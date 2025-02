Đề xuất cho đăng kiểm ô tô có biển số màu vàng khác với giấy đăng ký xe

TPO - Trước việc có nhiều xe ô tô kinh doanh và xe buýt hoạt động vận tải công cộng bị từ chối đăng kiểm do màu biển số vàng khác với chứng nhận đăng ký xe, ngày 5/2, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đã ký văn bản đề xuất Bộ GTVT tháo gỡ việc này.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 5/2, ông Nguyễn Tô An - Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đơn vị vừa có văn bản đề xuất gửi Bộ GTVT cho phép các trung tâm đăng kiểm trên cả nước kiểm định các xe có sự sai khác giữa chứng nhận đăng ký với xe do chủ phương tiện chưa làm thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe theo Thông tư 79/2024 của Bộ Công an.

Đưa ra giải pháp cho việc này, ông An nói: Trước mắt các Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) vẫn kiểm định cho các xe có biển màu vàng đã được Cảnh sát giao thông cấp mà chứng nhận đăng ký chưa kịp đổi. “Nội dung này sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian 90 ngày vừa để tháo gỡ khó khăn cho người dân, lái xe, doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại, vừa để các chủ xe, doanh nghiệp khác có thời gian để hoàn thiện việc đổi chứng nhận đăng ký theo màu biển mới” – ông An cho biết.

Ông Tô An cho biết, sẽ hướng dẫn các TTĐK chỉ cấp tem và bản sao giấy chứng nhận kiểm định, khi nào chủ xe, doanh nghiệp hoàn thiện đổi được chứng nhận đăng ký đồng bộ với với biển số sẽ được TTĐK cấp chứng nhận bản gốc. Trên bản sao chứng nhận đăng kiểm các TTĐK sẽ in thêm dòng chữ: "Có giá trị 3 tháng kể từ ngày cấp, khi chủ xe xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe mới đổi thì được nhận lại bản chính đăng kiểm xe” - ông An thông tin.

Đánh giá về việc này, lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho rằng, vừa không để các hoạt động kinh doanh của chủ xe, doanh nghiệp bị ngưng trệ, vừa có thời gian để làm thủ tục các xe chưa chuyển chứng nhận đăng ký theo biển mới.

Đại diện Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (VATA) cho biết, từ ngày 1/1/2025, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ có hiệu lực, tuy nhiên khi các Bộ, ngành tham mưu, ban hành và triển khai các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện đã bộc lộ một số nội dung bất cập, gây khó khăn, thậm chí đình trệ hoạt động và thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Đơn cử, vừa qua cả nước có khoảng 1,2 triệu xe ô tô kinh doanh vận tải phải đổi từ biển xe màu trắng sang màu vàng nhưng lại không đổi chứng nhận đăng ký xe theo màu của biển số, dẫn đến khi xe đến hạn đi đăng kiểm, đã bị từ chối. Điều này đã dẫn đến nguy cơ nhiều xe kinh doanh hàng hóa, chở khách, thậm chí là xe buýt hoạt động vận tải công cộng tại Hà Nội và TP.HCM phải ngừng chạy vì hết đăng kiểm.