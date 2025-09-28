Đi xuyên mây trên cây cầu bắc qua 'vết nứt Trái Đất' ở Trung Quốc

TPO - Cây cầu cao nhất thế giới đã được khánh thành sáng 28/9 tại tỉnh Quý Châu (Tây Nam Trung Quốc), rút ngắn thời gian di chuyển qua một hẻm núi sâu từ hai giờ xuống còn hai phút.

Cầu Hoa Giang nằm ở độ cao 625 m so với sông Bắc Bàn (tỉnh Quý Châu, Trung Quốc), cao gần gấp 9 lần cầu Cổng Vàng của San Francisco (Mỹ).

Với nhịp chính dài 1.420 m, đây là cây cầu treo dầm thép có nhịp dài nhất thế giới ở địa hình đồi núi, theo chính quyền tỉnh Quý Châu.

Cầu vượt hẻm núi Hoa Giang. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Bắc qua hẻm núi Hoa Giang - nơi được mệnh danh là "vết nứt của Trái Đất", cây cầu dài 2.890 m này là sự bổ sung mới nhất cho mạng lưới cơ sở hạ tầng đang phát triển nhanh chóng của Trung Quốc.

Cây cầu nắm giữ kỷ lục cao nhất thế giới trước đó là cầu bắc qua sông Bắc Bàn, nằm cách cầu Hoa Giang khoảng 100 km. Cây cầu này được khánh thành vào năm 2016, có chiều cao tĩnh không là 565,4 m từ mặt cầu đến mặt sông bên dưới.

Cầu Hoa Giang được xây dựng trong 3 năm, rút ngắn thời gian đi qua hẻm núi từ hai giờ xuống còn hai phút. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Ông Zhang Yin - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quý Châu - cho biết: "Cầu Hoa Giang sẽ tăng cường đáng kể kết nối khu vực. Đây là một dự án mang tính bước ngoặt, thể hiện sự đổi mới của Trung Quốc".

Cây cầu có nhiều đột phá công nghệ ở thiết kế chịu gió và kỹ thuật xây dựng trên cao, với 21 bằng sáng chế được cấp phép. Một số cải tiến công nghệ của cây cầu đã được đưa vào tiêu chuẩn xây dựng cầu quốc gia.

Kể từ khi bắt đầu quá trình xây dựng, đội ngũ công nhân đã vượt qua những thách thức to lớn của địa hình. Bằng cách tận dụng một loạt công nghệ mới, bao gồm định vị vệ tinh, máy bay không người lái, hệ thống giám sát thông minh và vật liệu siêu bền, họ đã đạt được độ chính xác đến từng milimet, biến một rào cản từng không thể vượt qua thành một hành lang giao thông.

Nước chảy xuống từ cây cầu cao nhất thế giới tạo thành cầu vồng. (Nguồn: Tân Hoa Xã)

(Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trong những năm qua, Quý Châu - một trong những tỉnh kém phát triển nhất Trung Quốc, đã xây dựng hơn 30.000 cây cầu trên địa hình đồi núi. Tỉnh này sở hữu gần một nửa trong số 100 cây cầu cao nhất thế giới.

Tổng chiều dài của các cây cầu hiện có và đang xây dựng ở Quý Châu vượt quá 5.400 km.