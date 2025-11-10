Máy đo khoảng cách laser - Thiết bị không thể thiếu trong các công trình xây dựng

Máy đo khoảng cách laser ứng dụng công nghệ laser tiên tiến, cho phép đo nhanh, chính xác, hạn chế sai số trong mọi điều kiện công trình. Với danh mục sản phẩm đa dạng, giá thành hợp lý cùng dịch vụ hậu mãi tận tâm, THB Việt Nam đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều nhà thầu, kỹ sư, xưởng thi công và đơn vị xây lắp trên toàn quốc khi có nhu cầu mua sắm các thiết bị đo lường khoảng cách.

Máy đo khoảng cách laser - Giải pháp đo lường chính xác cho mọi công trình

Sự ra đời của máy đo khoảng cách đã mang đến giải pháp đo lường hiện đại, thay thế hoàn toàn các phương pháp truyền thống. Thiết bị hoạt động bằng cách phát tia laser đến bề mặt cần đo, sau đó cảm biến sẽ tính toán khoảng cách dựa trên thời gian phản hồi của tia sáng và hiển thị kết quả chỉ trong vài giây.

Máy đo khoảng cách laser - công cụ hữu ích trong công trình xây dựng

Không chỉ đo chiều dài, nhiều máy đo laser còn hỗ trợ đo diện tích, thể tích, đo gián tiếp theo định lý Pythagoras, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đo đạc trong xây dựng, nội thất, lắp đặt máy móc hay quản lý kho bãi. Chính vì vậy, thiết bị đã trở thành công cụ không thể thiếu dành cho các kỹ sư, kiến trúc sư, đội thi công và những ngành nghề cần đo lường chuyên nghiệp, giúp tối ưu công việc đo lường - nâng cao hiệu suất - tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.

Các dòng máy đo khoảng cách chuyên dùng trong thi công xây dựng

Để đáp ứng nhu cầu đo lường đa dạng trong thi công xây dựng, các thương hiệu lớn như Bosch, Makita, Leica, Total Meter…đã cho ra mắt nhiều dòng thước đo laser như dạng di động cầm tay - ống nhòm, dạng có camera - không có camera, dạng laser tia đỏ - laser tia xanh. Các sản phẩm sở hữu phạm vi đo khác nhau, đáp ứng nhu cầu đo khoảng cách cả ở trong nhà và ngoài trời với độ chính xác cao, thao tác nhanh chóng, hoạt động ổn định khi làm việc trong những công trường khắc nghiệt.

Nổi bật nhất phải kể đến các dòng máy đo khoảng cách laser Bosch - thương hiệu hàng đầu của Đức hiện đang được tin dùng rộng rãi trong các ngành xây dựng, nội thất và công nghiệp tại Việt Nam. Các model của hãng thường có giá thành dao động từ 4.7 - 7 triệu đồng, nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, chống nước - chống bụi và chống va đập tốt.

Các mẫu máy đo laser Bosch sở hữu dải đa dạng từ dưới 50m, 100m, 150m, 200m,...đáp ứng nhu cầu đo lường từ cơ bản cho đến chuyên nghiệp. Máy được tích hợp nhiều chức năng đo; hiển thị kết quả nhanh chóng và chính xác với sai số chỉ khoảng ±1.5 mm.

Đặc biệt hiện nay thương hiệu Bosch đã cung cấp cả phiên bản tia laser đỏ và tia laser xanh, trong đó tia xanh hiển thị rõ gấp 4 lần, giúp quan sát dễ dàng khi làm việc ngoài trời hoặc ở khu vực có ánh sáng mạnh. Nhờ đó, người dùng có thêm nhiều lựa chọn đảm bảo phù hợp với công việc và môi trường thi công thực tế.

Máy đo laser Bosch có tốc độ đo nhanh, cho kết quả chính xác

THB Việt Nam - Nhà phân phối máy đo khoảng cách được nhiều nhà thầu tin chọn

Với hơn 13 năm hoạt động và phát triển bền vững, Công ty Cổ phần Công nghệ THB Việt Nam tự hào là một trong những địa chỉ đáng tin cậy được nhiều anh em kỹ sư, thợ xây dựng, đơn vị thi công lựa chọn khi có nhu cầu trang bị thước laser phục vụ công việc đo đạc chính xác.

Đơn vị đã và đang phân phối đa dạng các dòng thước đo điện tử, được nhập khẩu trực tiếp từ những thương hiệu uy tín như Bosch (Đức), Makita (Nhật Bản), Total Meter (Trung Quốc), Sndway (Trung Quốc), Smartsensor (Trung Quốc), đảm bảo 100% chính hãng với chất lượng tốt nhất.

Cửa hàng THB Việt Nam tại Hà Nội phân phối thước laser chính hãng

Không những thế THB Việt Nam còn mang đến mức giá cạnh tranh cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, giúp khách hàng có cơ hội sở hữu máy đo khoảng cách chính hãng với chi phí đầu tư tối ưu. Đồng thời đơn vị cũng cam kết thực hiện bảo hành theo đúng quy định của nhà sản xuất và hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ, đảm bảo quyền lợi và sự yên tâm tối đa cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

