Đoàn Văn công Quân đội nhân dân Lào giao lưu, biểu diễn tại Việt Nam

TPO - Ngày 12/8, Đại tá Đinh Xuân Hướng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, thông tin, Đoàn Văn công Quân đội nhân dân (QĐND) Lào sang giao lưu, biểu diễn nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Trong thời gian lưu diễn tại Việt Nam, Đoàn Văn công QĐND Lào sẽ có các chương trình biểu diễn nghệ thuật ca múa nhạc tổng hợp với chủ đề “Tình Việt - Lào son sắt, thủy chung” tại một số đơn vị thuộc Quân khu 4 và Quân khu 5.

Trước đó, ngày 11/8, tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam), Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị và Sư đoàn 968 đã tổ chức đón Đoàn Văn công QĐND Lào sang giao lưu, biểu diễn nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Đại diện Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị)﻿, Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và Sư đoàn 968 đón và tặng hoa Đoàn Văn công QĐND Lào tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: Xuân Diện.

Ngay sau lễ đón, Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - địa danh lịch sử gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nơi yên nghỉ của hàng vạn anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, nguyện tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, tinh thần sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hai nước Việt - Lào.

Đoàn Văn công Quân đội nhân dân Lào﻿ dâng hoa, thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Xuân Diện.

Chiều cùng ngày, Cục Chính trị Quân khu 4 tiếp xúc xã giao với Đoàn Văn công QĐND Lào.

Quang cảnh buổi tiếp xúc xã giao.

Đại tá Say-sa-na Sạ-lớm-sác, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Quân đội nhân dân Lào, và Đại tá Đinh Xuân Hướng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, chủ trì buổi tiếp xúc. Ảnh: Xuân Diện.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc xã giao, Đại tá Đinh Xuân Hướng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, nhấn mạnh: “Hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Văn công QĐND Lào là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 thêm hiểu, thêm yêu mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, cùng nhau quyết tâm giữ gìn, phát huy và truyền lại cho các thế hệ mai sau”.

Thay mặt đoàn, Đại tá Say-sa-na Sạ-lớm-sác, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn QĐND Lào, bày tỏ: “Chúng tôi rất vinh dự và tự hào khi được biểu diễn, giao lưu tại Việt Nam. Đây là cơ hội quý báu để nghệ sĩ, diễn viên và cán bộ, chiến sĩ hai nước thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó keo sơn Việt - Lào”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 tặng quà các thành viên Đoàn công tác Đoàn Văn công QĐND Lào. Ảnh: Xuân Diện.

Chuyến giao lưu, biểu diễn lần này là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Việt Nam hiểu rõ hơn về văn hóa, đất nước và con người Lào; góp phần bồi đắp tình cảm, sự gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt - Lào anh em.