Dàn Anh Trai “khẩu khí” trước Live Stage 2, biến hóa tạo hình từ hoàng tử đến ninja

HHTO - Sau màn lập đội và đấu giá căng thẳng ở Tập 3, dàn Anh Trai chính thức bước vào Live Stage 2 với tinh thần bứt phá và loạt concept được đầu tư chỉn chu.

Trong trailer tập 4, các Anh Trai đồng loạt xuất hiện với diện mạo mới, cùng các màn biến hoá từ hoàng tử, bá tước cho đến ninja, mang đến năng lượng tươi mới và những màn “đổi vibe” bất ngờ.

MC Trấn Thành cho rằng dường như có điều gì “sang chấn” khiến ai cũng thay đổi kiểu tóc, thậm chí TEZ còn xuất hiện với tạo hình nổi bật cùng “chiếc sừng” gây chú ý. Trong khi đó, HUSTLANG Robber chia sẻ anh chủ động lựa chọn cách “ẩn mình” ở vòng này để tạo sự bứt phá cho bản thân.

Các đội lần lượt chia sẻ về concept mà mình lựa chọn cho vòng này. Vương Bình cho biết đội của anh lấy cảm hứng từ hình tượng “những hoàng tử canh giữ không gian và thời gian”. Trong khi đó, Phúc Du cũng giới thiệu đội mình với concept “hoàng tử mùa thu - thu âm”, đồng thời chơi chữ “khịa” nhẹ đội bạn: “Bên này trắng trẻo, còn bên kia trắng tay”.

Ở một góc khác, đội buitruonglinh lựa chọn sắc đỏ - đen làm chủ đạo, hóa thân thành những “bá tước”. Nhóm của B Ray lại chọn màu xanh lá làm điểm nhận diện, đội trưởng nhắn gửi nhẹ nhàng đến các đội đối thủ còn lại nên dè chừng vì “màu xanh là đi tiếp, đỏ là dừng lại”. Mason Nguyễn không chịu thua, liền tiếp lời “bình thường người nào nhìn thấy màu đỏ mới là dừng lại, còn màu xanh là vẫn đi tiếp”.

Trong khi đó, đội Karik hài hước khi tự nhận mình là “những công tước đến từ Thái Lan". Đội Negav mang đến nguồn năng lượng trẻ trung và đầy tự tin với slogan: “Tụi em là team Negav - siêu legit, we come to make hits”.

Vũ Cát Tường bật mí concept của nhóm ở Live Stage 2 là “những ninja đầy tổn thương".

Trên sân khấu, đội nhỏ của buitruonglinh mang đến ca khúc Dẫu Có Đến Đâu - một bản ballad được chính các thành viên tự tin khẳng định sẽ là “bài ballad hay không thể chịu nổi, ai nghe cũng phải xúc động rơi nước mắt”. Nhâm Phương Nam dành lời khen cho nhóm trưởng buitruonglinh khi nói nam ca sĩ là “hung thần nhạc số, dân tổ lạng lách melody”, tiết lộ rằng nhóm sẽ “khai hỏa vũ khí bí mật” đó là kỹ năng sáng tác của CONGB.

Nhâm Phương Nam tiết lộ thêm bản thân cũng có làm bản demo cho bài thi lần này và khi nhận được “thả tim” từ đội trưởng, anh nghĩ rằng bài hát này đã chạm đúng cảm xúc mà cả nhóm tìm kiếm. Nhưng khi cả hai gặp nhau tại sự kiện, đội trưởng buitruonglinh đã đề nghị anh nên cùng Lohan tiếp tục làm phần concept. Khoảnh khắc xúc động nhất đến từ Vương Bình, khi anh rưng rưng chia sẻ niềm hạnh phúc vì được đội trưởng tin tưởng chọn vào đội, sau thời gian lo lắng vì sợ chưa kịp thể hiện sở trường ballad của mình.

Những concept đa dạng, được đầu tư chỉn chu khiến khán giả thêm háo hức về các tiết mục hoàn toàn mới ở Live Stage 2. Với cơ chế thi đấu khắc nghiệt, khán giả lo lắng và hồi hộp không biết 6 Anh Trai nào sẽ nói lời chia tay đầu tiên với chương trình.