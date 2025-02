Đổi đăng ký ô tô biển vàng: CSGT cam kết tuyệt đối không gây khó chủ xe, doanh nghiệp

Đổi đăng ký xe đang “dồn toa”, “nút thắt”

Trao đổi với PV Tiền Phong, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT (PC08 - Công an thành phố Hà Nội) cho biết, thực hiện Thông tư 58/TT-BCA của Bộ Công an, thời gian qua hầu hết xe ô tô kinh doanh trên địa bàn Hà Nội đã được đổi sang biển vàng. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho người dân, tài xế, doanh nghiệp vừa thực hiện đổi biển vừa đảm bảo sản xuất, kinh doanh không bị gián đoạn, tại thời điểm đổi biển từ màu trắng sang màu vàng, chủ xe - doanh nghiệp chưa phải làm thủ tục để đổi chứng nhận đăng ký.

“Vì thực tế nếu đổi cả đăng ký xe vào thời điểm thông tư mới có hiệu lực sẽ rất khó do hầu hết đăng ký phương tiện chủ xe và doanh nghiệp đều thế chấp ngân hàng để vay vốn sản xuất, kinh doanh, trong khi đó để đổi được chứng nhận đăng ký xe thì chủ xe cần phải xuất trình đăng kiểm gốc cho CSGT” - Đại tá Trần Đình Nghĩa nói.

Từ thực tế này, ông Nghĩa cho biết, việc rút đăng ký xe đã thế chấp ngân hàng không thể muốn là làm ngay được, việc này cần có thời gian để chủ xe, doanh nghiệp làm việc, đàm phán với ngân hàng. Do vậy thời gian qua, CSGT đã thực hiện đổi màu biển vàng trước, còn chứng nhận đăng ký, chủ xe - doanh nghiệp chủ động làm việc với ngân hàng, khi rút được đăng ký gốc khi nào thì CSGT sẽ làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe theo màu biển số mới khi đó.

Đến nay, khi Luật Trật tự, đảm bảo an toàn giao thông và Luật Giao thông có hiệu lực (từ 1/1/2025) thắt chặt các quy định về hoạt động vận tải, quản lý phương tiện và xe lưu thông trên đường, lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội cho biết, các Trung tâm Đăng kiểm đã từ chối kiểm định cho những xe có màu biển số “lệch” với chứng nhận đăng ký, dẫn đến nhiều xe bị từ chối vì chưa đổi kịp đăng ký. Với các địa điểm đăng ký trước và sau dịp Tết Nguyên đán cũng gặp tình trạng “dồn toa”, nút thắt vì số lượng chủ xe, doanh nghiệp đến làm thủ tục cấp lại chứng nhận đăng ký đông hơn bình thường.

Không gây khó dễ, phiền hà chủ xe, doanh nghiệp

Đưa ra hướng giải quyết cho tình trạng trên, Đại tá Trần Đình Nghĩa cho biết, Cục CSGT đã có công văn hướng dẫn, Giám đốc Công an thành phố cũng đã có ý kiến và lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội cũng đã có chỉ đạo, CSGT tập trung, tăng cường tối đa nhân sự, thời gian để giải quyết thủ tục cấp lại đăng ký cho người dân.

Với Đội đăng ký và quản lý phương tiện và các địa điểm đăng ký trực thuộc, Phòng CSGT yêu cầu, phục vụ tốt nhất người dân - doanh nghiệp, riêng các địa điểm đăng ký xe phải làm việc cả thứ 7, Chủ nhật để kịp thời giải quyết tối đa hồ sơ đã nhận. “Làm việc trên tinh thần đúng quy định, đúng trình tự thời gian và tuyệt đối không gây khó dễ, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp” - ông Nghĩa nói.

Cho ý kiến về thủ tục người dân, doanh nghiệp cần đáp ứng, chuẩn bị khi đi đổi chứng nhận đăng ký cho phù hợp với biển màu vàng, Trung tá Phạm Ngọc Thành, Đội trưởng Đội đăng ký và quản lý phương tiện (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, người dân, doanh nhiệp chỉ cần chuẩn bị hai loại giấy tờ chính, gồm đăng ký xe bản gốc, tờ khai theo mẫu (có trên mạng) do CSGT phát hành, quy trình này chủ xe, doanh nghiệp không phải đưa xe đến các điểm đăng ký để “cà” số khung, số máy như cấp biển và đăng ký lần đầu.

Với doanh nghiệp vận tải thì ông Thành lưu ý, cần có thêm đơn xin cấp lại đăng ký, kèm danh sách các phương tiện cần cấp để CSGT bố trí cán bộ, lịch giải quyết, tránh tình trạng có đông hồ sơ đến cùng một thời điểm, dẫn đến các điểm đăng ký xe không tiếp nhận hết được trong một buổi hoặc một ngày.

Về trình tự và thời gian cấp lại đăng ký xe, ông Thành cho biết, theo quy định, CSGT thực hiện trong 2 ngày làm việc sẽ có kết quả

PV Tiền Phong đặt câu hỏi, hiện có nhiều chủ xe, doanh nghiệp đến vẫn bị các điểm đăng ký trả hồ sơ, yêu cầu sửa đi, sửa lại nhiều lần, có xe mất cả một tuần không đổi được chứng nhận đăng ký xe để đi đăng kiểm? Ông Thành cho biết, qua kiểm tra, những trường hợp bị trả lại là hồ sơ chủ xe đi làm nhưng không xuất trình được đăng ký gốc, chỉ có bản sao hoặc xác nhận đang thế chấp ngân hàng thì theo quy định CSGT không thể giải quyết được; còn hồ sơ bị trả lại để bổ sung là do chủ xe điền thông tin chưa theo mẫu hướng dẫn, trong đó có việc tự “cà” - ghi số khung, số máy chưa rõ ràng, chính xác. Ông Thành cho biết, hiện các hồ sơ chủ xe ghi chưa rõ ràng đều được CSGT hướng dẫn, bổ sung và bố trí cả thứ 7 và Chủ nhật để làm việc này.

Đề cập đến số lượng xe biển vàng đã được Phòng CSGT Hà Nội đổi chứng nhận đăng ký từ 1/1 đến nay, ông Thành cho biết, đã đổi hơn 2.000 xe - tương đương 1/3 số xe ô tô biển vàng đã được CSGT Hà Nội cấp trong thời gian qua.

Cục Đăng kiểm đồng ý cho ô tô “nợ” xuất trình đăng ký 90 ngày

Trước việc có nhiều xe ô tô kinh doanh và xe buýt hoạt động vận tải công cộng bị từ chối đăng kiểm do màu biển số vàng khác với đăng ký, sau khi có đề xuất của Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam về nới thời gian ô tô biển vàng phải xuất trình đăng kiểm bản gốc, Cục Đăng kiểm đã đồng ý đề xuất và cho biết, đã ký văn bản gửi Bộ GTVT tháo gỡ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, ông vừa ký văn bản gửi Bộ GTVT cho phép các trung tâm đăng kiểm trên cả nước kiểm định các xe có sự sai khác giữa chứng nhận đăng ký với xe do chủ phương tiện chưa làm thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe theo Thông tư 58 của Bộ Công an.

Đưa ra giải pháp cho việc này, ông An nói: Trước mắt các Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) vẫn kiểm định cho các xe có biển màu vàng đã được Cảnh sát giao thông cấp, với chủ xe chưa kịp làm thủ tục đổi giấy chứng nhận sang biển số màu vàng thì chưa cần phải xuất trình. “Nội dung này sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian 90 ngày vừa để tháo gỡ khó khăn cho người dân, lái xe, doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại, vừa để các chủ xe, doanh nghiệp khác có thời gian để hoàn thiện việc đổi đăng ký theo màu biển mới” – ông An nói,

Với Cục Đăng kiểm, ông An cho biết, sẽ hướng dẫn các TTĐK chỉ cấp tem và bản sao giấy chứng nhận kiểm định, sau đó khi nào chủ xe, doanh nghiệp hoàn thiện đổi được đăng ký đồng bộ với với biển số sẽ được TTĐK cấp chứng nhận bản gốc. Trên bản sao chứng nhận đăng kiểm các TTĐK sẽ in thêm dòng chữ "Có giá trị 3 tháng kể từ ngày cấp, khi chủ xe xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe mới đổi thì được nhận lại bản chính đăng kiểm xe” - ông An thông tin.