Công ty ở Đài Loan đòi nhân viên đã qua đời gửi giấy nghỉ phép, gây bức xúc

HHTO - Một tiếp viên hàng không của hãng EVA Air (Đài Loan, Trung Quốc) đã qua đời sau khi bị ốm mà vẫn đi làm. Vào đúng ngày diễn ra tang lễ của nữ nhân viên này, công ty lại gửi tin nhắn đến số điện thoại của cô, yêu cầu cô gửi giấy nghỉ phép, khiến gia đình cô và cả cư dân mạng đều bức xúc.

Vụ việc liên quan đến hãng hàng không EVA Air (Đài Loan, Trung Quốc) đang ngày càng căng thẳng.

Vài ngày trước, EVA Airways thông báo họ đang điều tra thông tin về việc một quản lý phi hành đoàn đã mặc kệ một nữ tiếp viên bị ốm nặng trong chuyến bay và sau đó tiếp viên này đã qua đời, theo trang Focus Taiwan.

Cụ thể, theo một bài đăng trên mạng, trong một chuyến bay vào cuối tháng 9 vừa rồi, một nữ tiếp viên bị mệt nặng nhưng phi hành đoàn không liên lạc với trung tâm dưới mặt đất để được hướng dẫn trong trường hợp khẩn cấp, mà yêu cầu cô ấy tiếp tục làm việc.

Ngay cả sau khi máy bay hạ cánh, nữ tiếp viên đề nghị được ngồi xe lăn và gọi xe cấp cứu nhưng vị quản lý kia cũng không thực hiện. Cuối cùng, nữ tiếp viên cũng được đưa tới bệnh viện nhưng cô qua đời.

Bài đăng này để ẩn danh, nhưng người viết khẳng định mình là đồng nghiệp của nữ tiếp viên không may.

Một máy bay của EVA Air. Ảnh minh họa: PATRICK LIN/ AFP/ Getty Images.

Sau đó, công đoàn của EVA Airways đã thông báo rằng sự việc xảy ra trên chuyến bay từ Milan (Ý) về Đài Bắc (Đài Loan) vào cuối tháng 9.

EVA Air xác nhận họ đã liên lạc với gia đình nữ tiếp viên trong lúc cô ấy ở bệnh viện, và hôm 11/10 thì biết tin cô ấy mất.

Thế nhưng cư dân mạng ở Đài Loan đang trở nên giận dữ hơn nữa sau khi xem ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa người được cho là một quản lý của EVA Air với gia đình nữ tiếp viên quá cố. Theo đó, vào đúng ngày diễn ra tang lễ nữ tiếp viên, phía công ty gửi tin nhắn yêu cầu cô nộp bằng chứng xin nghỉ phép để chăm sóc người thân vào ngày 27/9 - là ngày mà cô ấy đang nằm viện. Phía công đoàn cho biết, nữ tiếp viên xin “nghỉ phép để chăm người thân” thay vì xin nghỉ ốm vì sợ ảnh hưởng đến đánh giá công việc và thưởng cuối năm, theo Focus Taiwan và FTV News.

Gia đình của nữ tiếp viên cầm điện thoại của cô nên đọc được tin nhắn mà công ty gửi đến. Phía gia đình gọi tin nhắn này là “thiếu nhạy cảm”, nên rất giận dữ và gửi file giấy chứng tử của nữ tiếp viên cho công ty.

Bản dịch những tin nhắn giữa người được cho là một quản lý hoặc nhân viên hành chính ở công ty với gia đình của nữ tiếp viên đã mất. Ảnh: Formosa News; bản dịch tin nhắn: HHT.

Nhiều cư dân mạng ở Đài Loan viết rằng họ không thể chấp nhận cách làm của công ty, vì cho dù việc yêu cầu giấy nghỉ phép là thủ tục đi chăng nữa thì tại sao lại phải gửi yêu cầu vào ngày mà gia đình nữ tiếp viên đang đau buồn như vậy?

EVA Air đã đưa ra lời xin lỗi, nói rằng nhân sự thực hiện việc gửi tin nhắn đã không nắm rõ quy trình của công ty, và họ sẽ nghiêm túc xem xét lại sai sót này. Nhưng tất nhiên, cả gia đình nữ tiếp viên lẫn cư dân mạng chưa thể giảm bức xúc.

Sự việc này đang được cư dân mạng ở Đài Loan và nhiều nơi khác chú ý, nhiều người cho rằng đây là lời cảnh tỉnh đối với một số công ty thiếu trách nhiệm đối với tình trạng sức khỏe của nhân viên.