Nữ doanh nhân Hoàng Hường là ai mà khi bị bắt tạm giam lại khiến dư luận xôn xao?

LINH LÊ

HHTO - Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam Hoàng Thị Hường (thường gọi Hoàng Hường, sinh năm 1987, quê Phú Thọ) cùng một số đồng phạm để điều tra về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hoàng Hường được xác định là người điều hành một “hệ sinh thái” kinh doanh gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên. Trong giai đoạn từ năm 2021 đến giữa năm 2025, các đơn vị do bà Hường kiểm soát đã ghi chép kế toán sai lệch, bỏ ngoài sổ sách doanh thu khoảng 1.800 tỷ đồng và kê khai sai thuế giá trị gia tăng với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

552620629-1476359153645396-6497226129915685561-n-2000.jpg
Hoàng Hường là gương mặt gây chú ý trên mạng xã hội nhờ những buổi livestream quảng cáo thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và dịch vụ nha khoa... (Ảnh: Thời sự VTV)

Cơ quan chức năng đánh giá, hành vi này không chỉ gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước mà còn tạo môi trường kinh doanh thiếu minh bạch, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường.

Trước khi bị khởi tố, Hoàng Hường là gương mặt gây chú ý trên mạng xã hội nhờ những buổi livestream quảng cáo thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và dịch vụ nha khoa...

Trên trang cá nhân, Hoàng Hường thường xuyên khoe của cải như nhà cửa, tiền bạc, sổ đỏ... đồng thời tổ chức sự kiện như off-fan, bốc thăm nhận quà khủng để thu hút người theo dõi. Đây là chiêu trò để Hoàng Hường xây dựng hình ảnh một doanh nhân thành đạt, thường xuyên làm từ thiện, từ đó tạo dựng sự uy tín để mọi người mua hàng, làm giàu từ đây.

hu-o-ng-1758013993-1758014014-7545-1759475085.jpg

Không chỉ dừng lại ở hoạt động kinh doanh, Hoàng Hường còn nhiều lần gây tranh cãi với phát ngôn và hành vi phản cảm, như livestream miệt thị món ăn truyền thống vùng cao, rải tiền khắp nhà và bước đi trên tiền để tạo sự chú ý. Đối tượng này từng bị xử phạt hành chính 65 triệu đồng vì quảng cáo gây hiểu lầm thực phẩm chức năng có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Thông tin bà bị bắt đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm, bởi Hoàng Hường được biết đến như một nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, đồng thời sở hữu mạng lưới kinh doanh khổng lồ.

cover-fb.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#Hoàng Hường #doanh nhân #khởi tố #bắt tạm giam #tội vi phạm kế toán #nữ doanh nhân #bán hàng online

