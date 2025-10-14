Đề xuất không thu hồi đất của 32 hộ dân để mở rộng trụ sở tỉnh Khánh Hòa

Ngày 14/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa cho biết đã làm việc với các sở, ngành liên quan về phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 32 hộ dân sinh sống trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Nha Trang.

Buổi làm việc có đại diện của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Tài chính cùng các cơ quan chuyên môn. Vấn đề được đưa ra sau khi cơ quan chức năng nghiên cứu phương án mở rộng Dự án Trụ sở Tỉnh ủy - Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND - UBND tỉnh Khánh Hòa.

Hiện trạng 32 hộ dân trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Nha Trang.

Theo đó, khu đất nơi 32 hộ dân đang sinh sống từng được xem xét để thu hồi phục vụ mở rộng trụ sở. Tuy nhiên, người dân đã gửi đơn kiến nghị, lo ngại ảnh hưởng đến quyền lợi và đời sống nếu dự án triển khai.

Khi rà soát hồ sơ, các cơ quan chuyên môn xác định khu đất này chưa phù hợp với quy hoạch đất xây dựng trụ sở cơ quan theo quy định của Luật Đất đai 2024. Muốn thực hiện thu hồi, tỉnh phải điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh quy hoạch được đánh giá là “nhạy cảm và khó đạt đồng thuận” tại thời điểm hiện nay. Kết luận cuộc họp, các sở, ngành thống nhất hồ sơ dự án chưa đủ căn cứ pháp lý để thu hồi đất đối với 32 hộ dân, đồng thời kiến nghị giữ nguyên hiện trạng, không mở rộng dự án.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền vẫn chủ trương mở rộng, dự án phải bảo đảm điều chỉnh đồng bộ các loại quy hoạch: Quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040, quy hoạch phân khu 1/2.000, quy hoạch chi tiết 1/500, cùng chủ trương đầu tư và quyết định phê duyệt dự án.

UBND phường Nha Trang (đơn vị có thẩm quyền thu hồi đất) cho biết hiện đã đề xuất giữ nguyên quy hoạch khu đất của 32 hộ dân, điều chỉnh cục bộ theo hiện trạng đất ở đô thị.

Theo UBND phường Nha Trang, phương án này giúp ổn định đời sống người dân, hạn chế phát sinh khiếu nại và giảm áp lực ngân sách cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Khi được chấp thuận, phường sẽ phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục quy hoạch cần thiết.