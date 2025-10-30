Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Doanh nghiệp

Google News

Đường sắt miễn phí vận chuyển hàng cứu trợ miền Trung

Lộc Liên

Nhằm kịp thời giúp đỡ người dân vùng bão lũ miền Trung, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức vận chuyển hàng hóa cứu trợ miễn phí, đảm bảo thông suốt và an toàn.

Theo VNR, việc tiếp nhận và vận chuyển miễn phí chỉ áp dụng đối với hàng hóa cứu trợ của các tổ chức, cá nhân thông qua UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố. Quy định này giúp bảo đảm việc vận chuyển được thông suốt, an toàn và đúng đối tượng, tránh tình trạng ùn ứ hoặc trùng lặp trong hỗ trợ.

Ngành đường sắt đồng thời kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm gửi hàng hóa cứu trợ thông qua cơ quan chức năng nói trên, hạn chế việc tự tổ chức vận chuyển bằng ô tô tải đường dài. Trong bối cảnh mưa lớn còn kéo dài và nguy cơ sạt lở cao tại khu vực miền Trung, việc vận chuyển tự phát có thể gây mất an toàn và ảnh hưởng tới công tác cứu hộ, cứu nạn.

cuu-tro-mien-trung-1-2259.jpg
Những chuyến hàng cứu trợ được VNR vận chuyển vào vùng bão lũ miền Trung. Ảnh: VNR.

Công tác tiếp nhận và xếp dỡ hàng hóa cứu trợ được thực hiện tại các ga đầu mối đủ điều kiện trên mạng lưới đường sắt quốc gia như: Sài Gòn, Sóng Thần, Nha Trang, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Giáp Bát, Hà Nội, Hải Phòng… Sau đó, hàng hóa sẽ được vận chuyển đến ga Huế và ga Đà Nẵng để bàn giao cho các đơn vị chức năng để tiếp tục phân phối đến tay người dân.

Chương trình vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ sẽ được VNR duy trì đến khi có thông báo mới. Tổng công ty cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức và địa phương phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận, xếp dỡ và phân phối hàng hóa, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Trung tuần tháng 10, trước thiệt hại nghiêm trọng do bão số 11 (bão Matmo) và hoàn lưu sau bão gây ra tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc, VNR cũng triển khai chương trình vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ gửi tới đồng bào vùng bị ảnh hưởng.

Đại diện VNR cho biết, hoạt động này nhằm thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của ngành đường sắt với người dân vùng thiên tai, chung tay cùng cả nước khắc phục hậu quả sau bão.

Lộc Liên
#đường sắt cứu trợ #miền Trung #vận chuyển miễn phí #hàng cứu trợ #VNR #giúp đỡ thiên tai #cứu trợ miền Trung

Xem thêm

Cùng chuyên mục