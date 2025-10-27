Đề nghị chỉ cho phép phạm nhân hiến mô, bộ phận cơ thể cho người thân

TPO - Cơ quan thẩm tra đề nghị chỉ nên cho phép phạm nhân hiến mô, bộ phận cơ thể trong trường hợp nhằm cứu chữa thân nhân của họ, đồng thời kèm theo điều kiện chặt chẽ như: phạm nhân tự nguyện, hoàn toàn không vì mục đích lợi nhuận, tự chịu chi phí, đủ điều kiện về sức khỏe và thời gian chấp hành án phạt tù còn lại phải ngắn.

Chuyển giao người bị bắt theo quyết định truy nã

Ngày 27/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình trình bày tờ trình về 3 dự án: Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình. Ảnh: Như Ý

Theo Phó Thủ tướng, dự án luật tập trung vào các nội dung cơ bản như: Mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật, bổ sung quy định về thi hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bổ sung quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thi hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; quyền, nghĩa vụ cho người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và các nội dung khác có liên quan...

Bên cạnh đó, dự thảo đã bổ sung một số quy định như chuyển giao người bị bắt theo quyết định truy nã cho cơ quan đã ra quyết định truy nã, khi có quyết định dẫn độ của cơ quan có thẩm quyền; quy định về điều chuyển người bị tạm giữ, người bị tạm giam; trích xuất phục vụ công tác giam giữ, tham gia thực hiện giao dịch dân sự.

Về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), theo Phó Thủ tướng, dự án đã hoàn thiện quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị trong công tác thi hành án hình sự để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, cải tạo người chấp hành án hình sự để khắc phục, khó khăn, bất cập và đáp ứng yêu cầu công tác thi hành án hình sự trong tình hình mới.

Trong đó, dự án đã sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của UBND, công an cấp xã theo hướng: UBND cấp xã quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng; Trưởng Công an cấp xã có nhiệm vụ trực tiếp giúp UBND cấp xã quản lý, giám sát người chấp hành án hình sự tại cộng đồng.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp, nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào những vấn đề như: mở rộng mục đích quản lý lý lịch tư pháp; sửa đổi mô hình cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp một cấp tập trung, thống nhất…

Bổ sung quyền của phạm nhân được hiến mô

Thẩm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, liên quan đến bảo đảm các quyền của người bị tạm giữ, tạm giam. Cơ quan thẩm tra đề nghị giữ quy định về quyền được nhận quà (bao gồm cả hiện vật) của người bị tạm giữ, tạm giam như quy định của Luật hiện hành, đồng thời giao Chính phủ quy định cụ thể nội dung này.

Các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp. Ảnh: Như Ý

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị quy định đối với người bị tạm giam đang chờ thi hành án thì được gửi, nhận thư, sách, báo và tài liệu mà không giao giám thị trại giam quyết định vấn đề này; đề nghị quy định đối với người bị tạm giữ, tạm giam bị bệnh nặng hoặc thương tích vượt quá khả năng của y tế cơ sở giam giữ thì được đưa đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi gần nhất mà không giới hạn là chỉ được đưa đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước...

Đối với dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), về bổ sung quyền được hiến mô, bộ phận cơ thể; được lưu trữ trứng, tinh trùng, ông Tùng nói, đa số ý kiến trong Uỷ ban tán thành quy định này.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị chỉ nên cho phép phạm nhân hiến mô, bộ phận cơ thể trong trường hợp nhằm cứu chữa thân nhân của họ, đồng thời kèm theo điều kiện chặt chẽ như: phạm nhân tự nguyện, hoàn toàn không vì mục đích lợi nhuận, tự chịu chi phí, đủ điều kiện về sức khỏe và thời gian chấp hành án phạt tù còn lại phải ngắn.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị trước mắt chỉ nên quy định cho phép phạm nhân được lưu trữ trứng, tinh trùng mà chưa nên bổ sung quy định về việc hiến mô, bộ phận cơ thể…