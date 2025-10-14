Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đề xuất không thu hồi đất của 32 hộ dân để mở rộng trụ sở tỉnh Khánh Hòa

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND phường Nha Trang kiến nghị không thu hồi đất của 32 hộ dân để thực hiện mở rộng dự án Trụ sở Tỉnh ủy - Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND - UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 14/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa cho biết đã làm việc với các sở, ngành liên quan về phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 32 hộ dân sinh sống trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Nha Trang.

Buổi làm việc có đại diện của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Tài chính cùng các cơ quan chuyên môn. Vấn đề được đưa ra sau khi cơ quan chức năng nghiên cứu phương án mở rộng Dự án Trụ sở Tỉnh ủy - Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND - UBND tỉnh Khánh Hòa.

z7115717928894-6d872e343cdd9a4dbd445d006c0eca32.jpg
Hiện trạng 32 hộ dân trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Nha Trang.

Theo đó, khu đất nơi 32 hộ dân đang sinh sống từng được xem xét để thu hồi phục vụ mở rộng trụ sở. Tuy nhiên, người dân đã gửi đơn kiến nghị, lo ngại ảnh hưởng đến quyền lợi và đời sống nếu dự án triển khai.

Khi rà soát hồ sơ, các cơ quan chuyên môn xác định khu đất này chưa phù hợp với quy hoạch đất xây dựng trụ sở cơ quan theo quy định của Luật Đất đai 2024. Muốn thực hiện thu hồi, tỉnh phải điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh quy hoạch được đánh giá là “nhạy cảm và khó đạt đồng thuận” tại thời điểm hiện nay. Kết luận cuộc họp, các sở, ngành thống nhất hồ sơ dự án chưa đủ căn cứ pháp lý để thu hồi đất đối với 32 hộ dân, đồng thời kiến nghị giữ nguyên hiện trạng, không mở rộng dự án.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền vẫn chủ trương mở rộng, dự án phải bảo đảm điều chỉnh đồng bộ các loại quy hoạch: Quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040, quy hoạch phân khu 1/2.000, quy hoạch chi tiết 1/500, cùng chủ trương đầu tư và quyết định phê duyệt dự án.

UBND phường Nha Trang (đơn vị có thẩm quyền thu hồi đất) cho biết hiện đã đề xuất giữ nguyên quy hoạch khu đất của 32 hộ dân, điều chỉnh cục bộ theo hiện trạng đất ở đô thị.

Theo UBND phường Nha Trang, phương án này giúp ổn định đời sống người dân, hạn chế phát sinh khiếu nại và giảm áp lực ngân sách cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Khi được chấp thuận, phường sẽ phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục quy hoạch cần thiết.

Theo kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng, 32 hộ dân trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Nha Trang) đều có nguồn gốc sử dụng nhà ở hợp pháp. Khu nhà đất này vốn là khu tập thể của cán bộ tỉnh Khánh Hòa, gồm 32 căn liền kề, tường chung, cao hai tầng, xây dựng trên diện tích khoảng 1.918 m2.

Năm 1992, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định số 17/UB ngày 7/1/1992 về việc bán hóa giá nhà ở cho các hộ dân đang sinh sống tại khu tập thể. Từ năm 1993-1994, tỉnh tiếp tục ban hành các quyết định bán hóa giá cho từng hộ, giao Sở Xây dựng cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà. Theo đó, mỗi hộ được sở hữu phần diện tích đất từ 44-64 m2, tùy vị trí căn hộ.

Hiện nay, trong số 32 hộ dân, có khoảng 14 hộ vẫn giữ nguyên cấu trúc nhà tập thể hai tầng. Số còn lại đã xây mới hoặc cải tạo công trình, với quy mô từ 3-5 tầng. Một số căn nhà đã được chuyển nhượng cho người thứ ba, theo quy định pháp luật về sở hữu và chuyển dịch bất động sản.

Phùng Quang
#Nha Trang #giải phóng mặt bằng #dự án #Dự án Trụ sở Tỉnh ủy – Đoàn Đại biểu Quốc hội – HĐND – UBND tỉnh Khánh Hòa #bồi thường

Xem thêm

Cùng chuyên mục