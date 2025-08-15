Đen Vâu thống kê doanh thu “Nấu Ăn Cho Em”, ủng hộ hơn 2,8 tỷ đồng cho học sinh khó khăn

HHTO - Rapper Đen Vâu vừa có bài đăng "báo cáo doanh thu bài hát Nấu Ăn Cho Em", với tổng số tiền hơn 855 triệu đồng. Sau 5 lần "giải ngân" kể từ khi ca khúc ra mắt, khán giả vỡ òa khi đã đóng góp hơn 2,8 tỷ đồng cho học sinh vùng khó khăn.

Chiều 15/8, trên trang cá nhân, rapper Đen công khai thống kê doanh thu của ca khúc Nấu Ăn Cho Em - dự án Đen ấp ủ từ suy nghĩ "nếu mình viết được một bài nhạc rồi sau đó lấy doanh thu để lo cho các em một cách đều đặn thì tốt biết mấy". Với tổng số tiền hơn 855 triệu đồng, nam rapper liệt kê chi tiết các nguồn thu mà ca khúc nhận được.

Tính từ 1/10/2024 đến 31/5/2025, tổng doanh thu từ video và audio - sau khi trừ các chi phí cho đơn vị phát hành, thuế thu nhập - là 11.955,11 Euro, quy đổi sang tiền đồng Việt Nam là 361.510.510,81 đồng. Với doanh thu từ Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) từ tháng 05/2023 đến quý 1/2025, ca khúc mang về 493.574.890 đồng, đã trừ các chi phí của Trung tâm, thuế thu nhập.

Đây là lần thứ 5 Đen Vâu thống kê doanh thu ca khúc Nấu Ăn Cho Em. Ảnh: FBNV

Về tính minh bạch của số tiền, Đen cho biết: "Tất cả những con số này nằm rõ ràng trong báo cáo sổ sách của nhiều đơn vị phát hành và chứng từ thu chi, cả nhà mình cứ yên tâm nhé".

Trong lần thứ 5 thống kê doanh thu từ ca khúc Nấu Ăn Cho Em để làm thiện nguyện, Đen thông tin với khán giả rằng tất cả doanh thu sẽ chuyển vào số tài khoản của Quỹ Vì người nghèo Trung ương. "Chúng em mong mỏi số tiền này sẽ được phân bổ để xây mới hoặc sửa chữa các điểm trường bị thiệt hại trong cơn bão lũ vừa qua vì năm học mới sắp đến rồi" - Đen Vâu viết.

Bên cạnh đó, Đen khiến fan ấm lòng với lời kêu gọi và cảm ơn đầy chân thành: "Đen xin cảm ơn quý khán giả bốn phương đã ngày ngày lắng nghe và ủng hộ, cảm ơn các chương trình đã sử dụng bài hát. Các cụ dạy "một cây làm chẳng nên non" chẳng bao giờ sai cả. Yêu thương nhau, chung tay và đoàn kết, chúng ta cùng nhau ra sức để làm những điều bản thân thấy vui và có ích cho xã hội nhé cả nhà".

Ca khúc Nấu Ăn Cho Em (Đen ft. PiaLinh) ra mắt vào ngày 13/5/2023, nhanh chóng chạm đến trái tim khán giả bởi giai điệu trong trẻo, ca từ mang ý nghĩa tích cực, truyền cảm hứng. Một khán giả bộc bạch: "Là một giáo viên đang công tác tại vùng khó khăn, mình đã rất xúc động khi xem MV này. Bài hát rất ý nghĩa. Động lực cho những thầy cô giáo như chúng mình cố gắng chịu khó, chịu khổ là đây chứ đâu".

﻿ Số tiền được đóng góp cho việc xây trường, mua trang thiết bị cho học sinh. Ảnh: FBNV

Hiện tại, ca khúc do Đen và PiaLinh thể hiện đạt 77 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Chủ nhân hit Vị Nhà đã công khai ủng hộ hơn 2,8 tỷ đồng vào các tổ chức xã hội nhằm giúp đỡ, tiếp sức đến trường cho học sinh vùng sâu, vùng xa.