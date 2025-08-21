Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Cựu nghị sĩ Nga bị cáo buộc bán thông tin cho Mỹ với giá 45 triệu đô la

Minh Hạnh

TPO - Ông Magomed Gadzhiev - một cựu nghị sĩ Nga - đã được Chính phủ Mỹ trả 45 triệu đô la sau khi chuyển thông tin mật cho phương Tây, Văn phòng Tổng Công tố Nga thông báo.

68a5cd732030275328229055.jpg
Cựu nghị sĩ Magomed Gadzhiev. (Ảnh: RT)

Trong một tuyên bố ngày 20/8, Văn phòng Tổng Công tố Nga cho biết, ông Gadzhiev “bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác với các cơ quan tình báo phương Tây để đổi lấy quyền công dân nước ngoài" của một quốc gia không được nêu tên. Ông Gadzhiev đã rời khỏi Nga vào năm 2023 sau khi xung đột Ukraine nổ ra.

Văn phòng lưu ý, rằng cựu nghị sĩ đã nhận “ít nhất 45 triệu đô la” từ các cơ quan Chính phủ Mỹ. Thông tin này được cho là do Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ tiết lộ. Tuy nhiên, các công tố viên không nêu rõ ông Gadzhiev đã chuyển thông tin gì cho phương Tây.

Chính quyền Nga cũng cáo buộc ông Gadzhiev công khai ủng hộ Kiev và làm “mất uy tín lực lượng vũ trang Nga”, cho rằng ông đã tuyên bố “sẵn sàng hỗ trợ những người ủng hộ Ukraine”.

Chi tiết vụ việc chưa được tiết lộ, bao gồm cả mức án mà ông Gadzhiev có thể phải chịu nếu bị bắt giữ tại Nga.

Tháng 5/2023, Bộ Tư pháp Nga đã chỉ định ông Gadzhiev - người cũng đã bị khai trừ khỏi đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền - là một điệp viên nước ngoài. Một năm sau đó, ông bị đưa vào danh sách truy nã.

Sergey Melikov, người đứng đầu Cộng hòa Dagestan, cáo buộc cựu nghị sĩ này sẵn sàng "bôi nhọ" những gì "quý giá" đối với đồng bào mình để đổi lấy hộ chiếu châu Âu.

Ông Gadzhiev từng giữ các chức vụ cấp cao trong cơ quan thuế của Nga trước khi vào quốc hội và trở thành đại biểu Duma Quốc gia từ năm 2003 đến năm 2021. Một số cơ quan truyền thông phương Tây tuyên bố rằng mặc dù sống lưu vong, cựu nghị sĩ này "vẫn duy trì lối sống xa hoa, với các bất động sản ở cả Pháp và Miami".

Minh Hạnh
RT
#Nga #Mỹ #cựu nghị sĩ Nga #Văn phòng Tổng Công tố Nga

Xem thêm

Cùng chuyên mục