Điều chuyển công chức giữa các xã, phường phù hợp thực tiễn

TPO - Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương điều chuyển công chức giữa các xã, phường cho phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời, ký hợp đồng lao động đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ.

Triển khai phương án nhân sự cấp xã

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các địa phương về phương án bảo đảm nhân sự tại cấp xã trong đó định hướng danh mục vị trí việc làm ở cấp xã thực hiện sau sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập trung triển khai phương án bảo đảm nhân sự tại cấp xã đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Các địa phương cần xác định số lượng công chức còn thiếu để khẩn trương bổ sung.

Cơ quan này nhấn mạnh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 183 và 186, trong đó yêu cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ tiếp tục khẩn trương tăng cường năng lực cho cấp xã (bảo đảm cả số lượng và chất lượng), kiện toàn công tác cán bộ đối với các vị trí còn thiếu.

Cùng với đó, cần chủ động rà soát để sắp xếp, điều chuyển biên chế giữa các xã, phường cho phù hợp thực tiễn nhiệm vụ, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ.

Các địa phương cũng cần bố trí đủ biên chế, nguồn nhân lực, cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ theo các lĩnh vực ở cấp xã; tăng cường chỉ đạo, theo dõi sát và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện.

Để bảo đảm nhân sự tại cấp xã đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, thông suốt, đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo các cơ quan, tổ chức rà soát hiện trạng và tạm thời định hướng danh mục vị trí việc làm tại cấp xã.

Trước mắt bảo đảm số lượng công chức tại các tổ chức hành chính ở cấp xã tối thiểu theo hướng dẫn tại Công văn số 09 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ.

Khẩn trương bổ sung nhân sự cấp xã

Bộ Nội vụ lưu ý, các địa phương cần xác định số lượng công chức còn thiếu để khẩn trương bổ sung theo 4 hình thức.

Thứ nhất, điều chuyển công chức giữa các xã, phường cho phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ.

Thứ hai, ký hợp đồng lao động đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ ba, thực hiện thi tuyển, xét tuyển hoặc tiếp nhận công chức theo quy định tại Nghị định số 170/2025 của Chính phủ trong số biên chế đã được cấp có thẩm quyền giao chưa sử dụng, nhất là ưu tiên tuyển dụng người có kinh nghiệm, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ ở cấp xã.

Thứ tư, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức liên quan lĩnh vực chuyên môn, như công nghệ thông tin và chuyển đổi số, tài chính, đầu tư, địa chính, xây dựng, tư pháp...