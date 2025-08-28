Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Điểm nhấn của Hải Phòng tại triểm lãm quốc gia dịp Quốc khánh 2/9

Nguyễn Hoàn

TPO - Tham gia triển lãm quốc gia về thành tựu kinh tế - xã hội dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, TP Hải Phòng mô phỏng toàn diện hành trình xây dựng, phát triển, làm nổi bật về một thành phố cảng đổi mới, phát triển, hội nhập.

trien-lam16.jpg
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), UBND TP Hải Phòng tham gia triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội đất nước, tổ chức tại Trung tâm triển lãm quốc gia, xã Đông Anh (Hà Nội), chính thức từ 28/8-5/9/2025.
trien-lam1.jpg
Ngày 27/8, ông Tạ Duy Đông - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL (giữa ảnh) tham quan gian hàng triển lãm của TP Hải Phòng đặt tại sảnh 7, khu "tỉnh giàu nước mạnh", nhà Kim Quy với khuôn viên rộng 375m2, được thể hiện qua 11 nhóm chuyên đề chính.
trien-lam13.jpg
trien-lam14.jpg
trien-lam18.jpg
Với chủ đề "Hải Phòng - Niềm tin và khát vọng vươn mình", gian trưng bày của thành phố cảng giới thiệu, quảng bá hình ảnh một Hải Phòng đổi mới, phát triển, hội nhập với nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực: kinh tế, đối ngoại - hội nhập, an sinh xã hội, khoa học - giáo dục, văn hóa thể thao và du lịch...
trien-lam21.jpg
trien-lam22.jpg
Điểm nổi bật của gian trưng bày là khu sa bàn, nơi tái hiện hành trình phát triển toàn diện của Hải Phòng qua từng giai đoạn lịch sử. Trong đó, có khu vực mô phỏng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết và tầm nhìn phát triển thành phố đến năm 2045, cùng 5 bản đồ minh họa sinh động.
trien-lam10.jpg
trien-lam19.jpg
trien-lam20-6837.jpg
Không chỉ mạnh về kinh tế, sau hợp nhất với Hải Dương, Hải Phòng còn là vùng đất giàu bản sắc văn hóa riêng, hiện đang lưu giữ bảo tồn được nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng, phong phú, với hệ thống di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đặc sắc.
trien-lam3.jpg
trien-lam4.jpg
Hải Phòng còn được biết đến là vùng đất khoa bảng, vùng đất có nhiều làng nghề thủ công truyền thống.
trien-lam6.jpg
trien-lam7.jpg
trien-lam8.jpg
trien-lam12.jpg
TP Hải Phòng mới cũng rất đa dạng các sản phẩm nông nghiệp, là đặc sản nổi tiếng khắp vùng như: trà hoa cúc, mật ong Côn Sơn, mắm cáy Hải Dương, mắm Cát Hải...

Thông qua triển lãm, Hải Phòng muốn giới thiệu về những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, văn hóa xã hội trong hành trình 80 năm chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của quân và dân thành phố dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua các hình ảnh, hiện vật, tư liệu và các sản phẩm đa phương tiện.
Ngoài gian triển lãm trong nhà, khu vực triển lãm ngoài trời của thành phố tại sân Đông rộng 9.800m2, chia làm 5 khu chính: khu công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, khu xây dựng và bất động sản, nông nghiệp công nghệ cao và thủ công mỹ nghệ, dịch vụ và du lịch, khu trải nghiệm.
Qua đó, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống lịch sử, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, ý chí tự lực tự cường, củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #triển lãm quốc gia #Trung tâm triển lãm quốc gia #Quốc khánh 2/9 #kinh tế - xã hội #du lịch Hải Phòng #công nghiệp #cảng biển

Xem thêm

Cùng chuyên mục