Điểm nhấn của Hải Phòng tại triểm lãm quốc gia dịp Quốc khánh 2/9

Thông qua triển lãm, Hải Phòng muốn giới thiệu về những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, văn hóa xã hội trong hành trình 80 năm chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của quân và dân thành phố dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua các hình ảnh, hiện vật, tư liệu và các sản phẩm đa phương tiện.

Ngoài gian triển lãm trong nhà, khu vực triển lãm ngoài trời của thành phố tại sân Đông rộng 9.800m2, chia làm 5 khu chính: khu công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, khu xây dựng và bất động sản, nông nghiệp công nghệ cao và thủ công mỹ nghệ, dịch vụ và du lịch, khu trải nghiệm.

Qua đó, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống lịch sử, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, ý chí tự lực tự cường, củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập.