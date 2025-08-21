Điểm trừ trong bom tấn đang làm mưa làm gió ở rạp Việt

TPO - Chương kết của bộ truyện "Thanh gươm diệt quỷ" được hãng phim Toho chuyển thể thành ba phần phim điện ảnh, với phần hình ảnh nịnh mắt đến từ xưởng hoạt hình nổi tiếng Ufotable. Khán giả khi xem khen kỹ xảo và hiệu ứng, song ngao ngán với nội dung lê thê, tham tình tiết.

Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle (tựa Việt: Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành) ra mắt năm nay là phần đầu tiên, nối tiếp bằng hai phim cùng tên dự kiến công chiếu vào năm 2027 và 2029. Chuyện phim nối tiếp tập cuối của series truyền hình, khi Tanjiro và các Trụ Cột bị kéo xuống Vô hạn thành - sào huyệt của Chúa quỷ Muzan và các Thượng Huyền.

Là không gian tạo bằng ma thuật kéo dài đến vô tận, tòa thành trở thành nơi trú ẩn lý tưởng của Muzan đồng thời khiến các Trụ Cột lạc lối. Phần một tập trung vào cuộc chiến giữa Tanjiro và Thủy trụ Giyu chống lại Thượng Huyền Tam Akaza, đồng thời lật mở quá khứ đau thương của gã ác quỷ này.

Phim là phần đầu tiên của loạt ba phần, chuyển thể từ chương kết nguyên tác truyện.

Phần nhìn tiếp tục chinh phục khán giả

Điểm sáng lớn nhất của Vô hạn thành nằm ở khâu hình ảnh - vốn là thương hiệu của Ufotable. Studio này từng khiến khán giả ngỡ ngàng với Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận (2020) nhờ cách dàn dựng các trận đánh công phu, và lần này họ tiếp tục nâng tầm kỹ thuật. Không gian Vô hạn thành được khắc họa như một mê cung bất tận, với những dãy hành lang lơ lửng, trần nhà và vách tường chuyển dịch liên tục, tạo cảm giác vừa choáng ngợp vừa ngột ngạt. Sự biến ảo này khiến khán giả thật sự tin rằng các nhân vật đang mắc kẹt trong một thế giới phi logic, không có lối thoát.

Những chiêu thức của các Trụ Cột và Thượng Huyền cũng được tái hiện mãn nhãn. Một số cảnh chiến đấu, đặc biệt là màn đối đầu tay đôi giữa Tanjiro - Giyu và Akaza, cho thấy sự kỳ công trong dàn dựng, khi từng khung hình đều có thể tách riêng làm poster. Thủy trụ Giyu khi thi triển Hơi thở Nước được Ufotable tô vẽ bằng những dòng nước uốn lượn, mượt mà như tranh thủy mặc. Ngược lại, Akaza xuất hiện với quyền thuật bùng nổ, mỗi cú đấm là một vụ nổ ánh sáng kinh hồn bạt vía, tạo sự đối lập mạnh mẽ. Đây là chi tiết mà bản truyện vốn chỉ dừng lại ở vài nét vẽ mô tả, còn lên phim lại trở thành đại tiệc thị giác.

Một chi tiết có tính mỹ thuật cao là hình bóng Tanjiro phản chiếu qua đôi mắt của Akaza.

Đáng chú ý không kém là trận chiến giữa Trùng trụ Shinobu và Thượng Huyền Nhị Douma. Ufotable đã tạo nên hiệu ứng lung linh khi Shinobu tung ra các chiêu thức Hơi thở côn trùng: từng vệt sáng tím như vẽ nên đường bay của loài bướm, mang đến cảm giác mềm mại nhưng chết chóc. Ngược lại, chiêu thức băng giá của Douma được thể hiện bằng những khối băng sắc lạnh và cánh hoa tuyết rơi dày đặc, tạo nên một không gian vừa đẹp mắt vừa ghê rợn. Hiệu ứng tương phản giữa sự mong manh của bướm và sự lạnh lẽo của băng khiến trận đấu này trở thành một trong những phân đoạn ấn tượng nhất phim, đồng thời thể hiện rõ tay nghề kỹ xảo đỉnh cao của Ufotable.

Ufotable cũng khéo léo khai thác yếu tố điện ảnh khi kết hợp CGI và vẽ tay, giúp tạo cảm giác không gian ba chiều cho Vô hạn thành. So với manga, phiên bản điện ảnh vừa giữ được sự trung thành với nguyên tác vừa gia tăng kịch tính. Nhờ vậy, dù kịch bản gây nhiều tranh cãi, phần nhìn vẫn đủ sức níu giữ khán giả đến cuối phim.

Kịch bản là điểm nghẽn

Trái ngược với phần hình ảnh trau chuốt, kịch bản phim lại gây thất vọng. Nhiều khán giả cho rằng mạch phim lê thê, có quá nhiều chi tiết thừa thãi so với nhu cầu điện ảnh. Thay vì đẩy nhanh nhịp độ, phim lại dành nhiều thời lượng để các nhân vật hồi tưởng. Câu chuyện quá khứ của Akaza vốn được người hâm mộ manga chờ đợi, nhưng khi lên phim lại chiếm gần trọn hồi cuối, khiến mạch truyện chính bị ngắt quãng, cảm xúc dàn trải và không còn sức nặng cần thiết.

Một điểm bất hợp lý cũng được fan chỉ ra: Thượng Huyền Tứ Nakime, với năng lực điều khiển Vô hạn thành, hoàn toàn có thể chia cắt Sát quỷ đoàn để từng người bị cô lập, thay vì để họ có cơ hội hợp sức chống trả. Tuy nhiên, kịch bản không tận dụng logic này, khiến diễn biến thiếu thuyết phục. Bên cạnh đó, cách chuyển cảnh giữa các đoạn hồi tưởng và thực tại còn gượng gạo, làm giảm nhịp điệu điện ảnh.

Ngoài ra, phim lạm dụng slow motion trong nhiều cảnh chiến đấu. Thay vì gia tăng tính kịch tính, kỹ thuật này lại khiến trận đấu bị kéo dài, mất đi sự căng thẳng.

Nhiều cảnh nếu tinh lược, súc tích hơn sẽ tạo hiệu quả mạnh mẽ, nhưng ê-kíp dường như chọn cách "kéo dài thời lượng" để phù hợp với kế hoạch ba phần phim. Hệ quả là Vô hạn thành trở thành tác phẩm có phần nhìn hoàn hảo nhưng kịch bản thiếu tinh giản, khó làm hài lòng khán giả không phải fan cứng.

Thương hiệu vẫn là bảo chứng phòng vé

Bất chấp những tranh cãi, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành vẫn chứng minh sức hút lớn tại phòng vé. Tại Nhật Bản, phim thu về hơn 10 tỷ yên sau ba tuần công chiếu, lọt top 5 phim ăn khách nhất năm 2025 tính đến thời điểm hiện tại.

Ở Việt Nam, dù ra mắt trong mùa phim hè cạnh tranh, tác phẩm cũng nhanh chóng cán mốc hơn 100 tỷ đồng, nằm trong nhóm anime có doanh thu cao nhất.

Kimetsu no Yaiba là một trong những thương hiệu hoạt hình Nhật có nhiều fan nhất ở Việt Nam.

Điều này cho thấy thương hiệu Thanh gươm diệt quỷ vẫn giữ được sức nóng đặc biệt, bất kể kịch bản bị chê dài dòng. Với hai phần tiếp theo dự kiến ra mắt năm 2027 và 2029, Toho và Ufotable rõ ràng đang đặt cược vào lượng fan trung thành khổng lồ.

Câu hỏi còn lại là liệu ê-kíp có đủ can đảm tinh giản kịch bản, tập trung vào nhịp độ thay vì kéo dài, để hành trình kết thúc của Tanjiro và Sát quỷ đoàn thật sự mang lại trải nghiệm điện ảnh xứng tầm.