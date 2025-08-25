Đà Nẵng cấm tắm biển trước bão số 5, du khách vẫn vô tư lướt sóng

TPO - Bão số 5 sắp đổ bộ nhưng du khách vẫn đổ về bãi biển Đà Nẵng. Mặc cho biển cấm tắm được cắm dọc bãi biển, nhiều người vẫn vô tư tắm biển, lướt sóng.
Hệ thống loa ở dọc các bãi biển liên tục phát cảnh báo bằng nhiều thứ tiếng nhắc nhở người dân và du khách tuân thủ lệnh cấm tắm biển để tránh các tai nạn đuối nước đáng tiếc.
Thấy hửng nắng, ông Andrew (du khách Anh) cùng bạn xuống bờ biển đi dạo. "Đây là lần đầu tôi đến Đà Nẵng, thấy thông tin về cơn bão sắp đổ bộ, từ hôm qua đến nay, sóng khá lớn nên tôi cũng e ngại khi xuống tắm biển", ông nói.
"Chúng tôi đã triển khai cắm biển cấm tắm dọc các bãi biển. Bên cạnh đó, lực lượng cứu hộ, nhân viên an ninh... cũng liên tục kiểm tra, nhắc nhở du khách không tắm biển. Thông qua hệ thống loa, Ban quản lý cũng liên tục phát các cảnh báo cấm tắm", ông Vũ nói.
Trước đó, các hộ kinh doanh dọc bờ biển đã tiến hành dọn dẹp bàn ghế, che bạt, cột chặt bảng hiệu bằng dây thừng để giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ.