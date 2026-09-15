Đắk Lắk: Nhiều phụ huynh vẫn chưa mua được đủ sách cho con

Những ngày đầu năm học 2026-2027, việc tìm mua đủ sách giáo khoa cho con khiến không ít phụ huynh tại Đắk Lắk gặp khó khăn.

Anh Lê Trương Quân (phường Ea Kao) cho biết gia đình có hai con. Để chuẩn bị sách cho các con, anh đã đi nhiều nhà sách nhưng vẫn chưa mua đủ.

Không tìm được sách mới, anh tìm xin sách đã qua sử dụng nhưng vẫn không có. Hiện anh còn thiếu sách Công nghệ lớp 6, Mỹ thuật lớp 4.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến nay nhiều phụ huynh vẫn chưa mua đủ sách giáo khoa cho con. Có người tìm đến 3-4 nhà sách, thậm chí nhiều lần quay lại nhưng vẫn không mua được những cuốn còn thiếu.

Phụ huynh Đắk Lắk tìm sách cho con.

Từ thực tế nhiều gia đình gặp khó khăn trong việc tìm mua sách, anh Lê Văn Bình, thành viên Nhóm Thiện nguyện Eakao - Vòng Tay yêu thương (phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) đã đứng ra kết nối, vận động sách giáo khoa cũ để hỗ trợ học sinh.

Anh Bình cho biết, đã liên hệ nhiều nơi để xin sách, thậm chí tìm đến các tỉnh khác. Nguồn sách được gửi về từ xã Ea Kar và xã Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk), một số địa phương tỉnh Lâm Đồng.

Ngoài ra, anh Lê Văn Bình trực tiếp đi đến nhiều điểm trong khu vực để nhận sách được người dân hỗ trợ. Đến nay, anh Bình đã kết nối được gần 100 bộ sách giáo khoa để trao tặng cho những học sinh, gia đình đang gặp khó khăn trong việc tìm mua sách.

﻿ Anh Lê Văn Bình kết nối sách cũ, giúp nhiều phụ huynh giải quyết vấn đề thiếu sách cho con.

Theo anh Lê Văn Bình, việc vận động sách xuất phát từ nhu cầu thực tế của phụ huynh. Nhiều người đi tìm mua nhưng không đủ sách, trong khi sách giáo khoa cũ cũng không dễ tìm.

Trong lúc chưa mua đủ sách, một số phụ huynh phải tìm nhiều cách khác nhau như mượn sách, tìm sách đã qua sử dụng hoặc sử dụng file sách điện tử để in, photocopy phục vụ việc học của con.

Tuy nhiên, việc photocopy toàn bộ sách giáo khoa có thể dẫn đến vi phạm quy định về bản quyền. Trước tình hình này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản hướng dẫn việc in, photocopy thực hiện đúng quy định pháp luật về bản quyền sách giáo khoa.

Cụ thể, các cơ sở không được nhận photocopy, in ấn toàn bộ sách giáo khoa theo yêu cầu, chỉ được sao chép trích đoạn không quá 10% tổng số trang hoặc tổng đơn vị lưu trữ (bytes) theo quy định. Các cơ sở in cũng phải bảo đảm đầy đủ điều kiện, thủ tục pháp lý khi nhận in xuất bản phẩm.

Sở đề nghị các cơ sở in, photocopy tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh thực hiện đúng quy định về bản quyền, tránh vi phạm pháp luật.