo dài từ chiều đến sáng hôm sau.

Tiếp lời Ốc Thanh Vân "xài 200% công lực", nghệ sĩ Thanh Thủy nói cô phải dùng thuốc ngủ để hồi phục sức khỏe, tiếp tục lịch quay dày đặc.

Nhà sản xuất Võ Thanh Hòa và Võ Tấn Phát tại buổi showcase dự án lấy cảm hứng truyền thuyết dân gian ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Heo năm móng lấy cảm hứng từ câu chuyện kỳ bí truyền miệng ở miền Tây về những con heo có bàn chân giống người. Trong quan niệm dân gian, đây là hiện thân của linh hồn chưa siêu thoát. Việc nuôi heo năm móng có thể mang lại tài lộc nhưng đi kèm là hệ lụy đáng sợ.

Phim theo chân TikTok Thiện Khải (Võ Tấn Phát) chuyên làm nội dung tâm linh. Trong quá trình tìm kiếm đề tài mới, nhân vật vô tình khơi dậy truyền thuyết bị lãng quên, kéo theo chuỗi biến cố kỳ bí. Võ Tấn Phát nói đây là lần đầu anh có cơ hội xuất hiện ở vị trí trung tâm trên poster.

Nam diễn viên cho biết câu chuyện về heo năm móng vốn quen thuộc với nhiều gia đình miền Tây, được nhiều người thuộc nằm lòng. Việc đưa chất liệu này lên màn ảnh rộng không chỉ gây tò mò, mà còn là những trạng thái cảm xúc về tham, sân, si và hỉ nộ ái ố của con người.

Ở góc độ sản xuất, Heo năm móng cho thấy tham vọng của Võ Thanh Hòa trong việc xây dựng vũ trụ linh dị thuần Việt sau Quỷ cẩu, Linh miêu: Quỷ nhập tràng. Dự kiến ra rạp dịp lễ 30/4-1/5, rất khó để Heo năm móng tiệm cận mức 150 tỷ đồng của Linh miêu, khi phòng vé sắp tới chứng kiến sự cạnh tranh của hàng loạt tựa phim như Anh hùng (có Hồng Ánh, Thái Hòa), Trùm Sò (Đức Thịnh), Đại tiệc trăng máu 8 (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, nhà sản xuất Charlie Nguyễn)...