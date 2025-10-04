Doanh nhân Hoàng Hường đối diện với mức án nào khi trốn thuế đến 2.100 tỷ đồng?

HHTO - Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai thuế giá trị gia tăng gần 2.100 tỷ đồng. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận vì đi kèm với những phát ngôn khoe giàu, đề cao vật chất, sang chảnh và xa hoa gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có Hoàng Hường (tên thật là Hoàng Thị Hường, sinh năm 1987, đến từ Phú Thọ) - một doanh nhân nổi tiếng trên mạng xã hội.

Theo điều tra, Hoàng Hường có 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh nằm trong hệ sinh thái do mình lập ra để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hoàng Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỉ đồng.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hoàng Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Chia sẻ trên thời sự VTV, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết, hành vi của Hoàng Hường thuộc diện gây hậu quả nghiêm trọng, có thể chịu khung hình phạt từ 10-20 năm tù theo Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017). Điều luật này quy định 3 khung hình phạt:

Khung 1: Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm.

Khung 2: Phạt tù 3-12 năm, áp dụng khi phạm tội có tình tiết tăng nặng như vì vụ lợi, có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại từ 300 triệu - dưới 1 tỷ đồng.

Khung 3: Phạt tù 10-20 năm, áp dụng nếu gây thiệt hại 1 tỷ đồng trở lên; đồng thời, có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Số tiền để ngoài sổ sách của Hoàng Hường vượt xa khung tối đa. Nếu chứng minh được lỗi cố ý, đối tượng có thể đối mặt mức án cao nhất 20 năm tù giam.

"Số tiền để ngoài sổ sách của Hoàng Hường vượt xa khung tối đa. Nếu chứng minh được lỗi cố ý, đối tượng có thể đối mặt mức án cao nhất 20 năm tù giam" - TS, LS Đặng Văn Cường nhấn mạnh. "Tuy nhiên, mức án thực tế sẽ phụ thuộc hành vi cụ thể, mức độ hợp tác điều tra, khắc phục hậu quả, và các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ".

Từng xuất hiện trên mạng xã hội như một "nữ doanh nhân thành đạt" với hình ảnh tự tin, phô trương sự giàu có, Hoàng Hường giờ đây lại gây chú ý bởi danh sách dài những sai phạm liên quan tới quảng cáo thực phẩm chức năng, phát ngôn miệt thị cộng đồng và các hoạt động kinh doanh gây tranh cãi.