Dân kêu cứu giữa biển lũ, Thái Lan điều tàu sân bay cứu trợ

TPO - Hôm nay (25/11), Thái Lan cho biết nước này sẽ điều một tàu sân bay chở hàng cứu trợ và các đội y tế xuống miền Nam, nơi mưa lớn tiếp tục làm trầm trọng đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều năm, khiến 13 người thiệt mạng và cản trở công tác cứu hộ, sơ tán.

Tàu sân bay Chakri Naruebet của Thái Lan. (Ảnh: The Nation)

Nước lũ dâng cao tới 2m ảnh hưởng đến 9 tỉnh của Thái Lan và 8 bang của Malaysia, trải dài trên khu vực hàng trăm kilomet.

Hải quân Thái Lan cho biết đang chuẩn bị triển khai một hạm đội gồm 14 tàu quân sự, tàu sân bay Chakri Naruebet, cùng với trực thăng, bác sĩ, hàng hóa và bếp dã chiến có thể cung cấp 3.000 suất ăn mỗi ngày.

“Hạm đội đã sẵn sàng triển khai lực lượng và thực hiện nhiệm vụ theo lệnh Hải quân Hoàng gia”, thông cáo nêu rõ, đồng thời cho biết tàu sân bay cũng có thể hoạt động như bệnh viện nổi.

Ước tính có khoảng 1,9 triệu người bị ảnh hưởng trong đợt lũ lụt trầm trọng tại Thái Lan những ngày qua. Cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn kéo dài và lũ quét vẫn tiếp diễn, cảnh báo tàu thuyền nhỏ không ra khơi vì sóng có thể cao hơn 3m.

"Chúng tôi nhận được hàng ngàn cuộc gọi liên tục trong 3 ngày qua để đề nghị hỗ trợ sơ tán hoặc cung cấp đồ ăn”, một thành viên nhóm tình nguyện Matchima tại thành phố Hat Yai, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, cho biết.

Miền Nam Thái Lan đang hứng chịu đợt mưa lũ tồi tệ. (Ảnh: AP)

Chính quyền địa phương đã yêu cầu sơ tán ở Hat Yai – thành phố lớn thứ 5 đất nước. Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho biết mưa lớn đang gây ra đợt lũ tồi tệ nhất trong 15 năm qua.

“Nhà tôi có 5 người và một trẻ nhỏ, không có gạo và nước. Điện thoại mất sóng, nước dâng rất nhanh”, người dùng Facebook Hong Tep viết trong lời kêu cứu trên trang của nhóm Matchima.

Hat Yai hứng lượng mưa lên tới 335 mm vào cuối tuần qua, mức cao nhất tính theo ngày trong vòng 3 thế kỷ.

Hình ảnh truyền hình cho thấy dòng nước màu nâu cuồn cuộn chảy qua các tuyến phố, trong khi người dân lội trong dòng nước sâu, bám vào các thùng xốp hoặc di chuyển bằng thuyền. Nước lũ nhấn cả ô tô và xe cứu hỏa.

Các bài đăng kêu cứu từ những người bị mắc kẹt xuất hiện dày đặc trên trang Facebook của nhóm Matchima ở Hat Yai.

“Nước đã lên đến tầng hai. Cầu nguyện. Làm ơn giúp chúng tôi”, một người dùng tên Pingojung Ping viết.

Tại Malaysia, hơn 18.500 người đã được sơ tán khỏi khu vực ngập lụt tới 126 trung tâm sơ tán, chủ yếu ở các bang giáp biên giới phía bắc.

Một đội cứu hộ được điều tới bang Kelantan giáp Thái Lan, nơi bị ảnh hưởng nặng nhất, và có thể tỏa đi các bang khác nếu cần, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết trên Facebook.

“Sự an toàn của các gia đình phải được đặt lên hàng đầu”, ông nói, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng cung cấp hỗ trợ tối đa cho những cộng đồng bị ảnh hưởng và kêu gọi người dân tuân thủ lệnh sơ tán.

“Trong thời điểm khó khăn và đầy thử thách này, tôi cầu nguyện để tất cả những người ảnh hưởng đủ sức khỏe, kiên cường và được bảo vệ khỏi mọi nguy hiểm”, ông viết.

Lũ lụt có thể gây gián đoạn cho ngành cao su của Thái Lan - một trong những nước sản xuất và xuất khẩu lớn nhất thế giới. Cơ quan quản lý ngành ước tính mưa lớn có thể làm giảm khoảng 10.300 tấn sản lượng.