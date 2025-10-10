Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Diễn biến mới nhất liên quan Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Tuấn Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã mời đại diện các nhà thầu xây lắp Dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên làm việc nhằm xử lý dứt điểm các tồn tại, sớm nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng. Đồng thời thủ tục thay đổi thông tin người chịu trách nhiệm chuyên môn thay ông giám đốc bệnh viện vừa bị bắt cũng đang được tiến hành.

Ngày 10/10, theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã phát giấy mời lãnh đạo các nhà thầu xây lắp thực hiện gói thầu của Dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (BVĐK vùng Tây Nguyên) lên để làm việc.

tp-bvvtn.jpg
Cổng chính của BVĐK vùng Tây Nguyên. Ảnh: CTV Khả Hưng.

Theo đó, các nhà thầu liên quan được mời gồm: Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thịnh (249 Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột), thi công xây lắp gói thầu số 6, hạng mục sân, đường nội bộ; Công ty CP Xây dựng Đắk Lắk (25 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột), thi công xây gói thầu số số 7, hạng mục Nhà kỹ thuật nghiệp vụ; Công ty CP Công nghệ và Thiết bị Tràng An (phường Đống Đa, Hà Nội), thi công gói thầu số 18, hạng mục Thiết bị xây lắp Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và gói thầu số 20, hạng mục Hệ thống khí y tế trung tâm.

Ngoài ra, còn có Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc Phòng (86 Lê Trọng Tấn, phường Thanh Xuân, Hà Nội), thi công gói thầu số 17, hạng mục Nhà điều trị nội trú số 3; Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Trọng Hiếu (31 Ybih Aleo, phường Buôn Ma Thuột), thi công gói thầu số 15, hạng mục Mạng ngoài nhà.

Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (69 Tuệ Tĩnh, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), thi công gói thầu số 16, hạng mục Trạm xử lý nước thải, rác thải.

Công ty Xây dựng Nam Sơn (263 Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột), thi công gói thầu số 3, hạng mục Cổng, tường rào.

Công ty CP Tập đoàn Tân Thành Đô Incoland (phường Đống Đa, Hà Nội), thi công 2 gói thầu Xây lắp và thiết bị đi kèm hạng mục nhà điều trị nội trú số 1, số 2.

Sở Y tế Đắk Lắk mời các nhà thầu trên lên làm việc từ ngày 8-14/10, nhằm xác nhận lại khối lượng và số liệu để trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán các gói thầu còn lại chưa được phê duyệt quyết toán, thuộc dự án BVĐK vùng Tây Nguyên.

Điều chỉnh thông tin lãnh đạo bệnh viện

Cũng liên quan tới BVĐK vùng Tây Nguyên, theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, phía bệnh viện đã có tờ trình về việc thay đổi thông tin người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.

Theo tờ trình này, căn cứ thông báo số 2852 ngày 7/10 về việc tạm giữ bị can để phục vụ công tác điều tra đối với ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc BVĐK vùng Tây Nguyên, hiện tại, Phó Giám đốc bệnh viện, Ths.Bs Nguyễn Ngọc Thịnh được phân công điều hành bệnh viện cho đến khi kiện toàn chức danh giám đốc.

Căn cứ Điều 44 Nghị định 109/2016/NĐ-CP của Chính phủ, khi có sự thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, bệnh viện phải đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh có tên người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật mới theo đúng quy định.

Do đó, nhằm đảm bảo an toàn người bệnh, đáp ứng liên tục nhu cầu, quyền lợi được khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn tỉnh, cũng như công tác hoạt động thường quy của bệnh viện, BVĐK vùng Tây Nguyên trình Sở Y tế xem xét, điều chỉnh thông tin người chịu trách nhiệm chuyên môn cho ông Nguyễn Ngọc Thịnh.

Trong diễn biến liên quan, Sở Y tế Đắk Lắk cũng có công văn yêu cầu BVĐK vùng Tây Nguyên rà soát, chấn chỉnh quy chế, quy định quản lý, quy trình chuyên môn trong hoạt động khám chữa bệnh. “Rà soát kết quả hoạt động chuyên môn tại các bộ phận chuyên môn kể từ khi có biến động nhân sự tại bệnh viện và đề xuất hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên (nếu cần thiết) về sở trước ngày 8/10", Sở Y tế đề nghị. Tuy nhiên, ngày 10/10, một lãnh đạo Sở Y tế cho biết phía bệnh viện vẫn chưa có báo cáo, đề xuất cụ thể.

Như Tiền Phong đưa tin, tối 3/10, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc BVĐK vùng Tây Nguyên.

Ông Giáp bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến vụ việc máy tán sỏi bị hỏng nhưng vẫn kê khai tán sỏi cho 255 bệnh nhân.

Liên quan đến vụ việc này, chiều tối 22/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1974), Trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu và ông Bùi Ngọc Đức (SN 1974), Trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, BVĐK vùng Tây Nguyên.

Hai người này bị bắt tạm giam để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra bước đầu, từ 28/3-15/5/2024 và từ 28/5-31/12/2024, tại BVĐK vùng Tây Nguyên, máy tán sỏi Laser bị hỏng, không sử dụng được, nhưng ông Hoàng và ông Đức vẫn chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi trái quy trình, ghi nhận trên 255 hồ sơ bệnh án là đã thực hiện các kỹ thuật bằng máy Laser.

Tuấn Nguyễn
#Bệnh viện Tây Nguyên #quyết toán gói thầu #Dự án y tế #Sở Y tế Đắk Lắk #xây dựng bệnh viện #quản lý dự án #thầu xây dựng #Nguyễn Đăng Giáp #Nguyễn Ngọc Thịnh #tán sỏi #sỏi thận #khởi tố #điều tra

