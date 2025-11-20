DOL English đồng hành xây trường cho trẻ vùng cao

“Hạnh phúc cho em” lan toả nụ cười vùng cao

Một trong những ngôi trường mà DOL English phối hợp cùng dự án "Hạnh phúc cho em" dành tặng cho thầy cô, trẻ em vùng cao - Ảnh H.ANH

Cụ thể, những tháng vừa qua, DOL English đã chung tay cùng Công an tỉnh Sơn La, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, dự án “Hạnh phúc cho em” và chính quyền địa phương xây dựng hai điểm trường tiểu học Bản Pặt Pháy (xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La) và trường TH&THCS Nam Phong (xã Tân Phong, tỉnh Sơn La).

“Nhiều ngôi trường vùng núi cao, hiểm trở chỉ được lợp tôn, xây tạm bợ nên thường rất nóng, ngộp vào mùa hè và cực kì ồn, buốt giá vào lúc trời mưa lớn hay vào đông… và dĩ nhiên các điều trên đều ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng học tập của các em nhỏ”, thượng úy Dương Hải Anh – hiện là trưởng Ban thanh niên Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động – nhớ lại.

Chính vì vậy, khi còn là bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sơn La, Hải Anh đã góp phần thành lập dự án “Hạnh phúc cho em”. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án trên đã xây được 89 ngôi trường trên toàn tỉnh Sơn La. Đồng chí Hải Anh cũng là gương mặt từng được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2021.

Niềm vui của các người dân, thầy cô vùng cao khi nhận được sự tiếp sức từ DOL English. Ảnh: H.ANH.

Theo thượng uý Hải Anh, khó khăn lớn nhất của dự án là việc triển khai xây trường ở vùng sâu, vùng xa nơi khí hậu khắc nghiệt đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể để đảm bảo các ngôi trường vừa được xây dựng an toàn, vừa đúng quy định pháp luật. “Song song đó, kinh phí để xây dựng mỗi điểm trường thường khá lớn nên số lượng mạnh thường quân đồng hành vẫn còn rất hạn chế. Chính vì vậy chúng tôi rất trân trọng, biết ơn sự đóng góp, hỗ trợ từ DOL English”, đồng chí Hải Anh bộc bạch.

“Bài giảng” ý nghĩa nhất

Nhiều năm qua, những bài giảng ở DOL English – startup do những cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP HCM) sáng lập - không chỉ dừng ở bảng đen, giấy trắng. Đơn cử vào tháng 10/2025, khi chứng kiến người dân ở miền Trung và Thái Nguyên oằn mình trước bão và lũ dữ, DOL English đã nhanh chóng vận động đội ngũ giáo viên, học viên tham gia ủng hộ hơn 350 triệu đồng. Đó là những bài học về sự thấu cảm, sẻ chia với đồng bào mà DOL English mong muốn truyền tải.

Còn chia sẻ về lý do đồng hành cùng dự án xây trường cho trẻ vùng cao, anh Lê Đình Lực (CEO hệ thống DOL English) cho biết: “Tôi nghĩ đơn giản đây là một trách nhiệm xã hội mà các doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục nên làm, nhất là khi đơn vị đồng hành có uy tín và đến từ khối Nhà nước”.

Thạc sĩ Lê Đình Lực khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành, góp phần xây lên nhiều ngôi trường nữa cho trẻ em vùng cao lẫn các khu vực còn nhiều khó khăn.

Không khí rộn ràng tại một trong những điểm trường được DOL English góp phần xây lên. Ảnh: H.ANH.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực duy trì hoạt động trên thành hoạt động thường niên của DOL English, góp phần đem lại sự bình đằng trong giáo dục cho các em nhỏ trên cả nước. Nhân dịp 20-11, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô giáo vùng cao vì những hy sinh khó thể đong đếm trong hành trình nối dài con chữ. Tôi cũng mong muốn gửi gắm đến các em học sinh vùng cao rằng hãy cố gắng theo đuổi ước mơ học tập, vì sự học chính là con đường duy nhất có thể thay đổi cuộc đời mình”, anh Lê Đình Lực – gương mặt 9X từng đoạt giải thưởng khởi nghiệp Tuổi Trẻ Startup Award 2022 – chia sẻ.