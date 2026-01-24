Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đâm người tình rồi tự sát bất thành l

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau nhiều lần níu kéo nhưng không được, người đàn ông ở Nghệ An đã cầm dao đâm nhiều nhát vào người yêu rồi tự sát. Tại phiên xử, Võ Nghi Hưng hối hận, nói vì tình yêu mù quáng nên không làm chủ được hành vi.

Ngày 23/1, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Võ Nghi Hưng (SN 1978, trú xóm 1, xã Nghi Hưng, tỉnh Nghệ An) về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, bị cáo Võ Nghi Hưng và chị T. T.(SN 1979, trú xã Nghi Xuân) quen nhau từ năm 2015, nảy sinh tình cảm rồi chung sống như vợ chồng.

3061292074643968060.jpg
Bị cáo Võ Nghi Hưng tại phiên xét xử.

Đầu năm 2025, hai người phát sinh mâu thuẫn, chị T. cắt đứt liên lạc và không gặp lại Hưng. Sáng ngày 6/7/2025, Võ Nghi Hưng đến nhà chị T. nói chuyện, ngỏ ý muốn quay lại chung sống song chị này không đồng ý. Vài ngày sau đó, khi thấy chị T. lái xe máy trên tỉnh lộ 552, đoạn qua xã Đức Minh (thuộc huyện Đức Thọ cũ), Hưng đuổi theo, ép xe vào lề đường, hai người xảy ra cãi vã.

Sau đó, Hưng mở cốp xe máy, lấy con dao dài 32cm đâm nhiều nhát vào người chị T. khiến nạn nhân ngã xuống bãi cỏ. Gây án xong, Hưng tự dùng dao cắt cổ và đâm vào bụng mình để tự tử nhưng không chết. Chị T. và Hưng được người dân phát hiện nằm bất tỉnh giữa cánh đồng, đưa tới bệnh viện cấp cứu. Qua giám định, kết quả cho thấy chị T. bị tổn hại sức khỏe 20%.

Tại phiên xử, Võ Nghi Hưng hối hận, nói vì tình yêu mù quáng nên không làm chủ được hành vi, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lỗi.

HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Võ Nghi Hưng mức án 9 năm 6 tháng tù giam về tội “Giết người” và 1 năm tù giam về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Vì níu kéo tình cũ #người đàn ông đâm người tình rồi tự sát bất thành #Nghệ An #đâm người tình

Xem thêm

Cùng chuyên mục