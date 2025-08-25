Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đà Nẵng cấm tắm biển trước bão số 5, du khách vẫn vô tư lướt sóng

Giang Thanh

TPO - Bão số 5 sắp đổ bộ nhưng du khách vẫn đổ về bãi biển Đà Nẵng. Mặc cho biển cấm tắm được cắm dọc bãi biển, nhiều người vẫn vô tư tắm biển, lướt sóng.

tp-da-nang-cam-tam-bien-5.jpg
Ghi nhận trưa 25/8, tại các bãi biển du lịch ở Đà Nẵng﻿ như Phạm Văn Đồng, T20..., khá đông du khách xuống biển để tham quan, chụp ảnh check-in dù bão số 5 sắp đổ bộ. Ảnh: Giang Thanh
tp-da-nang-cam-tam-bien-6.jpg
Từ khoảng 11h, trời bắt đầu tạnh mưa, hửng nắng. Bởi vậy, nhiều du khách tranh thủ xuống biển.
tp-da-nang-cam-tam-bien-9.jpg
Dù biển cấm tắm được lực lượng chức năng cắm dọc các bãi tắm nhưng vẫn có du khách tranh thủ tắm biển, lướt sóng...
tp-da-nang-cam-tam-bien-10.jpg
Những đợt sóng lớn liên tục tấp vào bờ nhưng du khách vẫn phớt lờ lệnh cấm.
tp-da-nang-cam-tam-bien-14.jpg
tp-da-nang-cam-tam-bien-12.jpg
Hệ thống loa ở dọc các bãi biển liên tục phát cảnh báo bằng nhiều thứ tiếng nhắc nhở người dân và du khách tuân thủ lệnh cấm tắm biển để tránh các tai nạn đuối nước đáng tiếc.
tp-da-nang-cam-tam-bien-11.jpg
Từ hôm qua đến nay, biển Đà Nẵng liên tục có sóng lớn. Nhiều thời điểm gió to, mưa lớn, cột sóng cao đến 3 - 4m.
tp-da-nang-cam-tam-bien-18.jpg
Đa phần du khách lựa chọn đi dạo bộ dọc bờ biển, chụp ảnh check-in hoặc nghỉ ngơi dọc bãi biển.
tp-da-nang-cam-tam-bien-17.jpg
Nhiều du khách bày tỏ tiếc nuối khi đến du lịch Đà Nẵng vào thời điểm bão số 5﻿ sắp đổ bộ. Gia đình chị Thùy Trang (32 tuổi, du khách Hà Nội) cho biết 2 hôm nay chỉ loanh quanh ở khách sạn, các địa điểm vui chơi trong nhà vì thời tiết không thuận lợi.
tp-da-nang-cam-tam-bien-16.jpg
"Trưa nay tranh thủ hứng nắng, gia đình tôi xuống biển đi dạo, tranh thủ chụp hình check-in. Vì thấy biển cấm tắm, sóng cũng khá lớn nên chúng tôi không dám xuống biển, sợ xảy ra tai nạn", chị Trang nói.
tp-da-nang-cam-tam-bien-25.jpg
tp-da-nang-cam-tam-bien-24.jpg
Thấy hửng nắng, ông Andrew (du khách Anh) cùng bạn xuống bờ biển đi dạo. "Đây là lần đầu tôi đến Đà Nẵng, thấy thông tin về cơn bão sắp đổ bộ, từ hôm qua đến nay, sóng khá lớn nên tôi cũng e ngại khi xuống tắm biển", ông nói.
tp-da-nang-cam-tam-bien-7.jpg
Theo ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, ngay sau khi có công điện của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị đã khuyến cáo người dân và du khách không tắm biển để đảm bảo an toàn.
tp-da-nang-cam-tam-bien-4.jpg
tp-da-nang-cam-tam-bien-1.jpg
"Chúng tôi đã triển khai cắm biển cấm tắm dọc các bãi biển. Bên cạnh đó, lực lượng cứu hộ, nhân viên an ninh... cũng liên tục kiểm tra, nhắc nhở du khách không tắm biển. Thông qua hệ thống loa, Ban quản lý cũng liên tục phát các cảnh báo cấm tắm", ông Vũ nói.
tp-da-nang-cam-tam-bien-22.jpg
tp-da-nang-cam-tam-bien-21.jpg
Trước đó, các hộ kinh doanh dọc bờ biển đã tiến hành dọn dẹp bàn ghế, che bạt, cột chặt bảng hiệu bằng dây thừng để giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ.
Giang Thanh
#Đà Nẵng #bão số 5 #tắm biển #du khách #lướt sóng #biển động #cảnh báo an toàn #bãi biển Đà Nẵng #bán đảo Sơn Trà #cấm tắm biển

