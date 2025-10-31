Đề xuất chỉnh sửa nội hàm phong trào Thanh niên Quân đội 3 Tiên phong quyết thắng

TPO - Đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Tổng cục Chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI, đại diện các đơn vị đã đề xuất nhiều nội dung, trong đó có việc rút gọn dung lượng báo cáo chính trị; chỉnh sửa nội hàm phong trào hành động “Thanh niên Quân đội 3 Tiên phong quyết thắng”.

Sáng 31/10, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030.

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội.

Qua 6 lần biên soạn và chỉnh sửa, dự thảo Báo cáo chính trị được Ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ) xây dựng với đầy đủ các khâu, các bước theo quy trình khoa học, bài bản, chặt chẽ; nhằm phát huy cao nhất trí tuệ của từng cá nhân và tập thể các cơ quan, đơn vị.

Việc xây dựng dự thảo báo cáo gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của TNQĐ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng về thanh niên và công tác thanh niên.

Trong đó, phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, khẩu hiệu hành động, khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào TNQĐ 5 năm (2025-2030) được xây dựng với những nội dung cụ thể sát với tình hình thực tế.

Về phương hướng và mục tiêu, dự thảo báo cáo xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên; phản ánh đầy đủ mục tiêu Chương trình phát triển TNQĐ giai đoạn 2021-2030.

Về chỉ tiêu, quan điểm xây dựng đặt ra chỉ tiêu về những công việc tổ chức Đoàn thực hiện và đặt chỉ tiêu hướng đến kết quả đầu ra là đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) có chuyển biến gì về nhận thức và hành động. Đây cũng là cách đặt chỉ tiêu trong các Đề án của Trung ương Đoàn nhằm cụ thể hóa Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nêu ý kiến tại hội nghị.

Dự thảo xác định khẩu hiệu hành động: TNQĐ “Bản lĩnh, khát vọng, xung kích, sáng tạo, tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới”; nhằm thể hiện bản lĩnh kiên định, khát vọng cống hiến, tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thách thức của tuổi trẻ Quân đội, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, sẵn sàng, tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới.

Ba khâu đột phá của dự thảo báo cáo gồm: tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, ĐVTN góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xung kích thực hiện hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Dự thảo cũng nêu về phát động phong trào “TNQĐ 3 Tiên phong quyết thắng” trong giai đoạn 2025-2030, gồm: tiên phong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực và tâm huyết nhằm hoàn chỉnh Báo cáo chính trị, gồm các đề xuất, kiến nghị về rút gọn dung lượng báo cáo chính trị; tập trung vào những nội dung tác động trực tiếp đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Các đại biểu cũng đề xuất bổ sung một số vấn đề mới, có tính thời sự như đề án thu hút trọng dụng nhân tài trong phần phương hướng; xem xét điều chỉnh nội hàm của khẩu hiệu hành động và phần chỉ tiêu cũng như phong trào “3 Tiên phong quyết thắng”; bổ sung nội dung khâu đột phá và giải pháp thực hiện; bổ sung thêm về phần hạn chế, khuyết điểm...