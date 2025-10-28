Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dân tình bất ngờ với tuổi thật của MIN, gây "hiểu lầm" vì quá trẻ đẹp

Thiện Dư

HHTO - MIN tham gia Anh Trai "Say Hi" mùa 2 với vai trò khách mời, khiến khán giả bất ngờ với tuổi thật.

Mùa 2 của Anh Trai "Say Hi" đã bước sang vòng Live Stage 3, và giới thiệu đến khán giả 6 gương mặt khách mời nữ đặc biệt. Trong số đó, 2 cái tên nổi bật nhất chính là MIN và Bảo Thy, trở lại sau khoảng lặng dài vắng bóng. Thế nhưng, nếu như hành trình tái xuất của Bảo Thy trở thành tâm điểm hoài niệm, thì MIN lại được bàn tán nhờ một chi tiết "gây sốc", đó là tuổi thật của cô nàng.

571122241-1386390522845235-511301802999463969-n.jpg
MIN gây tò mò với tuổi thật khi tham gia Anh Trai "Say Hi" mùa 2 với vai trò khách mời.

Trước đó, dân tình quen thuộc với hình ảnh MIN trẻ trung, năng động, từ đó lầm tưởng cô thuộc thế hệ 9X ngang hàng với ERIK, Nicky hay Vương Bình. Thế nhưng thực chất MIN sinh năm 1988, tức là đã bước sang tuổi 37 vào năm nay, và cô nàng bằng tuổi với "công chúa bong bóng" Bảo Thy. Nếu so với Bích Phương - "chị cả" của Em Xinh "Say Hi", MIN thậm chí lớn hơn 1 tuổi.

571346818-633468589847060-623992317473681200-n.jpg
Chủ đề tuổi thật của MIN gây bàn tán.
edit-bao-thy-1761429772181112714.jpg
MIN thực chất bằng tuổi Bảo Thy.

Sau khi biết thông tin này, cư dân mạng vô cùng bất ngờ vì vẫn luôn nghĩ MIN nhỏ tuổi hơn thế. Một số người cho biết ngay khoảnh khắc Vũ Cát Tường gọi MIN là "chị" thì họ đã lập tức đi tra cứu thông tin của nữ ca sĩ để xác nhận năm sinh. Không ít ý kiến khẳng định vì trông quá trẻ và xinh đẹp sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật nên MIN mới bị hiểu lầm sinh năm 9X.

6053072310371028385.jpg
6053072310371028386.jpg
Khán giả bất ngờ với năm sinh của MIN.

MIN đã lựa chọn tái xuất với làng nhạc Việt trong giai đoạn cuối năm 2025 sau một thời gian dài im ắng. Ngoài việc làm khách mời Anh Trai "Say Hi" mùa 2, nữ ca sĩ cùng tung ra album thứ hai mang tên Dear MIN. Sản phẩm nhanh chóng được đón nhận nồng nhiệt ngay từ ngày ra mắt, với các ca khúc lần lượt "chiếm đóng" các bảng xếp hạng âm nhạc.

568365929-1380343970116557-5839961227989458589-n.jpg
Album Dear MIN của MIN được đón nhận nồng nhiệt.

Đặc biệt, sản phẩm chẳng phải tình đầu sao đau đến thế kết hợp cùng Dangrangto và Antransax đã bùng nổ, đạt hạng 1 trên bảng xếp hạng YouTube Việt Nam và trên thống kê theo thời gian thực của Spotify. Hiện tại, Dear MIN cũng được khán giả dự đoán là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị album của năm tại các lễ trao giải sắp tới.

549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
Thiện Dư
#MIN #Bảo Thy #ERIK #Anh Trai "Say Hi" mùa 2 #Anh Trai "Say Hi"

