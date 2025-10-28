Cứu sống một ngư dân bị viêm ruột thừa đau dữ dội trên biển

TPO - Tàu cá Quảng Ngãi đang đánh bắt trên biển thì ngư dân Nguyễn Văn Sơn xuất hiện cơn đau co thắt dữ dội vùng bụng. Thuyền trưởng lập tức phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp.

Ngày 28/10, Hải đoàn Biên phòng 48 - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (đơn vị đang đóng quân ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) cho biết, đã phối hợp với tàu SAR 631 (thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II) cứu nạn và đưa một ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị viêm ruột thừa vào bờ cấp cứu.

Ngư dân được lực lượng chức năng đưa vào bờ an toàn. Ảnh: ĐVCC.

Trước đó, lúc 7h30 ngày 27/10, tàu cá QNg 90459-TS đang hoạt động trên biển phát tín hiệu cấp cứu vì trên tàu có ngư dân Nguyễn Văn Sơn (SN 1973, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị đau co thắt dữ dội ở bụng.

Nhận tín hiệu cấp cứu, Hải đoàn Biên phòng 48 phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II cử lực lượng tham gia cùng tàu SAR 631 làm nhiệm vụ cứu nạn.

Đến khoảng 17h50 cùng ngày, tàu SAR 631 đã tiếp cận được tàu 90459 tại vị trí cách Quy Nhơn khoảng 205 hải lý về phía Đông, và đưa ngư dân bị nạn lên tàu.

Bộ phận quân y của Hải đoàn 48 đã khẩn trương tổ chức thăm khám, chẩn đoán ngư dân bị viêm ruột thừa, sau đó thực hiện điều trị cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân.

Đến 2h50 sáng 28/10, tàu SAR 631 cập cảng Hải đoàn Biên phòng 48. Ngư dân Sơn lập tức được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để phẫu thuật gấp. Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị.