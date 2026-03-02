Cử tri biểu dương việc biến đất vàng thành công viên, Bí thư Thành ủy TPHCM nói 'nên cảm ơn doanh nghiệp'

TPO - Ông Trần Lưu Quang cho biết, ý tưởng ban đầu xuất phát từ chuyện chống lãng phí, khi nhận thấy một số khu đất trống cần cải tạo. Từ đó, thành phố nhờ doanh nghiệp tham gia làm và doanh nghiệp cảm thấy hào hứng khi việc này mang lại niềm vui cho mọi người.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với cử tri.

Sáng 2/3, tại trụ sở UBND phường Xuân Hòa, TPHCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 6, đã tiếp xúc cử tri phường Xuân Hòa, phường Bàn Cờ, phường Nhiêu Lộc trước kỳ bầu cử.

Đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM gồm các ứng cử viên: ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Đỗ Đức Hiển, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ; bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM; ông Nguyễn Vũ Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân Hòa, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Dự buổi tiếp xúc cử tri này còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (giữa) cùng 4 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tiếp xúc cử tri sáng 2/3. Ảnh: Ngô Tùng

Nêu ý kiến với các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, cử tri Phạm Thị Huệ (phường Bàn Cờ) cho biết bà xúc động với việc trong những ngày giáp Tết Nguyên đán vừa qua, thành phố đã khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài). Bà Huệ cho đây là quyết tâm của lãnh đạo thành phố mà đứng đầu là ông Trần Lưu Quang.

“Khi công viên mở ra người dân rất đồng tình ủng hộ. Chúng tôi đến đây không chỉ nhìn thấy sự đau thương, mất mát, mà nhìn thấy được sự hồi sinh qua những mảng hoa xinh tươi, thể hiện được sự hồi sinh của một TPHCM năng động”, bà Phạm Thị Huệ bày tỏ.

Cử tri Phạm Thị Huệ phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định, để chính quyền địa phương 2 cấp gần dân, sát dân hơn và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở vốn còn nhiều cái khó, cái mới, người dân cũng nên chuẩn bị tâm thế đón nhận những cái mới. Theo ông, chính quyền địa phương 2 cấp phải gọn, gắn với yêu cầu phải chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ.

Trước những ý kiến biểu dương cá nhân Bí thư Thành ủy TPHCM về việc tháo dỡ các hàng rào quây tôn để tận dụng các khu đất "vàng" ở trung tâm bị bỏ trống thành công viên đón Tết Bính Ngọ, ông Trần Lưu Quang cho biết, việc này không phải do ông làm mà do “anh em doanh nghiệp làm” và người dân nên cảm ơn các doanh nghiệp.

Ông Trần Lưu Quang cho biết, ý tưởng ban đầu của lãnh đạo thành phố xuất phát từ chuyện chống lãng phí, khi nhận thấy một số khu đất trống cần cải tạo. Từ đó, thành phố nhờ doanh nghiệp tham gia làm và doanh nghiệp cảm thấy hào hứng khi việc này mang lại niềm vui cho mọi người.

Một số góc xuân được doanh nghiệp thực hiện tại khu vực trung tâm TPHCM phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn, vui xuân của người dân dịp Tết Bính Ngọ. Ảnh: Ngô Tùng

“Quyết định làm công viên là nghĩ đến chất lượng sống của người dân đô thị, để có chỗ cho các cô bác, anh chị tập thể dục và tạo thêm chỗ chụp hình với các tiểu cảnh đẹp cho bà con”, ông Quang chia sẻ.

Về việc ưu tiên bố trí trụ sở nhà đất dôi dư để làm trụ sở cơ sở y tế, giáo dục và những công trình liên quan đến cộng đồng, ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh đây là những chủ trương mà lãnh đạo thành phố sẽ cố gắng thực hiện, có thể nằm trong một số nghị quyết chuyên đề gắn với chỉ tiêu cụ thể của Thành ủy giao cho chính quyền địa phương thực hiện.

Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định, TPHCM là nơi có chất lượng dịch vụ y tế tốt nhất cả nước, với các bác sĩ tầm cỡ, cơ sở vật chất hiện đại. Thành phố không chỉ chăm sóc sức khỏe cho gần 15 triệu dân thành phố, mà còn là nơi có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe người dân khu vực phía Nam.

Trước trách nhiệm nặng nề này của địa phương, ông Quang cho biết thành phố cần thực hiện giải pháp đầu tiên là dành những ưu tiên phát triển, mở rộng những cơ sở y tế cũ cộng với từng bước chuyển một số cơ sở y tế, trung tâm y tế ra khu vực ngoại ô để giải quyết từng bước vấn đề kẹt xe, ô nhiễm.