Dàn cast "Mưa Đỏ" cover Anh Ơi Ở Lại, phản ứng của Chi Pu - Hương Giang thế nào?

Như Quỳnh - Ảnh, clip: Tổng hợp

HHTO - Dù chưa ấn định ngày lên sóng, chương trình truyền hình thực tế "Hàng Xóm Mới" có Chi Pu, Hương Giang đang nhận về "bão haha" với loạt "tiểu phẩm" giữa dàn người tham gia chính và những khách mời đầu tiên - dàn cast phim "Mưa Đỏ".

Những ngày qua, loạt clip "đu trend" của Chi Pu, Hương Giang, "sếp" An Trương, Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn, Đình Khang đăng tải trên fanpage Hàng Xóm Mới liên tục khiến dân tình cười nghiêng ngả.

cover-18.jpg

Trước hiên một ngôi nhà - địa điểm ghi hình - các "tân ca sĩ" cùng tham gia lớp học thanh nhạc do "cô giáo" Khuyến Dương hướng dẫn. Đáng chú ý, khi bắt nhịp những giai điệu của ca khúc Anh Ơi Ở Lại (Chi Pu), dàn cast Mưa Đỏ đã có màn hòa giọng đầy nặng nhọc, thậm chí sai lời. Động thái này khiến Chi Pu nhanh chóng tỏ thái độ "đánh giá" bằng ánh mắt sắc lẹm. Còn Hương Giang nhìn thẳng vào camera: "Hay chưa, nội dung hay chưa" sau đó quay mặt bỏ đi trong tiếng cười không ngớt của mấy "cô trò". Nhiều khán giả hóm hỉnh cho rằng lúc Hương Giang hỏi "hay chưa" là phần hay nhất của clip.

Ở một khoảnh khắc khác, Chi Pu thích thú "bắt trend" trên nền nhạc "cầm tay em đi", phối hợp biểu diễn có Steven Nguyễn và Nhật Hoàng. Tưởng chừng sẽ là nữ chính hạnh phúc, nhưng Chi Pu bất ngờ bị cho "ra rìa", spotlight thuộc về hai nam diễn viên.

Trong khi đó, Đình Khang - người sở hữu kênh truyền thông TúChim Media - cũng hào hứng cho ra đời một nội dung độc lạ. Đoạn clip ngắn 7 giây ghi lại khoảnh khắc chuyển cảnh mượt mà từ anh sang Hoa hậu Hương Giang bằng động tác mở mắt, khiến fan kêu trời: "Anh Khang chưa hề hỏi là chị Giang có muốn hay không".

mot-bat-ngo-khong-the-bat-ngo-hon-lien-he-hop-tac-tai-tro-va-quang-cao-hangxommoiofficialgmailcom-helloneighbors-hangxommoi-helloneighborshangxommoi.jpg
Dù chăm chỉ sáng tạo nội dung cùng nhau nhưng Chi Pu - Hương Giang - Nhật Hoàng - Steven Nguyễn vẫn bị fan phản ánh "chưa thuộc bài", mỗi người một nhịp.

Hàng Xóm Mới là chương trình truyền hình thực tế nơi những người nổi tiếng sẽ "dọn về sống chung" với người dân làng quê. Tại đây, mọi người sẽ có dịp chia sẻ từng khoảnh khắc đời thường, từ bữa cơm chung đến những hoạt động cộng đồng, mang đến thông điệp về tình làng nghĩa xóm, sự sẻ chia và kết nối. Chương trình quy tụ dàn cast chính gồm Hương Giang, Ninh Anh Bùi, Nguyễn Tùng Dương, Tuấn Ngọc, An Trương, Khuyến Dương và nhiều khách mời.

Hiện tại, NSX vẫn chưa ấn định thời gian chính thức lên sóng. Thế nhưng, với loạt "tiểu phẩm" từ các nghệ sĩ, cách đầu tư bối cảnh, địa điểm,... khán giả dự đoán đây sẽ là một chương trình dễ tiếp cận với phần đông khán giả, mang đến những giờ phút thư giãn cũng như có cái nhìn rõ nét hơn về cuộc sống nơi thôn quê.

1465.jpg
Như Quỳnh - Ảnh, clip: Tổng hợp
