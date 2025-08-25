Đà Nẵng cấm tắm biển trước bão số 5, du khách vẫn vô tư lướt sóng

TPO - Bão số 5 sắp đổ bộ nhưng du khách vẫn đổ về bãi biển Đà Nẵng. Mặc cho biển cấm tắm được cắm dọc bãi biển, nhiều người vẫn vô tư tắm biển, lướt sóng.