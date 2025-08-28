Đôi vợ chồng tử vong, 2 trẻ nhỏ bất tỉnh trong quán bánh canh khóa cửa

TPO - Phá cửa quán bánh canh ở Hà Tĩnh, người dân địa phương phát hiện vợ chồng chủ quán tử vong, 2 trẻ nhỏ bên trong bất tỉnh. Công an sở tại đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trưa 28/8, lãnh đạo UBND xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 4 người trong gia đình thương vong nghi bị ngạt khí.

Theo lãnh đạo địa phương, sáng cùng ngày, nhiều người phát hiện quán bánh canh ở thôn Trần Phú, xã Thiên Cầm khóa cửa trái, không hoạt động như thường lệ.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Khi gõ cửa không thấy ai trả lời, người dân đã phá cửa kiểm tra, phát hiện vợ chồng chủ quán đã tử vong, 2 trẻ nhỏ bên trong bất tỉnh. Người dân sau đó đưa 2 cháu đi cấp cứu và trình báo sự việc đến chính quyền.

Công an xã Thiên Cầm phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng có mặt, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo lãnh đạo xã Thiên Cầm, từ ngày 25/8, do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), toàn xã và nhiều địa phương ở Hà Tĩnh bị mất điện nên người dân sử dụng các loại máy phát bằng xăng, dầu để phát điện. Tại hiện trường quán bánh canh xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng cũng phát hiện máy phát điện nên nghi vấn các nạn nhân bị ngạt khí.