Thái Lan hứng đợt lũ nghiêm trọng nhất trong 3 thế kỷ, Malaysia sơ tán hàng vạn dân

TPO - Hôm nay (24/11), tỉnh trưởng tỉnh Songkhla của Thái Lan tuyên bố toàn bộ khu vực là vùng thảm họa và ra lệnh sơ tán khẩn cấp cư dân, khi mưa lớn liên tục khiến nhiều huyện rơi vào tình trạng khủng hoảng.

Tỉnh trưởng Ratthasart Chidchoo tuyên bố tình trạng thảm họa trên toàn bộ 16 huyện. Theo đó, chính quyền yêu cầu sơ tán ngay lập tức các nhóm dễ tổn thương, bao gồm trẻ em, người già và người bệnh.

Các lực lượng quân đội, dân sự và chính quyền địa phương đã được huy động để đẩy nhanh công tác cứu trợ. Ông Ratthasart cho biết khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất hiện nay là huyện Na Thawi, nơi tình hình đang ở mức nghiêm trọng.

Hình ảnh ngập lụt ở Thái Lan. Ảnh: AP

Nước lũ đã nhấn chìm cả 10 xã và 92 ngôi làng, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 15.000 hộ gia đình với hơn 50.000 người.

Theo báo chí Thái Lan, tất cả các tuyến đường chính và phụ trong huyện đã bị chia cắt, khiến việc di chuyển bằng đường bộ trở nên bất khả thi. Các lực lượng chức năng chỉ có thể tiếp cận người dân bị ảnh hưởng bằng thuyền.

Ông Warintorn Thongkhao, huyện trưởng Na Thawi, xác nhận trung tâm sơ tán tạm thời đã được thiết lập tại toàn bộ các xã. Tuy nhiên, quá trình sơ tán diễn ra chậm do địa hình khó khăn.

Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan cho biết một rãnh gió mùa mạnh đã mang đến lượng mưa kỷ lục 630 mm trong 3 ngày, gây lũ nghiêm trọng trên 10 tỉnh miền Nam nước này, trong đó thành phố Hat Yai hứng chịu đợt ngập nặng nhất trong 3 thế kỷ.

Cơ quan này cho biết lượng mưa tích lũy trong 24 giờ tại nhiều khu vực đã vượt 300–500 mm.

Riêng tỉnh Songkhla ghi nhận mưa lớn trên tất cả các huyện, với Hat Yai ghi nhận lượng mưa 335 mm hôm 21/11 - mức cao nhất tính theo ngày trong 300 năm qua.

Tổng lượng mưa 3 ngày, từ 19 - 21/11, đạt 630 mm, vượt qua trận lũ lịch sử năm 2010 tại Hat Yai.

Cơ quan Khí tượng Thái Lan cho biết mưa lớn tiếp tục xảy ra tại miền Nam trong ngày 24/11.

Theo cơ quan này, nguyên nhân gây ra tình trạng thời tiết cực đoan là do một vùng áp thấp mạnh ở phía nam biển Andaman và Malaysia, được tăng cường bởi gió mùa đông bắc mạnh bao phủ vịnh Thái Lan, miền Nam và biển Andaman.

Ngập lụt ở khu vực gần thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. (Ảnh: EPA)

Tại Malaysia, lũ lụt nghiêm trọng đang xảy ra trên khắp cả nước, khiến hàng chục ngàn người phải sơ tán đến 37 trung tâm cứu trợ tạm thời.

Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ cho biết tình hình vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng cần tiếp tục dõi sát sao vì dự báo mưa vẫn kéo dài.

Các bang như Perak, Terengganu, Kedah, Perlis chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Giới chức trách nhắc nhở cư dân trong các khu vực rủi ro cao tuân thủ lệnh sơ tán để tránh nguy hiểm, và không tham gia các hoạt động tại sông suối hoặc khu vực dễ ngập lụt.

Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia cũng khuyến cáo người dân theo dõi cập nhật về thời tiết và mực nước sông, chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết, và ưu tiên an toàn gia đình nếu cần sơ tán.

Cục Khí tượng Malaysia đã ban hành cảnh báo mưa lớn kéo dài cho nhiều khu vực ở bờ Đông và miền Bắc bán đảo Malaysia trong suốt tuần này.