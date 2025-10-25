Herbalife Việt Nam ủng hộ hơn 3,2 tỷ đồng giúp đồng bào miền Bắc, miền Trung sau bão

Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất đã đóng góp 3.204.000.000 VND đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để góp phần hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi Bão Bualoi (Cơn Bão Số 10) và Bão Matmo (Cơn Bão Số 11) và các đợt mưa lũ lớn theo sau tại khu vực miền Bắc và miền Trung Việt Nam, trong đó 574.000.000 VND được đóng góp bởi các thành viên độc lập và nhân viên Herbalife Việt Nam.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: “Herbalife Việt Nam cùng các thành viên độc lập và nhân viên công ty đang chung tay cùng các bên liên quan, các tổ chức và cá nhân, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi và bão Matmo. Việc đóng góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ phù hợp với truyền thống tương thân, tương ái của người Việt Nam và là một phần trong cam kết lâu dài của Herbalife trong việc hỗ trợ những cộng đồng gặp khó khăn và những người cần sự giúp đỡ".

Đại diện Herbalife Việt Nam, Ông Nguyễn Thành Đạt- Giám Đốc Truyền Thông trao tiếp nhận ủng hộ cho Ông Nguyễn Hải Nam

Trong thời gian ngắn vừa qua, Việt Nam liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề của hai cơn bão lớn là Bualoi (bão số 10) và Matmo (bão số 11). Theo số liệu sơ bộ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 8/10, hai cơn bão đã khiến hơn 80 người thiệt mạng và mất tích. Ngoài ra, khoảng 195.600 ngôi nhà bị sập, tốc mái hoặc hư hại nghiêm trọng, khoảng 87.000 ha lúa và các loại cây trồng khác bị ngập hoặc phá hủy. Hai cơn bão cũng gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tuyến đường giao thông, trường học, trung tâm y tế và cơ sở hạ tầng công cộng. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Năm 2024, Herbalife Việt Nam cùng các thành viên độc lập và nhân viên công ty đã quyên góp hơn 2.800.000.000 VND (hai tỷ tám trăm triệu Đồng) để cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi và lũ lụt ở các tỉnh thành phía Bắc Việt Nam.