Hà Nội Mưa bão khiến 7.085 ha lúa và rau màu bị ngập, hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng

TPO - Mưa bão kéo dài đã làm một số tuyến đê bị sạt trượt, xuất hiện khe nứt, nhiều công trình thủy lợi bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, mưa lớn kéo dài đã làm 7.085 ha lúa và rau màu của nhân dân bị ngập.

Ngày 28/8, Sở NN&MT Hà Nội cho biết, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, hoa màu của nhân dân.

Bên cạnh đó, do nước sông Bùi lên cao đã làm tràn đê Bùi 2 (là bờ bao, chưa được phân cấp đê, chỉ chống được mức nước tương ứng với báo động III trên sông Bùi tại Yên Duyệt).

Tại xã Phúc Thọ, vào khoảng 21h15’ ngày 27/8, khu vực thôn Vân Lôi giáp xã Thạch Thất có vùng bờ chắn quai vũng có hiện tượng nước tràn qua đoạn dài khoảng 3m. UBND Xã đã chỉ đạo huy động lực lượng xung kích xử lý sự cố.

Tại xã Đan Phượng xảy ra sạt trượt mái thượng lưu đê Tiên Tân lý trình K6+320 đến K6+327; cung sạt dài 07m, hạ thấp trung bình 25cm, trên cung xuất hiện khe nứt rộng trung bình từ 3- 5cm.

Hơn 100 hộ tại thôn Bùi Xá, xã Xuân Mai bị ngập sâu trong nước

Tại phường Sơn Tây xảy ra sự cố nứt mái thượng lưu đê Hữu Hồng tương ứng vị trí K27+390 - K27+400; khe nứt dài 10m, vị trí rộng nhất 0,3m, sâu 0,5m; sự cố sạt mái thượng lưu đê Hữu Hồng tương ứng vị trí K29+555- K29+580, cung sạt dài 25m, vách cung sạt cao 0,8m.

Theo cơ quan chức năng, đã có một số sự cố về công trình thủy lợi, như: hồ Tiên Sa (xã Suối Hai) bị sạt lở bờ kè khoảng 60m, nguy cơ gây mất an toàn cho 9 hộ dân hạ lưu, cần chuẩn bị phương án di dời.

Ngoài ra, một số bờ kênh, công trình thủy lợi cũng bị sạt lở, máy móc bị hỏng khi vận hành...

Sở NN&MT cũng cho biết, đến sáng ngày 28/8, mưa lũ đã làm 88 hộ phải phải sơ tán do nước ngập và sạt lở đất; 1.643 hộ bị ảnh hưởng ngập, sạt lở đất; 1 trường học bị ngập; 1 nhà văn hóa bị ngập; 70 cây gãy đổ; 7.085 ha lúa và rau màu bị ngập.

Để chủ động phòng, chống và ứng phó kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra, Sở NN&MT đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động, kịp thời triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”; khắc phục hậu quả và ảnh hưởng sau thiên tai; đồng thời, rà soát, cập nhật, hoàn thiện và triển khai phương án ứng phó thiên tai theo phân cấp.

UBND các xã phường theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến tình hình thời tiết, mực nước trên các sông; rà soát, đảm bảo an toàn cho các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Sở NN&MT cũng đề nghị UBND các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra canh gác, bảo vệ đê điều, hồ đập để kịp thời phát hiện và có phương án xử lý các sự cố xảy ra ngay từ giờ đầu.