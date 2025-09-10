Khách sạn nổi tiếng ven biển Gia Lai đã bị thu hồi đất vẫn xin tồn tại

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Gia Lai, hiện nay khu đất khách sạn Hải Âu đã được UBND tỉnh Gia Lai thu hồi đất (do hết thời hạn thuê đất). Theo quy định, doanh nghiệp (DN) phải thực hiện tháo dỡ, di dời tài sản trên đất để hoàn trả mặt bằng cho Nhà nước và không được bồi thường.

Ngoài ra, Luật Đất đai năm 2024 không quy định trình tự, thủ tục cho thuê lại đất đối với trường hợp đã thu hồi đất; đồng thời, công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đẩy mạnh hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân và tinh thần "chống lãng phí" được Tổng Bí thư nhấn mạnh, Sở NN&MT đề xuất UBND tỉnh xem xét hai phương án xử lý công trình khách sạn Hải Âu.

Khách sạn Hải Âu. Ảnh: Trương Định

Phương án 1: Yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng 47 chấp hành Quyết định số 4068 ngày 4/10/2021 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất.

Theo đó, DN thực hiện việc tháo dỡ toàn bộ tài sản trên đất và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước để triển khai thực hiện Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Không gian du lịch vịnh Quy Nhơn (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3676 ngày 18/10/2016, Quyết định số 3663 ngày 10/10/2019), tạo không gian công cộng, sinh hoạt cộng đồng, không bị che khuất tầm nhìn toàn tuyến công viên ven biển.

Theo Sở NN&MT tỉnh Gia Lai, phương án này đảm bảo các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 58 ngày 5/8/2021; đồng thời, phù hợp với quy định của pháp luật đất đai (Luật Đất đai năm 2013, Luật Đất đai năm 2024) và quy hoạch xây dựng.

Tuy nhiên, có khó khăn là công trình khách sạn Hải Âu được xây dựng năm 2005 (công trình cấp II, niên hạn sử dụng từ 50 năm đến 100 năm). Hiện nay, cơ sở vật chất còn khang trang và khách sạn đang hoạt động ổn định, góp phần đáp ứng yêu cầu về hạ tầng du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Do đó, việc tháo dỡ công trình khách sạn Hải Âu tại thời điểm này là lãng phí nguồn lực của xã hội nói chung và của DN nói riêng, ảnh hưởng đến hạ tầng du lịch của tỉnh; đồng thời, công trình khách sạn Hoàng Yến bên cạnh vẫn còn thời gian thuê đất đến năm 2052.

Cho phép tồn tại thêm thời gian

Phương án 2 được Sở NN&MT tỉnh Gia Lai đưa ra đó là: cho phép khách sạn Hải Âu tiếp tục sử dụng đất đến bằng với thời gian hoạt động còn lại của công trình khách sạn Hoàng Yến. Theo đó, cơ quan Thuế rà soát, thu các khoản nghĩa vụ tài chính liên quan về đất đai và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan phát sinh trong quá trình hoạt động của khách sạn Hải Âu theo quy định như đã thực hiện trong thời gian qua.

Đối với phương án này, thuận lợi theo Sở NN&MT đó là tránh lãng phí nguồn lực của xã hội và tháo gỡ khó khăn cho DN; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đảm bảo các khoản thu về tài chính đối với Nhà nước liên quan đến dự án.

Khó khăn là theo Quy hoạch chung TP. Quy Nhơn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 495 ngày 14/4/2015; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Không gian du lịch vịnh Quy Nhơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3676 ngày 18/10/2016, Quyết định số 3663 ngày 10/10/2019, khu đất khách sạn Hải Âu đã được quy hoạch sử dụng là mục đích công cộng (tạo không gian công cộng, sinh hoạt cộng đồng…).

Từ những vấn đề nêu trên, Sở NN&MT tỉnh Gia Lai, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo hướng nên chọn phương án 2 để tránh lãng phí nguồn lực xã hội.