Điện Biên có tân Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND tỉnh

TPO - Ngày 19/11, tại Kỳ họp thứ 23 HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, các đại biểu đã bầu ông Lê Văn Lương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Thành Đô giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Lò Văn Phương.

Với 43/43 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu tán thành, ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, kỳ họp cũng đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Đô và bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026 với 43/43 phiếu. Đồng thời miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lò Văn Phương.

Ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Hiền.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng nhấn mạnh, việc kiện toàn nhân sự chủ chốt giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong giai đoạn tỉnh đang bước vào thời kỳ tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển năm 2025 và chuẩn bị cho năm đầu nhiệm kỳ 2025-2030. Nhân sự được giới thiệu và bầu giữ chức vụ lần này đều là những cán bộ tiêu biểu, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, kinh nghiệm và sự tín nhiệm cao của Trung ương và Tỉnh ủy.

Ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Hiền.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND, UBND tỉnh cùng các cơ quan trong hệ thống chính trị khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025; chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thường lệ cuối năm và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Nguyễn Hiền.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương và tân Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thành Đô đều khẳng định sẽ nỗ lực cao nhất, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Trên cương vị mới sẽ cùng tập thể HĐND và UBND tỉnh tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện đời sống Nhân dân, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhanh chóng đi vào thực tiễn.